「Behind the Scenes(R)」より、映画『トレインスポッティング』劇場ポスタービジュアルを使用した特別モデルのTシャツが登場。バーニーズ　ニューヨークで受注販売を実施

株式会社バーニーズ ジャパン

株式会社バーニーズ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：Penny Luo）は、2026年6月25日（木）より、バーニーズ ニューヨーク オンラインストアにて、「Behind the Scenes(R)（ビハインドザシーンズ）」が企画・制作を手がけた、映画『トレインスポッティング』公開30周年を記念した公式ライセンスTシャツ第四弾を受注販売いたします。

”存在したかもしれない公式Tシャツ”を、30年後の視点で再構築

今回のメインプロダクトは、1996年のアメリカ公開時に制作された劇場ポスタービジュアルを使用した特別モデル。このビジュアルは、過去にポスターや各種マーチャンダイズに使用された記録が残る一方で、同ビジュアルを用いた公式ライセンスTシャツについては、現在確認できるアーカイブの中では確認されていません。「Behind the Scenes(R)」では、当時の資料やアーカイブを検証しながら、この象徴的なポスタービジュアルを現代の視点で再構築。30周年プロジェクトのための新たな公式ライセンスTシャツとして制作しました。これは復刻ではなく、”もし1996年に正式発売されていたら”という仮想の歴史をテーマにした、新たなオフィシャルプロダクトです。

30年の時間を纏う”30 YEARS WASH MODEL”

今回のシリーズでは、ボディ全体に特殊なヴィンテージ加工を施し30年前に購入したTシャツを長年着続けてきたかのような風合いを表現。プリントの経年変化や生地の退色感、ペイントの痕跡、独特の柔らかさを再現し、新品でありながら長い年月を経た古着のような存在感を持つ一枚に仕上げています。単なるグラフィックの再現ではなく、”時間そのもの”を再構築することを目指したコレクションです。

また、あわせて、第二弾コレクションの中でも特に人気を集めた

・BTS-TS-05 #5 RENTON

・BTS-TS-06 THE FIVE

の2型も、”30 YEARS WASH MODEL”として再登場。

もし30年間着続けていたら--。

そんな仮説をもとに、ヴィンテージ加工を施し、前回とは異なる表情を持つ特別仕様へとアップデートしました。

ロンドンで撮影された最新ビジュアル

本ビジュアルは、ロンドンにて、新進気鋭のフォトグラファーUna Lowe氏によって撮り下ろされました。1996年の空気感と2026年のリアリティが交差するビジュアルを表現しています。プロダクトとあわせて、こちらのビジュアルにもぜひご注目ください。

#もっと未来を選べ

2026年1月、1996年公開当時のキャッチコピーをもじった「#未来は選べた？」という問いから始まった「Behind the Scenes(R)」の『トレインスポッティング』30周年プロジェクト。

あれから30年。

そして、今。

私たちはもう一度、劇中の名セリフのその先を問いかけます。

「#もっと未来を選べ。」

本コレクションは、1996年に生まれたカルチャーの熱量を現代へ接続し、その先の未来へ手渡すためのラストコレクションです。

商品概要

商品名：トレインスポッティング 30th Anniversary T 4th（全3型）

価格：各 \19,800（税込）

サイズ：M / L / XL / XXL

受注期間

2026年6月25日（木）11:00 ～ 7月1日（水）23:59

発売店舗

バーニーズ ニューヨーク オンラインストア

https://onlinestore.barneys.co.jp/feature/barneys-trainspotting_lp

お問合せ

TEL：050-3615-3600

（受付時間 11:00～19:00 ※1月1日を除く）

Behind the Scenes(R)

“過去と現代のカルチャーを次世代へ伝える”ことをコンセプトとしたプラットフォーム「Behind the Scenes(R)」は、かつて、雑誌を席巻したサブカル/アングラカルチャー、音楽、アート、映画、多様なジャンルで、熱狂的なファンを生み出し、時代を現代の視点と解釈で再構築。コラボTシャツやオンライン上の発信を通して、過去のカルチャーを掘り下げ、未来へと繋ぎます。

公式サイト https://behind-the-scenes.one/

公式インスタグラム https://www.instagram.com/behind.25/

BARNEYS NEW YORK

バーニーズ ニューヨークは1923年、マンハッタンの7番街17丁目にバーニー・プレスマンによって設立され、現在日本では銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店のほか、アウトレットも含め合計9店舗とオンラインストアを展開しています。メンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリー、シューズを主体に、テーブルウェアやスキンケアまで幅広いカテゴリーを取り揃え、オリジナルブランドと、ヨーロッパや米国、日本などのデザイナーブランドにより構成されています。ディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となり、お客様に新たな発見やショッピングを楽しむ空間を提供しています。

公式サイト https://www.barneys.co.jp

公式インスタグラム https://www.instagram.com/barneysjapan