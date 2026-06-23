【新事業始動】WAVEからライフスタイルアパレル「WAVE me」が2026年6月23日にローンチ！「好きな色をまとって、私らしく。」日常に溶け込む“推し活”バッグ・靴下・ハンカチを同時発売。

株式会社パレンテ

株式会社パレンテ（本社：千葉県千葉市、代表取締役：吉田 忠史）は、創立50期を迎え、コンタクトレンズECの会社から人々の見る体験価値を最大化する「ビジョンライフカンパニー」へ進化させる。これに伴い、視覚とライフスタイルの融合を掲げた新たなビジョンライフケア事業として、プロダクトブランド『WAVE（ウェイブ）』からアパレル・ライフスタイル領域への本格参入を決定いたしました。

その第一弾として、「好きな色をまとって、私らしく」をテーマに掲げたアパレルライン『WAVE me（ウェイブ ミー）』を2026年6月23日より始動いたします。

現代の応援文化（Supportism）や共鳴（Resonance）をストリートファッションのシーンに美しく落とし込んだ、新しい形の【大人のための推し活ファッションギア】として、第一弾プロダクトである「ストラップバッグ（6色）」「ストライプソックス（6色）」「ハンカチ（4色）」を同時発売いたします。

■ BRAND CONCEPT：WAVE meが提案する新しい“ファンライフ”

「想いをまとうファンライフアイテム。好きな色をまとって、私らしく。」

「WAVE」ブランドの新カテゴリーとして誕生した「WAVE me」は、【推し活＝感情表現】をテーマに、誰もが日常使いできる洗練されたファングッズを提案するコレクションです。

これまでのキャラクターグッズやアイドルグッズの枠組みを超え、日常のストリートファッションに自然に溶け込む世界観を目指し、それぞれの「推し色」を独自のカラーコンセプトへと置き換えました。 「共鳴（Resonance）」「情熱（Passion）」「誇り（Pride）」といった目に見えない強い感情価値を、普遍的でエッジの効いたグラフィックデザインへと昇華。単なるファッションではなく、お気に入りのカラーや想いを身に纏うことで、視覚からモチベーションをハックし、“生活の彩りを鮮やかに、日々の気持ちを盛り上げる！”ことを全力で応援します。

■ PRODUCT LINE UP：2026年6月23日発売 「WAVE me」第一弾アイテム

モデル使用：ストラップバック（黒）

日常のスタイリングに鮮やかなアクセントを加える、3つのマストバイアイテムが登場。オン・オフを問わず日常に溶け込みながら、さりげなく「私らしさ」を主張できるモダンな推し活スタイルを提案します。

1. ストラップバッグ（全6色）

現代のファンライフにおいて、必需品とも言えるバッグをスタイリッシュにアップデート。アクティブなシーンでもスマートに使える美しいフォルムと、コーディネートの主役になるエッジの効いた6色のカラー展開が特徴です。

2. ストライプソックス（全6色）

足元からエッジを効かせるグラフィカルなソックス。高品質な仕様（Mサイズ：22-25cm / Lサイズ：25-28cmのユニセックス展開）で、スニーカーやサンダルとの相性も抜群。絶妙なピッチのストライプが、さりげない“推しカラー”の主張を叶えます。

3. ハンカチ（全4色）

ポケットやバッグから取り出す瞬間、視覚的に気分を上げてくれる上質なハンカチ。厳選された4つのカラーパレットで展開し、日常の小さな身だしなみにも、自分だけの譲れないこだわりと情熱を表現できます。

◆Official Website

https://wavecontact.jp/wavelife/

■ FUTURE WAVE：今後の展開（2026年 秋）

「見ることに集中する」機能性アパレルライン『WAVE ZONE』が9月始動

「WAVE」ブランドが仕掛けるアパレル事業は、今回の「WAVE Me」だけに留まりません。2026年9月には、クリエイティビティやパフォーマンスを高める機能的価値をストイックに追求したVISION WEAR（ヴィジョン ウェア）ライン『WAVE ZONE（ウェイブゾーン）』の投入を予定しています。

会社概要

会社名：株式会社パレンテ

所在地：千葉市中央区富士見1-2-11 勝山ビル5階

設立：1977年10月

代表者：代表取締役 吉田 忠史

事業内容：ECフルフィルメント事業、コンタクトレンズ小売事業（店舗販売・インターネット通販）

会社HP：https://www.parente.jp/

レンズアップルHP：

株式会社パレンテ

パレンテは、2008年業界に先駆けコンタクトレンズのインターネット通販事業に参入。

「レンズアップル」をはじめとした自社ECサイトの運営を軸に、この10年強で順調に会員数を増やし、2024年1月には延べ注文件数4,000万件に達する※1など、多くのお客様に商品をお届けして参りました。

併せて「楽天」、「Amazon」、「Yahoo！ショッピング」をはじめとしたモールプラットフォームへの出店も展開し、優良店舗として「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2022 ヘルス・ビューティー部門」の受賞をはじめ、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」3年連続受賞の実績も有しています。2020年12月には当社が運営する「レンズアップル」がコンタクトレンズ通販の比較調査により「安心して利用できる」、「お得に購入できる」、「到着が早い」等を含むNo.1「5冠」を獲得※2しました。

また、コンタクトレンズとの親和性が高いスポーツを支援する目的から、プロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」、プロサッカークラブ「ヴィッセル神戸」、プロeスポーツ・ゲーミングチーム「Rush Gaming」とのオフィシャルパートナー契約締結をはじめ、障がい者スポーツの支援など、地域・スポーツ振興にも積極的に取り組んでいます。

※1 当社運営通販サイト合算の件数 ※2 ショッパーズアイ インターネット調査

WAVE（ウェイブ）

WAVEは、オリジナルコンタクトレンズとして2013年に発売し、発売開始から約10年となる2023年4月「見えるをデザインする」ブランドへと生まれ変わりました。「“見える”をもっと楽しく。“見える”をもっと手軽に。」をコンセプトに、コンタクトレンズ以外の様々な商品、サービス、体験の提供を通じて、見える世界を拡げるブランドへ進化することに挑戦します。 LOOK.GOOD WAVE，見て、いい波がくる。

WAVEブランドサイト：https://wavecontact.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社パレンテ

プレス担当 E-mail：pr@parente.jp（広報：中谷）

ブランド公式HP：https://wavecontact.jp/wavelife/

コーポレートサイト：https://www.parente.jp/