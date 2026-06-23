TVアニメ『氷の城壁』のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『氷の城壁』グッズの予約販売を下記サイトにて6月23日（火）から開始いたしました。

TVアニメ『氷の城壁』より新商品の発売が決定！

缶バッジ・前髪クリップ・ポーチなど様々なアイテムが

普段遣いに取り入れやすいミニキャラデザインで登場♪

■販売サイト：https://www.vvit.jp/

■予約期間：2026年6月23日（火）12:00 ～ 2026年7月14日（火）23:59

■出荷予定日：2026年9月下旬予定

～～商品ラインナップご紹介～～

(C)阿賀沢紅茶／集英社・TVアニメ「氷の城壁」製作委員会

※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

～～作品ご紹介～～

ＴＶアニメ『氷の城壁』は、ＬＩＮＥマンガ累計閲覧数１．9億回突破（２０２６年5月末時点）、コミックスの累計発行部数２8０万部（電子版含む２０２６年５月末時点・集英社ジャンプ コミックス刊）の、阿賀沢紅茶先生による大人気コミックが原作。人と接するのが苦手で、他人との間に壁を作ってしまう高校生・氷川小雪。幼なじみの安曇美姫以外誰ともつるまず、静かに日々を過ごしていた彼女の前に、なぜかぐいぐい距離を詰めてくる男子・雨宮湊が現れて――？

孤高の女子・小雪、学校のアイドル・美姫、距離ナシ男子・湊、優しく穏やかなバスケ部員・陽太。不器用で、じれったくて、それでも愛おしい。青春のすれ違いが織りなすもどかしい青春混線ストーリーです。

ＴＶアニメ『氷の城壁』は毎週木曜２３：５６～ＴＢＳ系２８局にて全国同時放送中。また、Ｎｅｔｆｌｉｘのほか、Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ、Ｄｉｓｎｅｙ＋、Ｕ-ＮＥＸＴ等にて配信中です。

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今後もシンクイノベーション株式会社では、

アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！

＜会社概要＞

シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル 8階

大阪営業所 MD事業部

＜事業概要＞

アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売