株式会社ネオヴィア・キャピタル

株式会社ネオヴィア・キャピタル（以下「弊社」）がサービスを提供するファンドは、同ファンドが出資する特別目的会社を通じて、株式会社プリームス（以下「プリームス」）の全株式を取得し、投資を実行いたしましたので、お知らせいたします。

プリームスは、飲食店や外食チェーンをはじめとする外食産業向けを中心に、ユニフォームのレンタル・販売を中核とするBtoBサービスを展開しております。2005年の設立以来、長期レンタル契約を軸として、ユニフォームの提供から回収・クリーニング・配送・サイズ交換・補修・交換に至るまでを一体で担い、業種や規模を問わず様々なお客様の、店舗や事務所等における清潔なサービス環境の維持とユニフォーム管理負担の軽減に貢献してまいりました。クリーニングにおいては、子会社のクリーニング工場で回収から検品・洗い上げ・出荷前検品までを一貫して管理する体制に加え、提携業者のネットワークを活用することで、全国のお客様へのワンストップでのサービス提供を実現しております。

ユニフォーム一点一点をラベルで管理する確実な品質管理体制、用途に応じた豊富な種類のユニフォームの中から最適なご提案を行うコンサルティング力、そしてサイズ交換や消耗品の交換にも迅速に応える対応力は、多くのお客様から高い評価をいただいているプリームスの強みであります。もともとユニフォームのレンタルビジネスは米国で発祥し、欧米において大きく発展した業態の一つですが、日本もそれを追って、外食産業における人手不足深刻化、雇用の流動化、衛生意識の高まり、インフレを背景に、ユニフォームの調達・洗濯・管理業務を外部委託するニーズは今後ますます拡大していくものと考えられ、「ユニフォームのトータルコンサルティング」を掲げるプリームスのサービスの社会的意義は一層高まり、市場規模は拡大していくものと見込まれます。

弊社は、創業者が築き上げてきた事業基盤と企業文化を継承しつつ、プリームスの新経営体制への移行を支援してまいります。あわせて、組織基盤・管理体制の強化、人材の採用・育成、営業力の強化、AIやデジタル技術の活用によるDX化・業務効率化などに経営陣と共に取り組み、ハンズオンでの経営支援を通じて、プリームスの中長期的な成長と企業価値向上を力強く後押ししていく方針です。

【プリームス会社概要】

会社名：株式会社プリームス

所在地：東京都文京区湯島1-12-4 小宮ビル3階

代表者：代表取締役社長 高田 愁斗

事業内容：外食産業向けを中心とするユニフォームのレンタル・販売、クリーニングサービスの提供

【ネオヴィア・キャピタル会社概要】

会社名：株式会社ネオヴィア・キャピタル

所在地：東京都千代田区大手町二丁目2番1号

代表者：代表取締役 梅村 崇貴

事業内容：PEファンドの運営、事業投資を通じた経営支援