おうちを涼やかなティールームに。アイスティーと夏のスイーツのペアリングを楽しむ、体験型オンラインセミナーを開催

三井農林株式会社

三井農林株式会社（所在地：東京都港区 代表取締役社長：藤井 洋 以下、当社）では、プレミアムティーショップnittoh.1909にて、夏のティータイムを彩るオンラインセミナーを7月25日（土）に開催いたします。

すでに真夏日や猛暑日があちこちで話題になる今日この頃――そんな暑い日には、美味しいアイスティーを飲みながら涼やかに過ごしたくなりませんか。

でも、「暑くて外出したくない」「美味しく淹れるのが難しい」「どんなスイーツを合わせたらいいかわからない」といったお悩みを持っている方も多いはず。そんな方へ、アイスティーの楽しみ方がさらに広がるオンラインセミナーを開催します。

このセミナーでは、美味しいアイスティーの淹れ方から、紅茶の産地やフレーバー選びのポイント、夏の和菓子やフルーツとのペアリングまで、暑い日のティータイムを彩る知識やヒントをご紹介します。

受講に必要な紅茶とペアリングスイーツをセットでお届けするため、ご自宅で実際に紅茶を淹れてペアリングを試せる、体験型セミナーです。

セミナー内容

・アイスティーの美味しい淹れ方と、そのポイント

・フードペアリングの科学的な考え方と香りの体験

・アイスティーの淹れ方実習

・3種類のアイスティーと夏のスイーツのペアリング体験

セミナーでは、実際に以下のペアリングを試していただきます。

1．和紅茶のアイスティー × 抹茶の水羊羹

2．ダージリンセカンドフラッシュのアイスティー × フルーツゼリー

3．マンゴートロピカルフレーバーのアイスティー（ティーソーダアレンジ）× ココナッツの焼き菓子

※内容は一部変更となる場合があります。

こんな方におすすめ

・自宅で美味しいアイスティーを楽しみたい方

・スイーツとのペアリングを学んで、毎日のティータイムをアップデートしたい方

・暑い季節でもおうち時間を快適に豊かに過ごしたい方

アイスティーの魅力を再発見し、ご自宅で涼やかなティータイムを一緒に楽しみましょう。

皆様のご参加をお待ちしております。

オンラインセミナー開催概要

【セミナータイトル】

nittoh.1909のオンラインティーセミナー｜おうちを涼やかなティールームに。

アイスティーと夏のスイーツで楽しむペアリング（紅茶＋スイーツセット）

【開催日時】

2026年7月25日（土）14:00～

※90分程度を予定しています。

【開催方法】

Zoom

※事前にオンラインミーティングアプリ「Zoom」をインストールしてください。

【定員】

先着50名

【参加費】

4,500円（送料・税込）

参加費には、セミナーの受講料の他、ペアリング用として下記の紅茶とスイーツおよび送料が含まれます。

・Special Selection 5袋 (https://nittoh1909.com/shopdetail/000000000294/)1個

・フレーバードティー Picnic -Mango tropical- 個包装5袋(https://nittoh1909.com/shopdetail/000000000313/) 1個

・ペアリングスイーツ3種（水羊羹、フルーツゼリー、ココナッツの焼き菓子）

・テキスト

※お送りするペアリングスイーツは、一部変更となる場合があります。

【チケット販売期間】

2026年6月25日（木）12:00 ～ 7月8日（水）23:59

※セミナーの詳細や注意事項、お申し込みは下記ページをご確認ください。

https://nittoh1909.com/shopdetail/000000000356/ (https://nittoh1909.com/shopdetail/000000000356/)

nittoh.1909について

2021年4月に、「日東紅茶」で知られる家庭用製品を中心に、長年日本で紅茶製品の販売に携わってきた当社から、「お茶を通して、つなぐ・かなえる・満たされるための場」として誕生した新ブランドです。

サイト名はこれまで多くのお客様にご愛顧いただいている「日東紅茶」の一部を英語化し、当社の祖業に当たる会社の創設年を冠したものとなっています。

100年以上に渡り、日本のお茶文化と共に歩んできた企業として、「お茶文化の発信拠点でありたい」、「お茶に興味のあるお客様との交流の場として共に成長していきたい」という想いから、オリジナル商品やコンテンツの開発の他、他業種、他企業とのコラボレーション、イベントの開催などを行っております。

nittoh.1909 公式ウェブサイト ： https://nittoh1909.com/

三井農林について

『Life Innovators～あなたの毎日に寄り添い、「もっと」こころ踊る未来のために、誠実に挑戦し続けます～』

11909年（明治42年）に設立した日本初の持株会社「三井合名会社」の山林課（のちの農林課）を起源とし、その後長年にわたりお茶製品を提供する事業を継続してまいりました。現在、食品事業では、家庭用紅茶・緑茶等の製造販売、ホテル・レストランチェーン、カップベンダー（自動販売機）への製品供給、および各種茶系飲料の原料供給を手がけ、機能性素材事業としては、茶抽出物／茶カテキンの研究・開発および原料供給・製品販売を展開しております。 静岡県藤枝市と山梨県北杜市に工場、静岡県藤枝市に食品総合研究所がございます。

三井農林株式会社 公式ウェブサイト ： https://www.mitsui-norin.co.jp/