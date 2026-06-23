LADOR、グローバルアンバサダーBTS Jiminとともに「エンジェルミュゲ シャンプー＆トリートメント」の新たな物語を公開

株式会社トリクル

「ヘアスキンケア」という新たな価値を提案するハイパフォーマンスヘアケアブランド「LADOR（ラドール）」は、ベストセラーシリーズ「パフュームヘアケア」の新しい香り「エンジェルミュゲ シャンプー＆トリートメント」の発売にあわせ、グローバルアンバサダーであるBTS Jiminを起用したキャンペーン第3弾の映像を公開しました。

今回のキャンペーンは、「待ち続けた先に出会う、ロングラスティング」をキーメッセージとして展開。ヘアトリートメント特有の髪に塗布し、成分や香りが浸透するまでの“待つ時間”に着目し、そのプロセスを感覚的なストーリーとして表現しています。

映像では、ヘアケアの先に生まれるなめらかな髪質と長時間続く香りの魅力を、美しいビジュアルとともに描写。Jiminの繊細でありながら力強いアーティスティックな魅力が、LADORの感性豊かなヘアケアルーティンと調和し、まるで一つの作品のような世界観を創り上げています。

今回発売となる新ラインは、発売直後から大きな反響を呼んだ「パフュームヘアオイル エンジェルミュゲ」の透明感あふれるスズランの香りをそのままシャンプーとトリートメントに落とし込んだシリーズです。

LADOR独自の「3重セントレイヤリングコーティング技術」を採用し、トップノートからラストノートまで香りが長く続く設計を実現。香りの粒子を髪の内部から幾重にも重ねてコーティングすることで、まるで香水をまとったかのような上質な香りが一日中続きます。

特に「パフュームヘアトリートメント エンジェルミュゲ」は、髪の内側から外側までアプローチする“高密着ケア”をコンセプトに開発されました。カラーリングやパーマ、ヘアアイロンなどによるダメージヘアに着目し、高粘度テクスチャーと低分子タンパク質処方を採用。微細なタンパク質成分が傷んだキューティクルに密着し、有効成分を素早く補給することで、わずか1回の使用でもなめらかでしっとりとした指通りへ導きます。

近年、ホームヘアケア市場の拡大に伴い、消費者のニーズは単なる洗浄機能から、サロン帰りのような仕上がりやプレミアムな香り体験へと広がっています。一方で、従来のパフュームヘアケア製品には、「香りは良いが補修力が物足りない」「補修力は高いが香りが続かない」といった課題も存在していました。

LADORはこうしたニーズに応えるため、長年にわたる研究開発を通じて、ヘアケア効果と香水レベルの香りの持続力を両立した高機能パフュームヘアシャンプー＆トリートメントを開発しました。

19年にわたり培ってきた研究開発ノウハウを基盤に、LADORは頭皮と毛髪を一つの有機的な構造として捉える「Hair Skincare（ヘアスキンケア）」という考え方を提案しています。髪本来の美しさを健やかに引き出し、一人ひとりの髪質に寄り添った本質的なヘアケアを提供することをブランドの使命としています。

また近年は、世界的な影響力を持つグローバルアンバサダーを起用し、世界中の消費者との接点を拡大。ブランド認知の向上とともに、国内外で力強い成長を続けています。

LADOR関係者は、「パフュームヘアシャンプー＆トリートメントを通じて、世界中の皆さまにLADORが追求するハイパフォーマンスヘアスキンケアをご体感いただきたい」とコメント。

さらに、「今後もLADOR独自の技術力を活かし、グローバルヘアケア市場に新たな価値を提案する革新的な製品を継続的に展開していく」と今後の展望を語りました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1WglNkZ05oQ ]

■ブランドモデル プロフィール

BTS Jimin

[BTSのオールラウンダー、美しい音色と パフォーマンスの実力を備えたJimin]

Jiminは2013年にデビューした7人組グループBTSのメンバーだ。 美しい声で、BTS の音楽に彩りを加える存在だ。 華麗なパフォーマンスの実力はJiminを説明する時に欠かせない要素である。「生まれながらのアイドル」と称されるほど、ステージの上でひときわ強い輝きを放つ。 現代舞踊を専攻した彼は、繊細なダンスと豊かな表現力でBTSのパフォーマンスを支えてきたメンバーのひとりである。 魅力的な音色と卓越したダンスの実力を兼ね備えたオールラウンダーとして広く知られている。

2023年にリリースした初の Solo Album ‘FACE’ のタイトル曲 「Like Crazy」(2023.03)が米ビルボードメインソングチャート「HOT100」で1位を獲得し、Jiminは同チャートで首位を記録した初の韓国ソロアーティストとなった。 2024年にリリースした2nd Solo Album ‘MUSE’（2024.07）を通じて、コンセプチュアルなアルバムの在り方を提示した。 また、「Lie」「Serendipity」「With You」（ドラマ『私たちのブルース』OST）といったソロ楽曲をはじめ、SOLと共に歌唱した「VIBE」など、多彩な音楽的試みをしている。

■LADORとは

LADOR（ラドール）は、2007年に韓国で誕生したブランドです。ブランド名は「Laboratory（研究所）」と「adorable（愛らしい）」を組み合わせたもので、“あらゆるニーズに応える製品を開発し、美しさを完成させる”という理念が込められています。「Completing your everyday life, Lador.（日常を完成させるラドール）」をスローガンに掲げ、成分の安全性や品質に徹底的にこだわった製品づくりを行っています。一つの製品を完成させるまでに1年以上の開発期間をかけるなど、専門家と研究員の連携により、多様な髪の悩みに応える高品質なヘアケアアイテムを展開しています。LADORは、韓国国内にとどまらず、現在では世界30か国以上で展開され、多くのユーザーに支持されています。特に「ヘアフィルアップ」や「パフュームヘアオイル」などの製品は、ダメージケアや香りの良さで高い評価を受けています。

【LADOR公式HP】https://lador.jp/

【楽天公式ストア】https://item.rakuten.co.jp/swag-official/c/0000000009/

【Amazon公式ストア】https://x.gd/0tb3S

【ZOZO公式ストア】https://zozo.jp/shop/lador/

【Qoo10公式ストア】https://www.qoo10.jp/shop/lador_jp

【LADOR公式Instagram】https://www.instagram.com/lador_jp

【LADOR公式X 】https://x.com/lador_jp

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LADOR お問い合わせ先：info@lador.jp