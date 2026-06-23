Steam向け新作ゲーム『三国志BOND』アーリーアクセスを7月14日（火）に配信開始。『盤上演武体験版』は期間延長し、新たに２つのクエストを追加！

株式会社ゲラッパ

株式会社ゲラッパは、同社代表ゲームクリエイター・西山泰弘が手がける新作Steamゲーム『三国志BOND』を2026年7月14日（火）にアーリーアクセスで配信開始します。あわせて、好評につき『盤上演武体験版』の配信期間を6月30日（火）まで延長し、本日より全14ステージに新たに2つのクエストを追加します。無料体験版を、ぜひこの機会にお楽しみください。

公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=vdnNh79_8JI

ゲーム概要説明：https://www.youtube.com/watch?v=AETOV4WX0p4

■商品データ

■アーリーアクセスでプレイ可能なモード

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166530/table/7_1_d4fd88d5b8feb482bdfc694c7b7b2e8a.jpg?v=202606241251 ]

2026年7月14日（火）から配信されるアーリーアクセスでは以下3モードがプレイ可能です

▶ 「盤上演武（BOARD PERFORMANCE）」

全ステージのクリア率が世界に晒される、極限の采配演習モード。

▶ 「軍師戦記（GUNSHI CHRONICLE）」

他者の“過去データ”を喰らい、階級を上げていく非同期対戦。

▶ 「戦友対戦（RIVAL MATCH）」

オンラインで友達と対戦ができるフレンドマッチ機能。コードを入力して友達とリアルタイム対戦が楽しめる。

■『三国志BOND』プロデューサー 西山からのメッセージ

Steam Nextフェスでは多くの皆様に体験版をプレイしていただき、誠にありがとうございました。

皆様から寄せられた熱量の高いフィードバックに、開発チーム一同、大変勇気づけられています。

本作は7月14日にアーリーアクセスとしてリリースを迎えます。

これは決して『完成形』としてのゴールではなく、プレイヤーの皆様と共に作品を創り上げるための新たなスタートラインです。

今回いただいた貴重なご意見はもちろん、リリース後も皆様からの声に真摯に耳を傾け、継続的な改善とアップデートを重ねながら、皆様と一緒にこのゲームを最高の作品へと育ててまいります。

西山泰弘

■新規ゲーム素材

●軍師陳宮蔡琰●武将カード貂蝉公孫瓚馮氏呂布●ゲーム画面

▲ スクリーンショット（一部）※ 画像は開発中のゲーム画面です

■『盤上演武体験版』について

Steam Next フェスで配信した『盤上演武体験版』に、新たに2つのクエストが新規で追加されました。6月30日（火）までの間、ぜひ一足先に本作の世界観を体験版にてお楽しみください。

『盤上演武体験版』で遊べるモード：盤上演武（全14ステージ+新規２クエスト）

実采配演習として攻略法を考え、ステージをクリアしながら武将を獲得。難易度別の全14ステージに新たに2つのクエストが新規で追加されました。三国志BONDの戦略の深さをご体験ください。

使用可能軍師：郭嘉・大喬・諸葛亮（3名）

■ 製品概要

「集めた武将（ダチ）と、天下（てっぺん）獲ろうぜ！」

■『三国志BOND』とは

『三国志BOND』は、三国志の武将たちを率いて戦うデッキ構築型ローグライト × 軍勢バトル × Auto Battler（オートバトラー） の進化系。アクション操作や反射神経、そして課金強化は一切なし。 すべてのプレイヤーが完全に同じ条件で戦う、純粋な頭脳戦。武将を登用し、陣形を構築し、相手の戦略を読み合う。短期決戦の戦場で競うのは、己の知略のみ。

■ 本作の魅力

【1】毎回異なる戦略が生まれる「完全ドラフト制」

テンプレ陣形は存在しない。毎局ランダムに提示される武将から選び抜き、局面に最適な陣形を組み上げろ。

【2】史実を超えた「至高の絆（BOND）」を結べ

武将同士の相性とスキルが強烈なシナジーを生む。史実を無視したドリームチームで、戦局をひっくり返せ。

【3】100名以上の完全新規描き下ろし武将

気鋭イラストレーター陣が描く、熱量あふれる武将たち。 アップデートでさらに追加予定。

【4】短期決戦で決着する、完全公平な知略バトル

戦複雑な操作も、課金格差も存在しない。配置・陣形・スキルの読み合いだけで勝敗が決まる。

■ 製品版で待ち受ける「4つの試練」

01【盤上演武（BOARD PERFORMANCE）】

全ステージのクリア率が世界に晒される、極限の采配演習モード。

02【軍師戦記（GUNSHI CHRONICLE）】

他者の“過去データ”を喰らい、階級を上げていく非同期対戦。

03【天命戦（MANDATE BATTLE）】

週末限定のリアルタイム対人戦。見えない敵の裏をかき、頂点を奪い取れ。

04【戦友対戦（RIVAL MATCH）】

オンラインで友達と対戦ができるフレンドマッチ機能。

コードを入力して友達とリアルタイム対戦が楽しめる。

■ Steam・グローバル展開

本作はSteamにて日本語・中国語（簡体字・繁体字）・英語での提供を予定しており、日本のみならずアジア・欧米のマーケットへ広く展開します。各地域のプレイヤー文化に合わせたローカライズコピーを用意し、グローバルなファン獲得を目指します。

【会社概要】

会社名：株式会社ゲラッパ

所在地：東京都大田区西蒲田7⁻48⁻3 大越ビル3階

代表者：代表取締役 西山 泰弘

事業内容：ゲームソフトの企画・開発・販売・アプリ配信

公式サイト：https://getwrappgames.com

本件に関するお問い合わせ先

担当者名：渡辺・植村・田邉

メールアドレス：info@getwrappgames.com

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