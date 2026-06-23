【ゼロ高特別授業】株式会社DigiMan 代表取締役CEO 安達昭典氏が「セールスの必要性」をテーマに特別講義を開催

株式会社ZERO EDUCATION&ARTS

セールス・DX・AIコンサルティング事業を展開する株式会社DigiMan 代表取締役CEO・安達昭典（あだち あきのり）氏が、ゼロ高等学院（以下、ゼロ高）の客員教授に就任し、特別授業を行いました。

セールスや事業開発に関する実践的な知見を活かし、次世代を担う人材育成に向けた連携を強化していきます。

安達氏は、慶應義塾大学卒業後、株式会社キーエンスで8半期連続目標達成・過去最高売上を記録。

その後、Salesforceにて2022年2Q部門MVPを受賞するなど、大手企業でトップセールスとして活躍。現在は独立し、株式会社DigiManの代表としてセールス・DX・AI領域を中心に事業を展開しています。

本講義では、自身の実体験をもとに、セールスの重要性だけでなく、「環境にとらわれず選択し続けること」の大切さについて語っていただきました。

安達 昭典（あだち あきのり）

株式会社DigiMan 代表取締役CEO

慶應義塾大学理工学部卒業。

2016年に株式会社キーエンスへ入社。マイクロスコープ事業部にて8半期連続目標達成、過去最高売上を記録。開発や新卒育成にも従事。

2020年にSalesforceへ入社。スタートアップ、不動産投資・賃貸、法律事務所、M&A、製造業など100社以上を支援し、2022年2Q部門MVPを受賞。

2022年に株式会社DigiManを創業。セールスコンサルティング、DXコンサルティング、AIコンサルティング事業を展開し、スタートアップから大手企業まで幅広い企業の成長支援を行っている。

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【開催日】

6月2日（火）

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【内容】

本講義では、「セールスの必要性」をテーマに、安達氏がこれまで歩んできた人生やキャリアを振り返りながら、成果を生み出し続けるための考え方についてお話しいただきました。

母子家庭で育ち、引っ越しを繰り返す環境の中でも、自ら学び、挑戦し続けた経験や、キーエンス・Salesforceといった大手企業で結果を出し続けてきた経験をもとに、「環境に左右されず、自ら選択し続けることの重要性」について語っていただきました。

・なぜセールスがビジネスにおいて重要なのか

・成果を出す人は何を考えて行動しているのか

・環境にとらわれず挑戦し続けるために必要なこと

について、自身の実体験を交えながら解説。

「セールスは単に商品やサービスを売るためのものではなく、相手の課題を理解し、価値を届けるための力である」というメッセージとともに、

「環境にとらわれず選択し続けること」

「挑戦することをやめないこと」

「目の前の行動を積み重ねること」

の大切さが生徒たちに伝えられました。

生徒たちは、セールスの本質だけでなく、自らのキャリアや生き方について考える機会となりました。

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【株式会社DigiManについて】

株式会社DigiManは、セールスコンサルティング、DXコンサルティング、AIコンサルティングを中心に事業を展開しています。

Salesforce出身者やキーエンス出身者をはじめとした専門人材が在籍し、スタートアップから製造業、士業、エンタープライズ企業まで幅広い企業を支援。これまで50社以上の企業、120以上の商材を支援しています。

創業以来、売上は毎年150％以上のペースで成長し、2026年度には売上5億円規模を見込むなど、高い成長を続けています。



会社名：株式会社DigiMan

代表者：代表取締役CEO・安達昭典（あだち あきのり）

本社所在地：東京都品川区西五反田三丁目12番14号リードシー西五反田ビル7-8階

資本金：300万円

設立：2022年10月7日

企業サイト：https://digi-man.co.jp/

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【ゼロ高等学院について】

主宰 堀江貴文「将来の夢なんか、いま叶えろ」「稼ぐ力は、最新の学力。」を教育方針として掲げる最新の教育機関。全国に約85名の生徒が在籍、日本一起業家を輩出する高校を目指している。大人と高校生のボーダーラインをなくし、行動を通じて社会の中で実践的に学べる環境を提供する。

【お問い合わせ先】

本件およびその他のお問い合わせは下記よりお願いします

▼お問い合わせ

https://form.run/@contact-company



運営会社：株式会社ZERO EDUCATION & ARTS

主宰 堀江貴文 代表：内藤賢司

設立：2018年4月

住所：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階

HP：https://www.zero-ko.com