ZEROTOKYOの看板イベント【GOLD DISC】開催！フルラインナップアーティストがついに決定！
フルラインナップ発表！
ZEROTOKYOの看板イベント、GOLD DISC開催！
EVENT INFO
2026.7.11(土) GOLD DISC
@ZEROTOKYO
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/gold-disc-0711/
DOOR：\4,500-
FASTPASS TICKET：\4,000-（優先入場・入場料金含む）
アップグレード付きFASTPASS TICKET：\6,000-（優先入場・入場料金含む）
【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/gold-disc-0711
【イープラス】https://eplus.jp/gold-disc/
【Tickets for overseas customers】https://eplus.tickets/gold-disc/
【アップグレード特典】
・UPGRADE TICKETをお持ちの方は、Z LOUNGE(地下3階バルコニーエリア)で鑑賞可能
・特典で限定ステッカーをエントランスにてプレゼント
・Z LOUNGEはフリーシートあり
【Z HALL】
DE DE MOUSE / HONK THE HORN / Moe Shop / PSYQUI / team sunameri (hirihiri, phritz, ウ山あまね,yuigot) / YUC'e / 罪十罰 from 少女革命計画 / をとは
(A to Z)
VJ：Syoronpo. / tsuchifumazu
Lighting：huez
【RING】
Aiobahn +81 / KOTONOHOUSE / picco / あたし / カメレオン・ライム・ウーピーパイ -DJ SET- / 嚩ᴴᴬᴷᵁ / 平田楓 / 前澤
(A to Z)
VJ：Yajim. / .+
【R BAR】
Batsu / BUDDHAHOUSE / DJ Heero Yuy / hara / hirihiri / okadada / 水槽 -DJ SET-
(A to Z)
【BOX】
Alicemetix / Coop / HEAVEN'S GATE CREW / Pa's Lam System / PHATMAN / WATARU / 6Tan/Sixstylez
(A to Z)
【ENTER】
-PUBLIC PUBLIC FLOOR-
CRすぴか.zip / ИASU&さばみそ / Rion. / Sigria × Choro_Q / イヌザキ / はっぱ店長 / らくと/clt
(A to Z)
【TERRACE】
Mone (OKINI☆PARTY'S) / notbell1 / ReFuCafe / あぽろ B2B RuuChan / えびちゃん / 空野およぐ / ぽめ丸
(A to Z)
ARTIST INFO
罪十罰 from 少女革命計画
仮想世界に響く歌声で
罪の烙印を刻むアグレッシブなダンスチューン
遥か遠くバーチャルの深淵から声を届ける、3人組のバーチャルシンガーユニット。
少女たちは密約を交わし、終わらない夜に微睡む。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BDZeby1Cp1c ]
【少女革命計画】大罪 / 罪十罰
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※Resident Advisorにて前売りチケットを購入し、ZEROTOKYOをフォローした方にドリンクチケット1枚をプレゼント。チェックインの際にスタッフまでお声がけください。