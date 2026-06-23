マンガ英語多読アプリ『Langaku』が100万ダウンロードを突破！日英で楽しく読める100作品以上のマンガで、みんなで1億語読破に挑戦

Mantra株式会社

Mantra株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：石渡 祥之佑）が運営する、マンガ英語多読アプリ『Langaku（ランガク）』は、このたび2026年5月に累計100万ダウンロードを突破し、2026年6月に、おかげさまでサービス開始から4周年を迎えましたことをお知らせいたします。

また、『Langaku』ならではの「同じマンガ作品を日本語と英語でシームレスに読み進められる」読書体験を提供する作品数は、100作品を超えました。コマをタップするだけで日英を瞬時に切り替えられるだけでなく、英語で読む量を自分のレベルや学習モードに合わせて調整できるため、英語学習に慣れていない方でも、人気マンガの世界観を楽しみながら無理なく英語多読を続けることができます。

この節目を記念し、日頃から『Langaku』を楽しんでくださっているユーザーの皆さまと一緒に、14日間で合計1億語の英語多読に挑戦するコミュニティイベント「みんなで1億語チャレンジ」を初開催いたします。

『Langaku』は今後、5周年に向けて、日英で自然にマンガを読める特別な体験を実現する作品ラインナップをさらに拡充していくことを目指しています。より多くのユーザーに、好きなマンガを楽しみながら自然にたくさんの英語に触れられる読書体験を届けてまいります。

■ サービス開始4周年で100万ダウンロードを突破

『Langaku』は、英語多読による濃密な学習体験をマンガで実現するアプリとして、2022年のサービス開始以来、「マンガを読む楽しさをそのままに、自然に英語力が身につく」体験を届けてきました。

英語が得意な方はもちろん、英語学習に苦手意識のある方にも、無理なく楽しく英語に触れられる環境を提供することで、利用の輪を広げています。

このたび『Langaku』は、サービス開始から4周年を迎えるタイミングで、累計100万ダウンロードを突破しました。日々アプリを通じてマンガと英語を楽しんでくださっているユーザーの皆さま、作品の掲載を許諾いただいている作家の皆さまおよび関係各所の皆さまに、心より感謝申し上げます。

■ 日本語と英語で同時に読めるマンガ作品が100作品を突破

『Langaku』で読めるマンガの多くは、Langakuが独自に翻訳したものではなく、現地で実際に発売・配信されている英語版です。ネイティブが日常的に読んでいる自然な英語表現を、ストーリーや絵から意味を感じ取りながら学べます。

単に英語版のマンガを読むだけにとどまらないのが特徴です。同じマンガ作品を、ストレスなく日本語と英語を行き来しながら、自分の英語レベルや学習スタイルに合わせて読み進められます。

英語で読んでいて意味がわからない表現に出会ったときは、コマをタップするだけで日本語版に瞬時に切り替えることができます。ページを戻したり、片手で辞書を引いたりする必要はありません。作品の世界観に没入したまま、英語表現の意味やニュアンスを自然に理解できます。

さらに『Langaku』では、英語で読むコマ数を調整することもできます。「今日はしっかり英語で読みたい」「この作品は少し難しいので日本語多めで楽しみたい」「まずは無理なく英語に慣れたい」といった、その日の気分や学習モードに合わせて、英語と日本語のバランスを変えながら読書を続けられます。

また、英語のセリフや単語の音声を再生できる読み上げ機能、わからない単語をその場で確認できる辞書機能、文脈に応じた表現を解説するAI解説機能など、マンガを読みながら自然に英語理解を深められる学習サポートも備えています。

つまり『Langaku』の100作品は、単に「読めるマンガが100作品ある」という意味ではありません。人気マンガを、日英でシームレスに切り替えながら、英語量を自分に合わせて調整し、辞書・音声・AI解説とともにストレスなく読み進められる作品が100作品以上そろっているということです。

現在100作品を超えた『Langaku』の作品ラインナップは、今後さらに拡充予定です。 好きなマンガを楽しむ時間そのものが、自然と英語多読になる。そんな新しい読書体験を一作でも多く届けてまいります。

■ 100万ダウンロード突破記念「みんなで1億語チャレンジ」開催

100万ダウンロード突破とサービス開始4周年を記念して、ユーザーの皆さまと一緒に英語多読を楽しむコミュニティイベント「みんなで1億語チャレンジ」を開催します。

本イベントは、参加者全員で協力して、14日間で累計1億語の読書達成を目指すイベントです。期間中に読んだ語数（Word Count）が全体進捗として加算され、目標を達成した場合、条件を満たした参加者に報酬をプレゼントします。

ひとりで頑張る英語学習ではなく、全国のユーザーみんなで協力しながら、マンガを読み進めるワクワク感と英語多読の達成感を味わえる企画です。個人ランキングを競うのではなく、コミュニティ全体でひとつのゴールを目指します。

お気に入りの作品を読むことが、みんなの1億語チャレンジにつながります。少し読むだけでも達成報酬の対象となり、さらにたくさん読むほど抽選キャンペーンの当選確率がアップします。

この機会にぜひ、『Langaku』でマンガを楽しみながら、みんなで1億語読破を目指しましょう！

「みんなで1億語チャレンジ」イベント概要：

- 開催期間：6月22日（月）18:00～ 7月6日（月）23:59まで- 参加対象：イベントにエントリーしたユーザー- 参加方法：ホーム画面のバナーから「エントリーする」を押すだけ

全体達成報酬

参加者全員で累計1億語を達成すると、条件を満たしたユーザーにチケット5枚をプレゼント！

抽選でコインが当たるキャンペーンも同時開催

イベント期間中にたくさん読んだ方を対象に、抽選で合計50名様に最大10,000コインをプレゼント。

読めば読むほど当選のチャンスが広がります。

お友達を招待するともらえるキャンペーンも実施中

「結果をシェア」から招待コードを送って仲間を誘うと、チケットがもらえます。みんなを誘って、一緒に1億語を目指しましょう！

※参加条件・報酬・抽選の詳細は、アプリ内のお知らせをご確認ください。

■ Xでの4周年記念キャンペーン「Langakuを続けてココが変わった！」も同時開催

4周年を記念して、ユーザーの皆さまの声を募集するX（旧Twitter）投稿キャンペーンも実施します。

Langaku公式Xの該当ポストを引用リポストし、「Langakuを続けてココが変わった！」をテーマに、学習を通じて嬉しかった変化や英語力が伸びた実感などを投稿いただいた方の中から、抽選で4名様にLangakuコイン4,000コイン分をプレゼントします。

キャンペーン名： 「Langakuを続けてココが変わった！」4周年記念キャンペーン

開催期間： 2026年6月22日（月）～7月3日（金）23:59まで

参加方法： Langaku公式X（@langaku_app）の該当ポストを引用リポストし、テーマに沿った内容を投稿

賞品： Langakuコイン4,000コイン分（抽選で4名様）

Langaku公式X： https://x.com/langaku_app

■ 「読むほど楽しい、続けるほど力になる」英語多読体験を

英語学習を続けるうえで大切なのは、無理なく習慣化できることです。『Langaku』では、ユーザーが好きなマンガを楽しみながら自然に英語に触れられるよう、英語と日本語を切り替えながら読める機能や、英語レベルに応じて読みやすさを調整できる機能を提供しています。

今回の「みんなで1億語チャレンジ」は、日々の読書習慣づくりや学習モチベーションの維持を後押しするイベントです。ひとりでは続けにくい英語多読も、みんなで同じゴールを目指すことで、より楽しく、より前向きに取り組むことができます。

『Langaku』は今後も、マンガの楽しさと英語学習をかけ合わせた新しい学習体験を届けることで、ユーザーの皆さまの英語多読をサポートしてまいります。

■ 『Langaku（ランガク）』について

『Langaku』は、英語多読による濃密な学習体験をマンガで実現するアプリです。『ONE PIECE』『鬼滅の刃』など、100作品以上の人気マンガを英語で楽しみながら、自然と英語力が身につきます。

＜独自の学習サポート機能＞

コマをタップするだけで英語⇄日本語を切り替え

全セリフ・単語の音声読み上げ機能（オート再生モードも搭載）

全セリフ・単語に辞書とAI解説付きで、わからない言葉をその場で確認

文脈に応じた英語独特の熟語・スラング表現までAIが解説

英語で読む量を調整して、自分に合った読み方ができる

覚えたい単語やセリフを保存して、あとで復習できる

読書ログをデータで管理し、学習の積み重ねを可視化

多読は脳を英語に慣らす、もっとも効果的な学習法のひとつ。大好きなマンガを読みながら、気づけば英語力が伸びている「勉強しない英語学習」をぜひお試しください。

＜アプリ情報＞

タイトル： Langaku（ランガク）

ジャンル： 英語学習

プラットフォーム： iOS／Android

価格： ダウンロード無料（1日1パート無料）／有料プランあり

無料トライアル： 新規DLで『Langaku+』を7日間無料でお試しいただけます

公式サイト： https://langaku.app

公式X（旧Twitter）： https://x.com/langaku_app

ダウンロード： https://langaku.go.link/j6cAu

■ Mantra株式会社について

Mantra株式会社は「世界の言葉で、マンガを届ける。」をスローガンに、2020年に設立されました。マンガに特化したAI技術の研究開発、ならびに高速なマンガ翻訳を実現する翻訳ツール『Mantra Engine』、マンガを用いた英語多読学習アプリ『Langaku』などの提供を行っています。HONGO AI Award (2019) 、週刊東洋経済「すごいベンチャー100」(2020)、AAMT長尾賞 (2021)、JEITAベンチャー賞 Early edge賞（2022）、電子出版アワード チャレンジ・マインド賞（2024）、Google Playベストオブ2025（自己成長部門）大賞（2025）、アプリブBest App Award（学習アプリ部門）優秀賞（2025）等を受賞しています。

会社概要

社名： Mantra株式会社

代表者： 代表取締役 石渡 祥之佑

所在地： 〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル 2F

設立： 2020年1月28日

資本金： 1,000,000円

事業内容： マンガに特化した機械翻訳技術の研究開発、ならびに翻訳・英語学習サービスの提供

URL： https://mantra.co.jp

■ 本件に関するお問い合わせ

Mantra株式会社

広報担当：乗峰／船越 E-mail：info@mantra.co.jp