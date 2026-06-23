バンダイナムコミュージックライブとバンダイナムコ研究所VTuber事業における業務提携に関するお知らせ

株式会社バンダイナムコミュージックライブ

株式会社バンダイナムコミュージックライブ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浅沼 誠）と、株式会社バンダイナムコ研究所（本社：東京都江東区、代表取締役：桝井 大輔）は、この度、VTuber事業における業務提携契約を締結しました。今夏より、バンダイナムコミュージックライブが運営するVTuberプロジェクト「MEWLIVE PROJECT（ミューライブプロジェクト）」において、バンダイナムコ研究所は配信映像やライブステージなど、デジタル表現領域を中心に技術提供や、革新的なVtuberエンターテインメント創出に向けた協業を開始します。

■ 業務提携の背景と目的

近年、VTuber（バーチャルYouTuber）市場は国内外を問わず急速な拡大を続けており、エンターテインメントの枠を超えて多様なビジネス領域へと展開されています。市場の成熟に伴い、より高品質なコンテンツと、没入感のある最先端のテクノロジーを融合させた「次世代のバーチャル体験」へのニーズが高まっています。



このような背景を踏まえ、魅力的なキャラクターや世界観を彩る音楽やイベントなど、バンダイナムコミュージックライブの持つ「コンテンツ制作力」と、バンダイナムコ研究所がこれまで培ってきた「ELMIRAIVE(TM)（エルミライブ） CX」をはじめとしたXR※等の「先端技術」。これら互いの強みを掛け合わせることで、VTuberジャンルに新たな価値を創造できると確信し、本提携に至りました。

■ 今後の展開について

本提携に基づく「MEWLIVE PROJECT」の新たな展開は、今夏より順次始動いたします。技術導入によるコンテンツのアップデートや、具体的なイベント等の詳細につきましては、今後両社より順次お知らせしてまいります。

また、本取り組みの一環として、VTuber「熊乃ベアトリーチェ」による新たな映像コンテンツの制作を実施しました。バンダイナムコ研究所の「ELMIRAIVE(TM) CX」を活用し、浅川国際鱒釣場にてリアルタイムでの3Dの釣りロケ収録を実現しています。従来は3D映像を別途収録し後から背景と合成する手法が一般的でしたが、本撮影ではVTuber本人が実際のロケーションに赴き、3D映像と実写背景をリアルタイムに融合させた出演・収録を行っています。

ELMILIVE CX画像サンプル１ELMILIVE CX画像サンプル２

本コンテンツは、2026年6月23日(火)12:00より、熊乃ベアトリーチェのYouTubeチャンネルにて公開予定です。

バンダイナムコミュージックライブとバンダイナムコ研究所は、バーチャルとリアルの垣根を越え、世界中の皆様に驚きと感動をお届けするエンターテインメントを創出してまいります。両社の今後の展開に、ぜひご期待ください。



※XRとは…VR（Virtual Reality…仮想現実）、AR（Augmented Reality…拡張現実）、MR（Mixed Reality…複合現実）など、現実の世界と仮想の世界をITの活用で融合させる技術の総称です。

■MEWLIVE PROJECTとは

「MEWLIVE PROJECT（ミューライブプロジェクト）」は、株式会社バンダイナムコミュージックライブが運営するVTuberプロジェクトです。

2023年に設立され、声優・アーティストとして活動している人から、配信未経験でスタートした人まで、多様なバックグラウンドを持つVTuberが所属しています。

本プロジェクト内には、主に配信活動を中心に、音楽やライブ、リアル・オンラインイベントを通じてファンとの交流を行う「MEWLIVE」と、配信に加えて各キャラクターの「もう一つの世界観・物語」を音楽・映像・ボイスドラマなどで展開する「MEWLIVE UNIVERSE」の2つのプロダクションが存在します。

・公式サイト https://mewlive.jp/

・YouTube https://www.youtube.com/@mewlive_official

・X https://x.com/MEWLIVE_PROJECT

■熊乃ベアトリーチェとは

MEWLIVE 所属VTuber。おもちゃ屋さんで、長いあいだ売れ残っていた熊のぬいぐるみ。

ある日、魔法の力で女の子の姿になりVTuberとなった後、

声優・小岩井ことりに拾われて一緒に暮らすことに。

夢は世界一のマスコットになること。

夜な夜なインターネットをするのが趣味。

・YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@KumanoBearTrice

・X：https://x.com/KumanoBearTrice

■ELMIRAIVE(TM)（エルミライブ） CX とは

バンダイナムコ研究所が開発するポータブルで高機能なキャラクターコントロールシステムです。ライブやイベントなどのあらゆるシーンで、バーチャルキャラクターのリアルタイム映像出演を実現します。

・ELMIRAIVE(TM) 技術紹介サイト： https://elmiraive.tech/

■株式会社バンダイナムコミュージックライブとは

株式会社バンダイナムコミュージックライブは、株式会社バンダイナムコアーツの音楽事業、株式会社バンダイナムコライブクリエイティブ、株式会社サンライズミュージックの3社が統合し、2022年4月にスタートしました。ランティスレーベルを中心としたアーティストの発掘・育成、音楽制作、音楽著作権の管理・運用、バンダナムコグループ内外の幅広いライブ・イベントの制作などを行っています。私たちは音楽とライブエンターテインメントを通じて新たな感動を創出し、ファンの心を豊かに出来る商品サービスを提供してまいります。

https://www.bandainamcomusiclive.co.jp

■株式会社バンダイナムコ研究所とは

株式会社バンダイナムコ研究所は、ゲーム・映像・ライブ・施設など、バンダイナムコグループが手掛けるさまざまな事業領域におけるエンターテインメント制作過程で培った知見やノウハウを礎に、AIやXR、IoTなどの最先端技術を掛け合わせることで『感動を生む技術、新しい価値』を創出する「エンターテインメント エンジニア集団」です。新しい技術そのものの追求にとどまらず、常に驚きや感動といった付加価値を提供できる技術の創出を目指し、研究開発を推進しています。

https://www.bandainamco-mirai.com/

(C)MEWLIVE

(C)SZNO project

(C)Bandai Namco Music Live Inc.

(C)Bandai Namco Research Inc.