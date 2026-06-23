TOKIUM、管理部門の業務効率化・DX推進のための展示会「第1回　バックオフィスDXPO札幌′26」に出展

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株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、2026年6月30日から7月1日までの2日間、アクセスサッポロで開催される「第1回 バックオフィスDXPO札幌'26」に出展いたします。




■開催概要


名称　　　　　：第1回 バックオフィスDXPO札幌'26


主催　　　　　：ブティックス株式会社


開催期間　　　：2026年6月30日(火) 9:30-17:30、7月1日(水) 9:30-16:30


会場　　　　　：アクセスサッポロ 大展示場


出展ブース位置：1-20　経理財務システム展


概要ページ　　：https://dxpo.jp/real/box/sapporo/


来場事前登録（無料）:https://dxpo.jp/u/box/sapporo26/user/entry



■出展内容


経費精算クラウド「TOKIUM経費精算」や請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」をはじめとする、AIとプロスタッフが連携し、経理作業を丸ごと代行する「経理AIエージェント」をご紹介します。


また、操作画面をお見せしながらデモンストレーションや導入企業の事例紹介を行います。経理業務の効率化や最新のAI活用にご興味をお持ちの方は、ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。



■【先着20名様限定】TOKIUM代表 黒崎の著書をプレゼント！


事前に来場事前登録をしてTOKIUMのブースにお越しいただいた先着20名様へ、弊社代表黒崎の著書をプレゼントいたします。



▼商談予約はこちら


https://dxpo.jp/u/box/sapporo26/reservation/index?id=115&product_detail_id=35853&day=2026-06-29%2000:00:00(https://dxpo.jp/u/box/sapporo26/reservation/index?id=115&product_detail_id=35853&day=2026-06-29%2000:00:00)



【詳細】
プレゼント内容：『経理AIエージェント「デジタル労働力」で仕事が回る』
著者　　　　　：黒崎 賢一（株式会社TOKIUM 代表取締役）
出版社　　　　：株式会社クロスメディア・パブリッシング
特典配布条件　：1.展示会の「事前登録」を完了
　　　　　　　　2.上記「商談予約はこちら」のリンクより「ブース商談予約」を完了
　　　　　　　　3.TOKIUMのブースへ来場



▼著書『経理AIエージェント「デジタル労働力」で仕事が回る』の詳細はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000416.000009888.html



■バックオフィスDXPO札幌'26とは


経営者・総務・人事・経理・DX推進部門の業務効率化・生産性向上・DX推進のためのITソリューション総合展示会です。



■経理AIエージェント「TOKIUM」について


経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。


URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent?utm_campaign=47181154-dxpo_sapporo_260623&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0623)



■経理AXプロジェクト「Move AX」を推進中


TOKIUMは、あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的に、経理AXプロジェクト「Move AX」を立ち上げ、推進しています。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指します。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAXを支援してまいります。


詳細はこちら：https://www.keihi.com/move-ax/(https://www.keihi.com/move-ax/?utm_campaign=47181154-dxpo_sapporo_260623&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=moveax_0623)



■株式会社TOKIUMについて


設立：2012年6月26日


代表取締役：黒崎 賢一


所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2　野村不動産銀座ビル12階


資本金：1億円


事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供


URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=47181154-dxpo_sapporo_260623&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0623)