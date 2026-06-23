ダイハツジャパンオープン2026 大会公式グッズ（一部）BAJ公式ECショップでの販売に関するお知らせ

公益財団法人日本バドミントン協会

日本バドミントン協会（Badminton Association of Japan、以下「BAJ」）は、7月14日(火)～19日(日)東京体育館で開催される『HSBC BWFワールドツアースーパー750ダイハツジャパンオープン2026』の大会公式グッズの一部を、BAJ公式ECショップ（「Rakuten SPORTS ZONE」内）のバドミントングッズのコーナーにて販売することをお知らせします。

6月23日(火)12:00から予約販売を開始し、お届けは7月13日(月)より順次楽天倉庫より出荷いたします。

現地での観戦が難しい方も、公式グッズを手に取ることで大会の盛り上がりを身近に感じ、日本代表選手への応援をより一層お楽しみいただけます。数量に限りがございますので、お早めにご予約ください。

■ BAJ公式ECショップ販売 対象アイテム

・メインTシャツ（ブラック、ホワイト、フレイムレッド）

・ロゴTシャツ（オーシャンブルー、ダークネイビー、フラッシュレッド）

・ドライTシャツ（ホワイト、アイスグレー）

・ロングスリーブTシャツ（ブラック、ホワイト）

・スポーツタオル（オレンジ、ネイビーブルー）

・フェイスタオル（ウォーターグリーン、コスモスピンク）

・ボンサック（ブラック／ライム、ブラック／ブルー）

また、ダイハツジャパンオープン2026の会場となる東京体育館では、上記アイテムに加え、ヨネックス株式会社による大会公式グッズの販売や様々なイベントで皆様をお待ちしております。ご来場の際は、ぜひ会場でのお買い物やイベントもお楽しみください。

▼BAJ公式ECショップ“Rakuten SPORTS ZONE”内商品ページはこちら

https://item.rakuten.co.jp/rakutensportszone/c/0000000601/

▼大会公式グッズ情報はこちら

https://daihatsu-japan-open.com/2026/goods/yonex.html

▼『ダイハツジャパンオープン2026』の大会詳細はこちら

https://daihatsu-japan-open.com/2026/index.html