通算300本塁打の坂本勇人が表紙「月刊ジャイアンツ8月号」6月24日（水）から発売

株式会社報知新聞社

「スポーツ報知」を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は、読売巨人軍監修のファンマガジン「月刊ジャイアンツ」2026年8月号を6月24日（水）から順次、全国の書店、オンライン書店などで発売します。Ａ４判88ページオールカラー。付録はデジタル浦田俊輔選手スタンドで、税込み定価900円です。書店でのお取り寄せ可能。お近くのＹＣ（読売新聞販売店）でも注文を承ります。ＥＣサイトの「ジャイアンツ公式オンラインストア」、「ショップ報知」、東京ドームの巨人軍直営グッズショップ「GIANTS STORE BALLPARK TOKYO」でも購入できます。

坂本自ら300アーチの記憶をたどる

表紙は通算300本塁打を達成した坂本勇人選手です。巻頭インタビューにも登場し、最も記憶に残る一発など様々なテーマで、数々のドラマを生んできたアーチの記憶を自らたどっています。200回を超える誌面ブログ「Hayato’s room」も大好評連載中です。「Ｖへ導け！ 直撃コーチインタビュー」では、李承菀1軍打撃コーチが新たなチームの“顔”誕生の期待と育成への熱意を語りました。大人気企画のリレーインタビューでは、湯浅大選手と萩尾匡也選手の公私ともに仲良しの2人がほのぼのトークを展開。「G RESEARCH」は「最近買った物or買おうと思っている物」をテーマに選手たちが答えてくれました。

7・21創刊50周年記念ナイターで岩橋玄樹ＥＥ始球式！

「月刊ジャイアンツ」創刊50周年記念ナイターとして開催される7月21日（火）のファーム・リーグ公式戦、巨人vs日本ハム（午後５時開始@ジャイアンツタウンスタジアム）の詳細が発表されました。アーティストの岩橋玄樹ＥＥ（本誌エグゼクティブ・エディター）が始球式を務めるこの試合に、本誌読者25組50名をご招待する企画も。岩橋ＥＥは好評連載で始球式への意気込みを語っています。ジャイアンツOBや編集に携わった人たちが「月刊ジャイアンツ」を振り返る「あの頃あの時」の「OB編」第4回に定岡正二さんが登場。アイドル的人気を誇ったレジェンドが、現役時代などに思いをはせました。「スタッフ編」は報知新聞社写真部OBで、創刊2号目から携わったカメラマンの中山広亮さんです。

Ｇ党タレント連載では、スーパー銭湯アイドル「純烈」の後上翔太さんが、2000年代にエース左腕として活躍した高橋尚成さんとの対談後編。俳優の大西利空ＹＡＥ（本誌ヤング・アドバイザリー・エディター）は、同学年の竹下徠空選手と対談しました。とじ込みピンナップは丸佳浩選手の代打逆転満塁本塁打ポスターと則本昂大投手の巨人移籍後初勝利7月カレンダーです。

■出版概要

タイトル：月刊ジャイアンツ2026年8月号

発売日：2026年6月24日（水） ※書店発売が数日遅れる地域があります。

定価：900円（税込）

出版元：報知新聞社

仕様：Ａ４判88ページオールカラー

販売所：全国書店、主要オンライン書店、ＹＣ（読売新聞販売店）ほか

《ＥＣサイト》

ショップ報知 https://shop.hochi.co.jp/

読売巨人軍公式通販サイト「ジャイアンツオンラインストア」 https://store.giants.jp/ja/

【月刊ジャイアンツに関するお問い合わせ】

報知新聞社

東京本社代表電話03-6831-3333

受付時間：月～金11:00～17:00

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