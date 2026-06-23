大人気YouTuberばんばんざい”みゆ”がフルプロデュースするブランド『OLaPA〈オラパ〉』から、ボディウォッシュとスクラブウォッシュが数量限定で発売！

株式会社ダイヤコーポレーション

株式会社ダイヤコーポレーション（所在地：東京都新宿区 代表取締役：太田 大哉）は、大人気YouTuberばんばんざいのみゆが商品開発から企画まで完全プロデュースしたブランド『OLaPA〈オラパ〉』より、新作の香りとなるボディウォッシュと顔・全身用スクラブウォッシュを2026年7月2日(木)から数量限定発売いたします。

＜発売日＞

2026年7月2日(木)19時00分～



＜販売場所＞

OLaPA公式オンラインストア

■新商品の詳細

MOANI body wash400ml／\2,750(税込)

素肌に、澄んだ余韻を。

澄み渡る香りと、

きめ細やかで豊かな泡が全身を包み込む。

MOANIがもたらすのは、

日常を静かに格上げするバスタイム。

ーMOANI Notesー

TOP : Leaf Green, Pear

MIDDLE : Jasmine, Muguet

BASE : Musk



リーフグリーンとペアのみずみずしさが広がり、ジャスミンとミュゲの香りが上品さを添える。

シャワー後のような清潔感と爽やかさを感じさせながら、ラストは肌に溶け込むムスクが記憶に残るやさしい余韻をまとわせる。



5つのフリー処方

エタノール／パラベン／フェノキシエタノール／鉱物油／シリコーンフリー

PIONT1：デリケートな素肌を守る2種のサポート成分

保湿力を持つベタイン*¹がうるおいを与え、セラミド*²が水分を保持しながら肌のバリアをサポートします。すこやかな肌に整えてくれます。

¹保湿成分 ²セラミドＮＰ(整肌成分)

PIONT2：4種の植物由来成分*¹を配合

日常生活の中で刺激*²を受けた肌に寄り添い、ヨモギ葉エキス*¹・ドクダミエキス*¹・アロエベラ葉エキス*¹・グリチルリチン酸2K*¹により洗浄後のデリケートになりやすい肌コンディションを整え素肌を守ります。

¹整肌成分 ²乾燥

PIONT3：全身をやさしく包み込む、きめ細やかで濃密な泡。

濃密でクリーミーな泡がシャワー中もへたりにくく、肌をやさしく包み込みながらしっとりと洗い上げるボディウォッシュ。

洗い流した後はぬるつきが残らず、すっきりと心地よく仕上げます。

*古い角質や汚れを取り除くことで肌に明るい印象をもたらすことclear skin scrub wash100g／\2,950(税込)

顔からボディまで、古い角質をやさしく解きほぐし、なめらかに磨き上げる。

触れたくなるようなやわらかさと、なめらかで澄んだ透明感*を。

年齢・性別を問わない、無香料という選択。

5つのフリー処方

エタノール／パラベン／フェノキシエタノール／鉱物油／シリコーンフリー

POINT1：天然由来の2種のスクラブを採用

古い角質をやさしくオフするため、こんにゃく由来のグルコマンナンとライチー種子の、

異なる弾力を持つ2種類の天然由来スクラブ*を配合。

肌をいたわりながら古い角質をやさしく取り除き、なめらかな肌へ導きます。

*グルコマンナン、ライチー種子（すべて整肌成分）

POINT2：うるおいを抱え込みながら、澄みわたる透明感*¹のある肌へ

3種の保湿成分*²配合で肌バリアをサポートし、うるおいを守りしっとりとした肌状態をキープ。

エモリエント作用でうるおいを閉じ込めやわらかくしなやかな肌へ。

乾燥によるくすみを防ぎ澄んだ透明感*¹をもたらします。

¹うるおいにより肌に明るい印象をもたらすこと ²セラミドＮＰ、ヒアルロン酸Ｎａ、カニナバラ果実油

POINT3：必要なうるおいを守りながら、やさしく洗って、きちんと整う

＜こだわりのアミノ酸系洗浄処方＞

必要なうるおいは残したまま、しっかり落とすのにつっぱりにくい処方設計。



＜すこやか肌へ導く4種の植物成分*¹＞

ヨモギ葉エキス*¹・ドクダミエキス*¹・アロエベラ葉エキス*¹・グリチルリチン酸2K*¹が日常生活の中で刺激*²を受けた肌を、やさしくケア。

肌を整えて、すこやかな状態へ。

¹整肌成分 ²乾燥

Brand Concept

”心も身体も‘0’を目指す”

‘0’とは、本来の自分に立ち返る場所。

それは、リセットでも終わりでもなく、

新しい自分に出会うための始まり。

生まれながらの魅力を引き出す香りが

日々の疲れをそっと包み込み、心と体をほどいていく。

その先に広がるのは、穏やかさと安らぎが満ちる‘0’というひととき

Brand Director

みゆ (ばんばんざい)

1999年3月30日生まれ、北海道出身。

大人気YouTuberグループ『ばんばんざい』の

メンバーとして活動中。

YouTuber界きっての美容家として、

女性たちから絶大な支持を集めている。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42551/table/542_1_bbd1bc0140ea28fb4bba4c01da9ff2e4.jpg?v=202606241251 ]

▼お問い合わせ先

株式会社ダイヤコーポレーション OLaPA事業部

TEL：03-6910-5085 E-MAIL：info@olapa.jp