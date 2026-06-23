バーチャルアイドル「SO.ON project LaV」のリアルワンマンライブツアー「LaV with you!!」が開催決定

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

バーチャルアイドル「SO.ON project LaV(https://lav.so-on-project.jp/)（ソーオン プロジェクト ラブイ）」のリアルワンマンライブツアー「LaV with you!!」の開催が決定しました。

「SO.ON project LaV」は、JIKEI COMグループの全国高等課程・高等専修学校に通うリアル女子高生たちによる「SO.ON project(https://www.so-on-project.jp/)」から誕生した、新しい時代の新しいアイドルの形を最新テクノロジーで表現するバーチャルアイドルです。YouTube配信やメタバース空間でのライブ、ブランドアンバサダー就任をはじめ、多岐にわたる活動を展開しています。

「LaV with you!!」は「LaV」結成5周年を記念して行われるもの。キャリア初となるリアルワンマンライブツアーであり、東京公演を皮切りに2026年8月から11月にかけて全国4都市を巡ります。

2025年秋に加入した新メンバーの白藤凪咲（しらふじ・なぎさ）を迎え、新体制の幕開けともなる今回のツアーでは、過去の楽曲はもちろん、新曲のお披露目も!? ツアータイトルの「LaV with you!!」は、メンバーたちによって名付けられました。

◆Message from SO.ON project LaV◆

リアルでも、バーチャルでも、いつもあなたと一緒にいたい！と、メンバー全員で話し合いを重ね、このツアータイトルを名付けました。

楽しいときや嬉しいとき、泣きたくなるとき、悲しいときも、いつも支えてくれて、励ましてくれる。La部員のファンのみなさんがいてくれたから、一緒に輝けるメンバーがいてくれたからこそ、5周年という長い時間を歩んでくることができました。

La部員さんたち、先生たち、学校の友だち、関わってくれるすべての方へ、感謝の想いを込めて、5周年を記念したライブツアーを走り抜けます。

私たちの青春を探す旅は続きます。

これからもLaV with you!!でありますように。

SO.ON project LaV LIVE TOUR 2026「LaV with you!!」 公演情報

【日程・会場】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41195/table/195_1_e731cd32b847578fca96cfa605e9c9d2.jpg?v=202606241251 ]

【時間】各会場とも17時30分開場／18時開演（17時より物販開始）

（東京公演のみ16時45分より物販開始）

【料金】各会場とも無料

TIGETより事前にチケットをお申し込みください

https://tiget.net/users/1986111

【祝い花に関するご案内】

各会場でスタンド花・楽屋花ともに受け付けております。お贈りいただく際は下記の内容をご指定くださいますようお願いいたします。

〈送り先〉

各会場（住所はチケットページをご覧ください）

SO.ON project LaV 宛

〈設置・回収について〉

◆設置日時指定／公演当日11時～12時

◆回収日時指定／公演翌日10時～11時

※必ず回収をお願いいたします

※設置・回収は時間厳守にてお願いいたします

※楽屋花の場合は、伝票にその旨をご記載いただくようお願いいたします

▼▼「 SO.ON project LaV（ソーオン プロジェクト ラブイ）」は、3Dライブやイベント出演、商品PRをはじめ、さまざまなコラボ案件を募集しています。くわしくは下記までお問い合わせください▼▼

contact@so-on-project.jp

SO.ON project LaV（ソーオン プロジェクト ラブイ）とは

「SO.ON project（ソーオン プロジェクト）」は、JIKEI COMグループの全国の高等課程・高等専修学校に通うリアル女子高生たちによるアイドルユニット。K-POPアイドル、歌手、ダンサー、タレントなど、さまざまな夢や目標を持ったメンバーが授業の一環としてアイドル活動を行っています。2021年9月、「バーチャル空間で活躍するアイドル」をコンセプトに「SO.ON project LaV（ソーオン プロジェクト ラブイ）」がデビューし、5人のメンバーが活動しています。楽曲配信やVTuber専門情報誌への登場のほか、メタバース空間（Fortnite、Roblox、Virtual Market）での総合音楽イベントへの参加、中国のBiliBiliでの動画配信、タイ向けの配信など、インターネットを中心に活躍しています。5人の⻘春を探す旅はまだまだ終わりません！

〈公式サイト〉https://lav.so-on-project.jp/

〈YouTube〉「SO.ON project LaV チャンネル」https://www.youtube.com/channel/UClSUzxuLIZZUATC1xVsXLoA

〈X（旧 Twitter）〉https://x.com/SOONprojectLaV

〈BiliBili〉「SOONprojectLaV的个人空间-哔哩哔哩」 https://b23.tv/Q0puI5B

滋慶学園COMグループ 学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 概要

1987年の開校以来、音楽＆エンターテインメント業界とともに「即戦力」となる人材を育成し、輩出している音楽＆エンターテインメントの総合専門学校です。業界が求める力を持った人材を育成するために、第一線の企業やプロフェッショナルとともに行う実践授業「企業プロジェクト」を通じて、コンサート制作、楽曲制作、バックダンサー出演、テレビ・ラジオ・舞台出演など、リアルな仕事の現場でスキルを磨きます。また、業界の第一線で活躍しているプロフェッショナルが講師を務めているので、常に業界の最先端が学べる環境が整っています。

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