【7/1(水)新発売】ベストコスメ44冠※を受賞したビタミン溢れる角質ケア泡洗顔から、待望の「つめかえ用」が新登場。

株式会社ドクターケイ

株式会社ドクターケイ（本社：東京都港区、代表取締役社長：亀山敦子）が展開するビタミンCの臨床研究から生まれたスキンケアブランド「ドクターケイ」は、 ベストコスメ44冠※を受賞した

ビタミン溢れる角質ケア泡洗顔「ABC-Gピールウォッシュ」から、待望の「つめかえ用」を2026年7月1日（水）に発売いたします。

待望の「つめかえ用」が新登場。

2024年7月の発売以来、多くの方にご愛用いただいている角質ケア泡洗顔「ABC-Gピールウォッシュ」。

「ずっと使い続けたいから、つめかえ用が欲しい」「ボトルを捨てるのがもったいない」――

そんなお客様の声にお応えして、待望のつめかえ用が登場します。

「ABC-Gピールウォッシュ」は、日々のホームケアで角質をケアするために生まれた、天然ビタミンカラーの角質ケア美容液のような泡洗顔です。

毛穴に詰まった角栓や不要な角質をグリコール酸*が柔らかくし、アミノ酸由来の洗浄成分*が皮脂や汚れとともに優しく洗い流します。

落とすだけでなく、レチノール*・ナイアシンアミド*・ビタミンC*などの各種ビタミンと、透明感*を引き上げるグルタチオン*、角質細胞を整え潤いとハリを与えるヒト型セラミド*、マンダリンクリア*を配合するなど、ビタミン研究を長年続けるドクターケイだから生まれたこだわりの処方です。

もっちりなめらかな泡が、お肌を健やかに、つるんとクリアな生まれたてのような肌に導きます。

ドクターケイ ABC-Gピールウォッシュ つめかえ用

＜洗顔フォーム＞

190mL 3,960円(本体価格3,600円)

鉱物油・合成着色料・合成香料・石油系界面活性剤・パラベン・アルコール不使用

販売名：ケイABC-Gピールウォッシュ

■製品ラインナップ

つめかえ用(190mL) 3,960円(本体価格3,600円)／2026年7月1日(水) 発売【NEW】

200mL 4,400円(本体価格4,000円)／2024年7月30日(火)発売

ハーフサイズ(100mL) 3,300円(本体価格3,000円)／2025年2月26日(水)発売

※「つめかえ用」は、必ず「200mL」の使用済み容器につめかえてください。

製品特長

＜９つのサイエンス処方＞

１.角栓・角質を柔らかくする「グリコール酸*」配合

美容皮膚の現場でピーリング剤（角質柔軟化成分）として使用するグリコール酸*を肌への刺激を考慮した適切な濃度で配合。毎日の洗顔で詰まった角栓や滞った角質を柔らかくし整えることで、毛穴の詰まり、角質肥厚を防ぎ、健やかな肌に導きます。

グリコール酸*はAHA（アルファヒドロキシ酸）の一種です。

２.美肌効果をブーストするカクテルビタミン(R)処方

優れた美肌効果を持つ有用成分ビタミンABC(レチノール、 ナイアシンアミド、ビタミンC )など10種のビタミン*をカクテル配合。それぞれの効果を補い還元することで、相乗効果を発揮します。

また、肌リズムを整える効果が高いレチノール*を配合することで、角質ケア効果を引き上げます。

３.透明感*を引き上げる「グルタチオン*」を配合

グルタミン酸、システイン、グリシンから構成されるトリペプチドの一種で、もともと体内にも存在する成分として知られています。年齢や外的ストレスなどによって変化しやすい肌環境にうるおいを与え、すこやかに整えます。ビタミンC誘導体（整肌成分）などとの組み合わせにより、肌のキメを整え、澄んだような肌印象へ導きます。

４.洗い上がりもっちり、アミノ酸由来の洗浄成分*配合

敏感な肌にも使えるよう、刺激の少ないアミノ酸由来の洗浄成分*を使用。お肌に必要なうるおいは残しながら、皮脂、汚れ、角栓や不要な角質をやさしく落とします。

５.肌にうるおいとハリを与える「ヒト型セラミド*」配合

皮膚に存在するセラミドと同等の構造をしているヒト型セラミド５種*を配合。加齢やストレス*でしぼんだ肌*にうるおいを与え、ハリのある肌に整えます。

６.クリアな肌に整える「マンダリンクリア*」配合

角質層にハリを与え、奥行きのある透明感*を肌にもたらすマンダリンクリア*を配合。

くすみ*のないクリアな肌を目指します。

７.もっちりと弾力のある泡が、肌をやさしく包み込む

マイルドなアミノ酸由来の洗浄成分*とは思えないほど、もっちりと弾力のある泡が特徴です。

たっぷりの泡で肌を包み込み、やさしく洗い上げます。

泡のオレンジ色は、配合しているビタミンB12（シアノコバラミン）の色です。

８.天然精油の香り

リフレッシュでき、エネルギーを与える「シトラス」の香り。すっきりとした爽やかな香りが、瞬く間に気分を高めます。

９.６つのフリー処方

■ビタミンを科学するドクターケイ

ドクターケイは、20年以上に及ぶビタミンCの臨床研究から生まれたスキンケアです。

ビタミンC誘導体を中心にビタミンCを力強くサポートするレチノール、ナイアシンアミド、ビタミンEなどをバランスよく調合した「カクテルビタミン(R)」を製品特徴に合わせ配合。ニキビ・毛穴・エイジングなどの肌悩みにアプローチする攻めのドクターズコスメでありながら、なめらかなテクスチャーと天然精油の香りもこだわりです。

＞＞公式ページはこちら

https://doctork.jp/



［製品に関するお問合せ］

フリーダイヤル：0120-68-1217

（年中無休 9:00～21:00）

＜本文中の注釈はすべて下記に記載しております＞

※2026年4月時点

＊グリコール酸：整肌成分 ＊洗浄成分：ラウロイルアスパラギン酸Ｎａ ＊レチノール：パルミチン酸レチノール(製品の抗酸化成分) ＊ナイアシンアミド：製品の抗酸化成分 ＊ビタミンC：リン酸アスコルビルＭｇ、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル(製品の抗酸化成分) ＊透明感：潤いによる肌印象 ＊グルタチオン：保湿成分 ＊ヒト型セラミド：セラミドＥＯＰ、セラミドＮＧ、セラミドＮＰ、セラミドＡＧ、セラミドＡＰ(保湿成分) ＊マンダリンクリア：マンダリンオレンジ果皮エキス(保湿成分) ＊10種のビタミン：パルミチン酸レチノール、ナイアシンアミド、リン酸アスコルビルＭｇ、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、リボフラビン酪酸、パントテン酸Ｃａ、シアノコバラミン、ビオチン、グルコシルヘスペリジン、トコフェロール(製品の抗酸化成分) ＊ストレス：外的ストレス ＊しぼんだ肌：乾燥した肌 ＊くすみ：古い角質や汚れのこと

※画像はすべてイメージ

※「Dr.K」「ドクターケイ」「ビタミンを科学する」「カクテルビタミン」は、株式会社ドクターケイの登録商標です。