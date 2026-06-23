初めての米国株オプション ～大阪開催～ by INVESTOR CAMP にメインスポンサーとして協賛

ウィブル証券株式会社

デジタル投資プラットフォーム大手、米国Webull Corporation (NASDAQ：BULL) の日本拠点であるウィブル証券株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：小島 和）は、2026年8月1日（土）に大阪で開催される投資イベント「INVESTOR CAMP 初めての米国株オプション～大阪初開催～」（主催：INVESTOR CAMP運営事務局）にメインスポンサーとして協賛することをお知らせいたします。

本イベントは、米国株オプション投資について学びたい個人投資家を対象に、講演だけでなくワークショップや参加者同士のディスカッションを通じて理解を深める参加型イベントです。

近年、日本国内でも米国株やオプション取引への関心が高まるなか、ウィブル証券は投資家の皆さまにより多くの学習機会と実践的な情報を提供することを目的として、本イベントを支援いたします。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131836/table/68_1_04a5208a3cc604a1cb297d37aee85197.jpg?v=202606241251 ]

プログラム

12:30-12:40：オープニング

12:40-13:30：トークセッション１.

13:50-14:40：トークセッション２.

15:00-15:30：ワークショップ

15:55-16:55：実践フィードバック・質疑応答

16:55-17:15：クロージング

※プログラム内容は変更となる場合があります。

＜アフターパーティー＞

参加費：8,000円

日時：2026年8月1日（土）18:00~20:00

会場：大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエント7F

詳細はイベント公式ウィブサイト(https://investor-camp.jp/us-option-beginner/)をご覧ください。

登壇者

江崎 孝彦 氏

株式会社Wealth On 代表取締役

米国投資・オプション投資の教育事業に20年以上携わり、国内におけるオプション投資普及活動を推進。投資教育や情報発信を通じて多くの個人投資家を支援している。

守屋 史章 氏

株式会社M&F Asset Architect 代表取締役

オプション投資の普及活動を行うとともに、個人投資家向けの教育・コミュニティ運営を実施。JPX北浜投資塾講師としても多数登壇。

＜米国株オプション経験者・サポーター枠 募集＞

本イベントでは、ワークショップ内で参加者の学びをサポートいただける経験者・実践者の方も募集しています。

▼参加していただいた方には・・・

・アフターパーティー無料招待

・講師・参加者との交流

・コミュニティメンバーとのネットワーキング

▼募集条件

・米国株オプション取引経験者

・実践事例を共有できる方

・初心者の質問に答えられる方

・ウィブル証券の口座をお持ちの方

▼応募はこちら(https://forms.gle/F5qqFNiWtTGCUHAn6)から

※人数には限りがございます。本フォームは参加を確約するものではございません。

※選考の結果、米国株オプション経験者・サポーター枠でのご参加が確定した方には、当日のアフターパーティーへ無料でご招待いたします。

その他、謝礼等は発生いたしませんので、あらかじめご了承ください。

※ご入力いただいたご連絡先に、ご応募より１週間以内にこちらからご連絡をさせていただきます。

※米国株オプション取引経験は2026年6月22日時点の状況を基準といたします。

※通常の来場者チケットと重複でのご応募はご遠慮ください。

Webull Corporationについて

Webull Corporation (NASDAQ：BULL)は、次世代のグローバル・インフラストラクチャ上に構築された、リーディングデジタル投資プラットフォーム「Webull」を所有・運営しています。世界16地域で事業を展開しており、米国、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカの個人投資家の支持を得ています。Webull Groupは、世界中の2,700万人以上のユーザーにサービスを提供しており、個人投資家の皆様に24時間365日、グローバル金融市場へのアクセスを提供しています。ユーザーの皆様は、市場データ・市場情報・ユーザーコミュニティ・投資技能が統合されたWebullの取引プラットフォームを通じて、世界の株式、ETF、オプション、端株を取引する投資戦略が実行できます。詳細については、https://www.webullcorp.com(https://www.webullcorp.com/)をご覧ください。

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

ウィブル証券の各取扱商品等をお取引いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。手数料等についてはウィブル証券ウェブサイト上でご確認ください。

https://www.webull.co.jp/pricing

ウィブル証券で取り扱うすべての投資商品には価格の変動等によって損失が生じるリスクが含まれています。投資商品の価値およびそこからの収益は上昇または下落することがあり、その投資資金の一部または全部を失う可能性があります。また、信用取引・オプション取引・先物取引の利用においては、委託保証金・証拠金の差し入れが必要となり、価格変動等によっては差し入れた委託保証金・証拠金以上の損失が生ずる恐れがあります。

お取引にあたっては、取引約款および契約締結前交付書面等の書面をあらかじめお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、手数料およびリスクの存在等を十分にご理解のうえ、ご自身の判断と責任にてお取引ください。

ウィブル証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第48号 加入協会：日本証券業協会