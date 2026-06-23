【15団体連携決定】U25世代向け国内最大級のスタートアップの祭典『TORYUMON TOKYO 2026 焔』全コミュニティーパートナー発表

■TORYUMON TOKYO 2026 焔 コミュニティパートナー

F Ventures LLP

今回、以下の団体の皆様に「コミュニティパートナー」としてご参画いただきます。



・千葉工業大学web3研究会 様

・横浜国立大学起業部「FUNDERS LAB」 様

・法政大学アントレプレナーシップ研究会 様

・iU起業サークル 様

・KBC(Keio Business Community) 様

・早稲田大学高等学院 起業・投資プロジェクト 様

・Business Contest KING 実行委員会 様

・MEC 様

・OVAL JAPAN 様

・NPO法人パルテラ 様

・PRERAKA 様

・SPIKES 様

・Takeoff Tokyo 様

・WeCreate3 様

・Wit 早稲田スタートアップサークル 様



コミュニティパートナー様との連携により、U25世代がより挑戦しやすいエコシステムを東京から共に創り上げていきます。

皆様のご参加を心よりお待ちしております！

参加申し込みはこちら :https://luma.com/toryumon2026

TORYUMON TOKYO 2026 焔 概要

日時：2026年 6月27日 12:00~21:00

会場：ベルサール渋谷ファースト

住所：東京都渋谷区東１丁目２－２０ 住友不動産渋谷ファーストタワー 2F

アクセス：https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyafirst/

参加登録：https://luma.com/toryumon2026

対象：学生 / U25の方

TORYUMON TOKYO 2026 焔 当日タイムスケジュール



12:00～12:45 入場開始

12:45～13:00 オープニング

13:00～13:40 第1部 "熱"を事業へ ～トレンドを創り続ける4人の原点と今～

13:40～14:20 交流会

14:20～14:50 第2部 AIネイティブに聞く、実践的なAIの活用方法

15:00～15:40 第3部 時代を動かす経営論 ～Timee・newmoが語る、巨大産業の戦い方～

15:50～16:30 第4部 VCリバースピッチ

16:30～17:00 交流会

17:00～17:50 第5部 U25 TORYUMONピッチ

18:00～18:50 第6部 AI時代の若者に伝えたいこと

19:00～19:10 クロージング

19:15～20:30 交流会/アフターパーティ

※スケジュールは、都合により一部変更になる可能性があります。

イベントの趣旨

TORYUMONは、U25世代向けスタートアップイベントです。既に起業している若手起業家、起業準備中のU25世代、そしてスタートアップに関心を持つ全ての人々が集まる場であり、起業やスタートアップの世界という新たな選択肢を提供しています。前回の「TORYUMON 2025 BURST」では約800名が会場を訪れるなど、大きな盛り上がりを見せました。今回も創業前後期のチームに特化したU25起業家支援プログラム「TORYUMON ZERO」を実施し、若手起業家の挑戦を継続的にサポートしています。

イベント参加者から着実に起業家を輩出し、イベントを通じて3,000万円前後のシードマネーを獲得する複数の学生起業家が見受けられます。有名起業家や投資家、政治家などジャンルを超えた豪華ゲストが参加者と密に交流する、まさにスタートアップの世界に踏み込む「登竜門」として、スタートアップに興味のあるU25世代のコミュニティのさらなる醸成を目指します。

【本プレスリリースに関する問い合わせ先】

TORYUMON運営事務局

toryumon[at]f-ventures.vc

※大変お手数ですが[at]を@に置き換えをお願いいたします。