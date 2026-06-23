【入手困難な ″新政″ を堪能】プレミアム希少酒飲み比べフェア開催｜日本酒原価酒蔵2店舗限定

株式会社ビリオンフーズ

【新政を堪能できる！】プレミアム希少酒飲み比べフェア

本格的な夏の訪れとともに、照りつける陽射しが心地よい季節となりました。

冷たい日本酒がひときわ美味しく感じられるこの時期に、夏ならではの味わいをぜひお楽しみください。

日本酒原価酒蔵では、各店それぞれ趣向を凝らした特別プランをご用意いたしました。

新宿総本店では、全国の日本酒ファンから高い人気を誇る希少銘柄「新政」の代表シリーズを一度に楽しめる【新政Colors 全種飲み比べプラン】を開催いたします。

また、町田店では、「新政」「十四代」「而今」といった入手困難な人気銘柄3種をお楽しみいただける【お食事付き希少酒飲み比べプラン】をご用意しております。

夏ならではの旬の食材を使用したお料理とともに、普段なかなか出会えない銘酒を心ゆくまでご堪能ください。

各店とも数量限定・先着順でのご案内となりますので、ご希望のお客様はお早めのご予約をおすすめいたします。

皆様のご来店を、心よりお待ち申し上げております。

プラン内容

１.【超限定!!︎】新政colors 全種飲み比べプラン（実施店舗：新宿総本店）

※写真はイメージです

◆飲み比べラインナップ（各50ml）

・新政 ラピスラズリ いまでやエイジング

・新政 エクリュ

・新政 コスモス

・新政 ヴィリジアン

・新政 タンジェリン

・新政 アース

・新政 アッシュ

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分プレミアム飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

◆お料理

お1人様につきお料理2品以上のご注文をお願いします



◆開催期間

2026年7月1日(水)～7月31日(金)

◆料金

\7,700(税込)

◆定員

限定30名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約

店舗のネット予約のコース選択に【超限定!!︎】新政colors 全種飲み比べプランというコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

新宿総本店 03-6908-7635

◆備考

・先着順でのご案内となります。

・お1人様からでも注文可能となります。

・お1人様につきお料理2品のご注文をお願いします。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です。

●アプリのダウンロードはこちらから

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

【新宿総本店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyuku/

２.【十四代vs而今vs新政】お食事付き希少酒飲み比べプラン（実施店舗：町田店）

◆飲み比べラインナップ（全50ml）

・十四代 本丸

・十四代 中取り無濾過

・十四代 中取り無濾過 角新

・十四代 上諸白 山田錦

・而今 特別純米

・而今 純米吟醸 雄町

・而今 純米吟醸 山田錦

・新政 Rｰtype

・新政 亜麻猫

・新政 タンジェリン

※上記日本酒は飲み放題ではございません



◆飲み放題

120分プレミアム飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります



◆お料理

酒蔵コース（全10品）

合鴨の燻製炙り

パリパリピーマン

あん肝ぽん酢

自家製ポテサラ

クリームチーズの西京和え

炙り〆さば

鶏もも肉の山椒焼き

おでん3種盛り

塩麹バターポテト

あおさと明太バター土鍋ご飯



◆開催期間

2026年6月25日（木）～7月31日（金）



◆料金

\11,000(税込)



◆定員

限定28名様

※先着順でのご案内となります

◆予約方法

◯Web予約

店舗のネット予約のコース選択に【十四代vs而今vs新政】お食事付き希少酒飲み比べプランというコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

町田店 042-851-8858



◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

【町田店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/

飲み放題メニューご紹介

当プランには、プレミアム飲み放題が含まれております。

◯プレミアム飲み放題メニュー

プレミアム飲み放題メニュー（日本酒）プレミアム飲み放題メニュー（日本酒以外）

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925(#)

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/billionfoods_025

◯事業内容：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=nobbTdIkaNI ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ipqrGw-xFDs ]

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

ビリオンフーズ公式noteはこちら :https://note.com/billionfoods_025