ZEROTOKYOの看板イベント【GOLD DISC】開催！フルラインナップアーティストがついに決定！

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株式会社TSTエンタテイメント


フルラインナップ発表！


ZEROTOKYOの看板イベント、GOLD DISC開催！



EVENT INFO


2026.7.11(土) GOLD DISC


@ZEROTOKYO


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/gold-disc-0711/


DOOR：\4,500-


FASTPASS TICKET：\4,000-（優先入場・入場料金含む）


アップグレード付きFASTPASS TICKET：\6,000-（優先入場・入場料金含む）


【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/gold-disc-0711


【イープラス】https://eplus.jp/gold-disc/


【Tickets for overseas customers】https://eplus.tickets/gold-disc/



【アップグレード特典】


・UPGRADE TICKETをお持ちの方は、Z LOUNGE(地下3階バルコニーエリア)で鑑賞可能


・特典で限定ステッカーをエントランスにてプレゼント


・Z LOUNGEはフリーシートあり



【Z HALL】


DE DE MOUSE / HONK THE HORN / Moe Shop / PSYQUI / team sunameri (hirihiri, phritz, ウ山あまね,yuigot) / YUC'e / 罪十罰 from 少女革命計画 / をとは


(A to Z)


VJ：Syoronpo. / tsuchifumazu


Lighting：huez


【RING】


Aiobahn +81 / KOTONOHOUSE / picco / あたし / カメレオン・ライム・ウーピーパイ -DJ SET- / 嚩ᴴᴬᴷᵁ / 平田楓 / 前澤


(A to Z)


VJ：Yajim. / .+


【R BAR】


Batsu / BUDDHAHOUSE / DJ Heero Yuy / hara / hirihiri / okadada / 水槽 -DJ SET-


(A to Z)


【BOX】


Alicemetix / Coop / HEAVEN'S GATE CREW / Pa's Lam System / PHATMAN / WATARU / 6Tan/Sixstylez


(A to Z)


【ENTER】


-PUBLIC PUBLIC FLOOR-


CRすぴか.zip / ИASU&さばみそ / Rion. / Sigria × Choro_Q / イヌザキ / はっぱ店長 / らくと/clt


(A to Z)


【TERRACE】


Mone (OKINI☆PARTY'S) / notbell1 / ReFuCafe / あぽろ B2B RuuChan / えびちゃん / 空野およぐ / ぽめ丸


(A to Z)



ARTIST INFO



罪十罰 from 少女革命計画

仮想世界に響く歌声で


罪の烙印を刻むアグレッシブなダンスチューン


遥か遠くバーチャルの深淵から声を届ける、3人組のバーチャルシンガーユニット。


少女たちは密約を交わし、終わらない夜に微睡む。





[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BDZeby1Cp1c ]

【少女革命計画】大罪 / 罪十罰



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