当事者や当事者にかかわる人びとへの取材をもとに、多面的・多層的に子どもとこころの病気を学ぶ◎約603万人が精神疾患で通院する現代の必修テキスト◎監修＝水野雅文

合同出版株式会社

合同出版株式会社は、『ビジュアルブック ∞ 障害のある人とともに生きる４. こころの病気の人をよく知る本』（水野雅文【監修】、山田悠平【編集協力】、障害のある人とともに生きる本編集委員会【編著者】）を 2026年6月23日より全国の書店・オンライン書店で販売します。

こころの病気のある人とともに生きるための、子ども向けビジュアル教材発売！

本書は、子ども向け障害学習図鑑シリーズの第４弾です。共生社会の一員として、偏見や間違った思い込みを取りのぞき、関心を持ち、正しく理解するために、当事者や当事者に直接かかわる人びとへの取材をもとに編集されています。

こころの病気・不調のある人とともに生きる社会を真に実現するために、子どものころから知っておいてほしいこと、大人とともに考えてほしいことが詰まった１冊です。

子どもたちへの予防・啓発活動にも積極的な精神科医の水野雅文先生（社会医療法人あさかホスピタル院長）に監修いただきました。

一般社団法人精神障害当事者会ポルケ代表理事の山田悠平さんに編集協力いただき、本の構成・文章・イラストに当事者視点で意見をいただきました。

東京大学大学院総合文化研究科講師の小塩靖崇先生によるコラムや、精神疾患を経験した元サッカー日本代表の森崎和幸さん、浩司さんへのインタビューも収録しています。

４人に１人が一生のうちに何らかの精神疾患を経験し、多くは10～20代であらわれるといわれ、学校教育でも、予防教育や支援が進められ、精神疾患のある人も安心して地域でくらせる社会づくりが進められています。

保健の授業、「交流及び共同学習」＊の事前／事後学習、さまざまな調べ学習、スクールカウンセリングの現場、保健だよりやカウンセラーだよりなど多様な場で活用できる、学校・図書館にもおすすめの1冊です。

＊交流及び共同学習：障害のある子どもと障害のない子ども、あるいは地域の障害のある人とがふれあい、ともに活動することとして学習指導要領に定められている。

第1章 こころの病気ってなんだろう

「こころ」とは何か？ こころと体の関係とともに、ストレスやホルモンについての基礎知識やこころの回復する力を学び、こころが「病気」になるとはどういうことかを考えます。

第2章 こころの病気の人のくらし

こころの病気の人が、どんな経験をし、どんな思いをかかえているのか、当事者への取材からまとめました。各項目にはそれぞれの病気の基礎知識を図解した「正しく知ろう」のコーナーが入ります。

第3章 こころの病気の人を社会でサポートする

こころの病気・不調があっても、自分のくらしや思いがまもられる社会にむけた取り組み、グループ、当事者を支える仕事などを紹介。だれもが共生の地域づくりに参加できることを学びます。

第４章 こころの病気の人とともに生きる

事例紹介やインタビューなどから、こころの病気・不調があってもなくても、ありのままで、ともにくらす社会にむけて、自分にできることを知り、考え、行動するための知識・情報が満載。

なやんでいる子ども向けの情報、さまざまな相談窓口、福祉支援や制度、精神疾患にかかわる権利と制度など、さらに学びを深めるための情報をまとめた巻末資料も充実！

もくじ

この本を読むみなさまへ 水野雅文

この本の使い方

プロローグ

１ 不安が強いなおみさんの世界（うつ病・不安症）

２ 完ぺき主義ののりゆきさんの世界（適応障害）

３ トラウマのあるみなさんの世界（解離性障害、PTSD）

第１章 こころの病気ってなんだろう

１ こころってなんだろう

２ こころと脳のつながり

３ ストレスとこころの病気

４ こころの病気と回復

５ こころの不調とつきあう

コラム 子どもとこころの病気 小塩靖崇

第２章 こころの病気の人のくらし

１ 情報や思考を感じすぎる 統合失調症の ともよさん

２ 強い不安におそわれ確認をやめられない ゆうたさん

３ 成せきへのプレッシャーにこころが追いこまれた うつ病の まおさん

４ 気分の上がり下がりがはげしい 双極症の まいさん

５ 消えない記憶に苦しまされた PTSDの るいさん

６ ストレスにうまく対応できない 適応障害の のきあさん

７ やせたい気持ちが止められない 摂食症の あさひさん

８ お酒を飲むことをコントロールできない アルコール依存の たくやさん

９ 友人関係・学校生活のつまずきから ゲーム依存になった こうきさん

10 「こころの病気」に分類されるいろいろな症状・状態

コラム 子どもにこころの病気をどう教えるか 小塩靖崇

第３章 こころの病気の人を社会でサポートする

１ 地域でこころの病気の人をサポートする

２ 医療でサポートする病院・クリニック

３ 「ちょっと気になる……」をサポートする 公的な相談窓口

４ 子どものこころの成長を見まもりケアする

５ 働く人のこころをサポートする

６ 社会参加・働くことをサポートする

７ こころの病気の人同士がサポートし合うセルフヘルプ、ピアサポート

８ 窓口での相談から課題解決までワンストップで支援する

９ こころの病気の人を支える家族をサポートする

コラム こころの病気をかかえる親をもつ子どもの声を聞いて

第４章 こころの病気の人とともに生きる

１ こころの病気・不調のある人とともにくらす地域のくふう

２ こころの病気の経験を通して今つたえたいこと○経験者からのメッセージ

３ 「だれもがともに生きる社会」（共生社会）をつくる

こころの病気を学ぶあなたへ 山田悠平

■巻末資料

・なやんでいるあなたへ

・こころの病気の人の権利・制度

・もっと知りたい時は

さくいん

●著者情報

監修：水野雅文

社会医療法人あさかホスピタル院長

1986年慶應義塾大学医学部卒業。1992年同大学大学院医学研究科博士課程修了後、1993年から1995年までイタリアのパドヴァ大学心理学部に留学、同大学客員教授。帰国後、慶應義塾大学医学部精神神経科学教室講師、助教授を経て2006年東邦大学医学部精神神経医学講座主任教授に就任。2021年４月より東京都立松沢病院院長。2025年4月より現職。この間、国際早期精神病学会（IEPA）理事長、日本精神保健・予防学会理事長などを歴任。現在は日本社会精神医学会理事長、日本森田療法学会理事長などを務めている。

◆『心の病気にかかる子どもたち―精神疾患の予防と回復』（朝日新聞出版）、「はじめて学ぶ精神疾患」シリーズ（監修、保育社）、『リカバリーのためのワークブック―回復を目指す精神科サポートガイド』（共編、中央法規出版）ほか。

編集協力：山田悠平

一般社団法人精神障害当事者会ポルケ代表理事

東京・大田区生まれ。精神障害の当事者として障害の社会モデルや人権教育の研修づくりやその普及にむけ活動する。これまでに日本障害フォーラム障害者権利条約パラレルレポート特別委員会委員、日本福祉のまちづくり学会心のバリアフリー特別研究委員会協力委員、一般社団法人日本精神科看護協会倫理綱領改定委員会委員、第17回日本統合失調症学会プログラム委員、第20回日本うつ病学会プログラム委員などを歴任。

◆『必携 精神医療保健福祉キーワード事典』（共著、高木俊介＋下里誠二＋竹端寛編著、合同出版）ほか。

編著者：障害のある人とともに生きる本編集委員会

●書誌情報

『ビジュアルブック∞ 障害のある人とともに生きる４. こころの病気の人をよく知る本』

https://www.godo-shuppan.co.jp/book/b676801.html

水野 雅文 [監]

山田 悠平 [編集協力]

障害のある人とともに生きる本 編集委員会 [編著]

□定価＝本体3,800円＋税

□ISBNコード：978-4-7726-1596-9

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