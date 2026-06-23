カゴメ独自のすっきりとした味わいのトマトを使用した「カゴメトマトジュースRefresh」新発売

カゴメ株式会社

カゴメ株式会社（代表取締役社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、カゴメ独自のすっきりとした味わいのトマト※１を使用した、期間限定の特別なトマトジュース「カゴメトマトジュースRefresh」を、2026年7月7日（火）より発売いたします。

健康意識の高まりなどを背景に拡大を続けるトマトジュース市場において、近年は飲用シーンの多様化が進んでいます。当社の調査では、リコピンを手軽に補給するためにトマトジュースを飲む生活者の声が確認されており、機能性表示食品である「カゴメトマトジュース」が提供する機能価値以外のニーズもあると考えられます。こうした背景を踏まえ、当社は、暑い時期でもゴクゴク飲めるすっきりとした味わいと、トマト由来の栄養※2を手軽に補給できる商品を開発しました。

このたび発売する「カゴメトマトジュースRefresh」は、さらっと爽やかで軽やかな飲みごこちが特長の、期間限定の特別なトマトジュースです。カゴメ独自のすっきりとした味わいのトマト※1を使用し、ひとつまみの塩を加えることでおいしさを引き立てました。ミネラル※3、リコピン、ＧＡＢＡを摂取することができます。暑い日のリフレッシュタイムにおすすめです。

これからも、トマトジュースをはじめとする自然の恵みを活かした商品を通じて、健康的な食生活に貢献してまいります。

※1 カゴメ独自の低グルタミン酸品種を一部使用。通常のトマトよりもグルタミン酸量が少なく、すっきりしているのが特徴。

※2 カリウム、リコピン、GABA。

※3 ミネラルとは、カリウムのこと。

- 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/412_1_7d0a97e2b5fa8f2582b33e5dc257bb70.jpg?v=202606240151 ]- 発売日

2026年7月7日(火)

- 発売地区

全国

- 商品に関するお問い合わせ先

カゴメお客様相談センター 0120-401-831 （土日祝日・年末年始を除く）