【新連載】天然幽霊夫人の最期の望みは旦那様の再婚相手探し!?『幽霊になった侯爵夫人の最後の七日間』「竹コミ！」にて連載スタート！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『幽霊になった侯爵夫人の最後の七日間』（原作：榛名丼（はるな どん） 漫画：まつおまり キャラクター原案：コユコム）を6月23日(火)12:00より「竹コミ！」にて連載スタートいたしました。

❑あらすじ

十七歳という若さで死んでしまった病弱侯爵夫人ナターニア。

そんな彼女のもとに現れた一匹の子猫が、生前の後悔をなくすため

７日間だけ現世に留まってお手伝いをしてくれると言う。

「ナターニア、君の望みはなんだい？」

子猫の質問に、彼女が答えた最期の望みは

――旦那様の再婚相手探しだった!?

❑見どころ

TVアニメ「レプリカだって、恋をする。」(KADOKAWA刊)も絶賛放送中、榛名丼先生の人気作品が「竹コミ！」でコミカライズ化！

過去に「いぬかみっ!」(メディアワークス刊)のコミカライズも手掛けた、まつおまり先生の繊細なタッチで再現される可憐なヒロインと、もふもふのお猫様の冒険に、ご期待ください！

❑連載情報

・タイトル ：『幽霊になった侯爵夫人の最後の七日間』

・原作 ：原作/榛名丼（はるな どん） 漫画/まつおまり キャラクター原案/コユコム

・配信開始 ：2026年6月23日（火）

・配信ページ：竹コミ！ https://takecomic.jp/

❑作家情報

榛名丼（はるな どん）

著者X：https://x.com/haruna_don01

まつおまり

著者X：https://x.com/marimondesuyo

❑「竹コミ！」について

毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！

『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

公式サイト：https://takecomic.jp/

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