【新連載】天然幽霊夫人の最期の望みは旦那様の再婚相手探し!?『幽霊になった侯爵夫人の最後の七日間』「竹コミ！」にて連載スタート！

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株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『幽霊になった侯爵夫人の最後の七日間』（原作：榛名丼（はるな どん）　漫画：まつおまり　キャラクター原案：コユコム）を6月23日(火)12:00より「竹コミ！」にて連載スタートいたしました。




❑あらすじ

十七歳という若さで死んでしまった病弱侯爵夫人ナターニア。


そんな彼女のもとに現れた一匹の子猫が、生前の後悔をなくすため


７日間だけ現世に留まってお手伝いをしてくれると言う。


「ナターニア、君の望みはなんだい？」


子猫の質問に、彼女が答えた最期の望みは


――旦那様の再婚相手探しだった!?


❑見どころ

TVアニメ「レプリカだって、恋をする。」(KADOKAWA刊)も絶賛放送中、榛名丼先生の人気作品が「竹コミ！」でコミカライズ化！


過去に「いぬかみっ!」(メディアワークス刊)のコミカライズも手掛けた、まつおまり先生の繊細なタッチで再現される可憐なヒロインと、もふもふのお猫様の冒険に、ご期待ください！






❑連載情報

・タイトル　：『幽霊になった侯爵夫人の最後の七日間』


・原作　　　：原作/榛名丼（はるな どん）　漫画/まつおまり　キャラクター原案/コユコム


・配信開始　：2026年6月23日（火）


・配信ページ：竹コミ！　https://takecomic.jp/


❑作家情報

榛名丼（はるな どん）


著者X：https://x.com/haruna_don01


まつおまり


著者X：https://x.com/marimondesuyo


❑「竹コミ！」について

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『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。


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