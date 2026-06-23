一生涯、自信あふれる髪へ。シンプルヘアケアブランド『パーフェクトワンヘアネスト』から白髪を彩りながら艶髪へ導くヘアカラートリートメントを新発売

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、大人の女性のためのシンプルヘアケアブランド『パーフェクトワンヘアネスト』から、自宅で簡単に白髪をケアしながら、ハリと艶のある美しい髪へ導くヘアカラートリートメント「パーフェクトワンヘアネスト ヘアカラートリートメント」を2026年7月15日（水）に新発売いたします。

パーフェクトワンヘアネスト ヘアカラートリートメント（25ｇ×５包／税込3,300円）

【新商品のポイント】

１. Wの染料で白髪を自然に彩り、染めるたびに馴染む仕上がりへ

２. 7種の海藻エキスを含む26種の保湿成分配合で、うるおいに満ちたしなやかな艶髪へ

３. 染色後の色を保つカラーキープ成分を配合

４. 使い切りの個包装タイプで衛生的

頭皮に優しい白髪ケアで、うるおい満ちる艶髪へと導くヘアカラートリートメント

「パーフェクトワンヘアネスト ヘアカラートリートメント」は、週に1回5分間のケアで、白髪ケアと艶髪ケアを同時に叶えるヘアカラートリートメントです。ノンジアミン処方、美容液成分※1 98%で髪にうるおいを与えながら気になる白髪をケアします。また、磁石のように髪に引き寄せられ吸着するWカラーリング処方※2で、自然に美しく発色します。さらに、７種の海藻エキス※3を含んだ26種の保湿成分を贅沢に配合し、うるおいに満ちたしなやかな艶髪へ導きます。1包ずつの個包装で衛生的に使用でき、ブラックとブラウンの2色展開でお好みに合わせてお選びいただけます。白髪を自然に美しく整えたい方、頭皮をケアしながらカラーを楽しみたい方、染めた後もうるおいのある艶髪をキープしたい方におすすめの商品です。

【開発背景】

40代以降の女性は、加齢に伴う白髪の増加が悩みのひとつとなり、近年では、サロンに通う負担を抑えながら、自宅で手軽にケアできる白髪用ヘアカラー剤のニーズが高まっています。一方で、頻繁なカラーリングによる髪ダメージや乾燥に対する意識も高まっており、単に白髪を染めるだけでなく、髪や頭皮への優しさ、美しい仕上がり、さらに使い続けやすい使用感を兼ね備えたものが求められています。そこで、頭皮のうるおいを守りながら、白髪を自然に彩るアイテムとして「パーフェクトワンヘアネスト ヘアカラートリートメント」を発売いたします。

【商品特長】- Wの染料※2で白髪を自然に彩り、染めるたびに馴染む仕上がりへ磁石のように髪に引き寄せられ吸着する塩基性染料と、キューティクルの間に入り込み吸着するHC染料を配合。髪の表面に色素を密着・吸着させ、白髪を自然な色合いに彩ります。- 7種の海藻エキス※3を含む26種の保湿成分配合で、うるおいに満ちたしなやかな艶髪へ北海道産のミツイシコンブエキスを含む、海の恵みを凝縮した７種の海藻エキス※3や、カプセル紫根※4、加水分解ケラチンなど26種の保湿成分を配合。さらに、ダメージ毛に反応して吸着するうるおい補修センサー機能で、髪一本一本にうるおいを届け、しっとりまとまる質感へ導きます。- 染色後の色を保つカラーキープ成分※5を配合シリコンに加水分解シルクを結合させたカラーキープ成分を配合。凸凹のある毛髪表面上に保護ヴェールをつくることでカラー剤の流出を防止し、光の乱反射を防ぎ鮮やかな発色へ導きます。「染める」「保つ」で髪本来の美しさへ導く２STEP処方です。- 使い切りの個包装タイプで衛生的衛生面にこだわり、1包25gの個包装設計。週1回、5分間のケアで取り入れられる手軽さで、忙しい毎日でも継続しやすい新しいヘアケア習慣を叶えます。

※1 自社基準に基づく、水添レシチン（乳化剤） ※2 塩基性茶１６、塩基性青１２４、 塩基性赤５１、塩基性黄８７、ＨＣ青２（着色剤） ※3 ミツイシコンブエキス、ヒバマタエキス、サガラメエキス、スサビノリエキス、カタメンキリンサイエキス、フクロフノリエキス、フルセラリアルムブリカリスエキス(保湿剤) ※4 ムラサキ根エキス（保湿剤） ※5 （加水分解シルク／ＰＧ-プロピルメチルシランジオール）クロスポリマー(保湿剤)

【商品概要】

商品名

パーフェクトワンヘアネスト ヘアカラートリートメント



展開色

・ナチュラルブラック

・ナチュラルブラウン

使用方法

シャンプー後、水気を切り、適量を白髪の気になる部分を中心に塗布してください。５分程度放置した後、すすいだお湯に色が出なくなるまでしっかりすすいでください。

容量・価格

5回分（25ｇ×5包）／税抜3,000円（10％税込3,300円）

お求め方法

パーフェクトワン公式オンラインショップ／お電話でのご注文

【パーフェクトワンヘアネストについて】

長年、薬用植物の研究に力を入れてきた当社が、抜け毛や薄毛への効果として甘草などの「根」の力に着目し開発したブランドです。ブランド名には「髪（HAIR）を薬用植物の根（NE）の力で美しくするヘアケアに特化した最上級（EST）のブランド」という想いを込めました。「一生涯、自信あふれる髪へ」をコンセプトに、オリジナル成分のカプセル紫根などを配合した多機能なヘアケアアイテムを展開しています。

【会社概要】

会社名：新日本製薬 株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立：1992年3月

事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売

U R L：https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/

【パーフェクトワン公式SNSアカウント】

LINE：https://lin.ee/a26yuL7

Instagram：https://www.instagram.com/perfectone_info/

X（旧Twitter）：https://x.com/PERFECTONE_JP