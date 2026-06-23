新規ビジュアルを使用したグッズが当たる！「HUNTER×HUNTER WEBくじ第7弾～Playing Greed Island!～」

株式会社ディ・テクノ

TVアニメ『HUNTER×HUNTER』よりシリーズ第7弾となる、「HUNTER×HUNTER WEBくじ第7弾～Playing Greed Island!～」がオンラインくじサイト「WEBくじ」にて販売されました。

今回は「G.I.編」をテーマに各キャラ印象的なシーンをイメージし、WEBくじ初登場のビスケを加えた4体を描き下ろし。

A賞は作中のカードイラストやバインダーデザインを使用した『ケースつきブランケット』、ビスケの印象的な念文字をデザインした、台座が光る『ライティングアクリルスタンド』、「G.I.編」最大の敵であるボマーの得意技である『「命の音(カウントダウン)」風ぬいぐるみバッジ』などの本編のモチーフデザインのグッズや、今回の新規ビジュアルを使用した『A3クリアポスター』や『A5スタンドボード』などイラストを飾れるアイテム、定番の『アクリルスタンド』や『アクリルキーホルダー』、単体でスマホの背面などに入れたり、付属の台座に立てても飾れる『台座つきアクリルカード』、新規ビジュアルにランダムでカードデザインがセットになっている『缶バッジセット』など、その他豪華グッズラインナップとなっております。

『HUNTER×HUNTER』の新規ビジュアルのグッズを手に入れる機会をどうぞお見逃しなく！

■賞品ラインナップ

［A賞］ケースつきブランケット(全1種)

［B賞］ライティングアクリルスタンド(全1種)

［C賞］「命の音(カウントダウン)」風ぬいぐるみバッジ(全1種)

［D賞］A3クリアポスター(全5種)

［E賞］アクリルスタンド(全4種)

［F賞］台座つきアクリルカード(全4種)

［G賞］アクリルキーホルダー(全4種)

［H賞］A5スタンドボード(全5種)

［I賞］缶バッジセット(キャラ全4種+カードイラストランダム全16種2個セット)

[購入特典]コースター(全8種)

１度の注文で5枚購入ごとにもれなくランダムで1つプレゼント

［ラストWIN賞］特大タペストリー(全4種)

BOXのくじをすべて引き終えると必ずもらえる豪華特典

［モアチャン！］万年カレンダー(全1種)

くじを購入されたお客様の中から抽選で5名様に「万年カレンダー」をプレゼント

<全賞品画像>

※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。

■サービス詳細

・サービス名

「HUNTER×HUNTER WEBくじ第7弾～Playing Greed Island!～」

・サービスサイトURL

https://web-kuji.jp/lotteries/hunterxhunter7th

・WEBくじ公式Twitter

https://twitter.com/web_kuji

・販売価格

くじ１枚：790円（税込） ※1注文につき最大84枚まで

送料：初回のみ 770円（税込）

※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。

・販売期間

2026/6/23(火) 12:00 ～ 2026/8/7(金) 17:59

※販売期間は変更となる場合があります。

・支払い方法

クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)・メルペイ

・発送時期

2026年11月中旬～下旬頃

＜著作権表記＞

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