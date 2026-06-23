副業・フリーランス人材が日本酒関連技術の事業化を支援　九州・沖縄圏18大学の大学発ベンチャー創出で実証実験フェーズへ

パーソルキャリア株式会社

パーソルキャリア株式会社の副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」(https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/)は、九州・沖縄圏18大学で構成される大学発ベンチャー創出プラットフォーム「PARKS※1」において、副業・フリーランス人材（プレCxO※2）の募集を通じた事業支援を行っています。

このたび、日本酒や焼酎の品質改善に関する研究テーマにおいて、九州大学の徳永 信教授とプレCxOが連携し、実証実験フェーズに移行したことをお知らせいたします。

※1：PARKS（Platform for All Regions of Kyushu & Okinawa for Startupecosystem：オール九州スタートアップエコシステムプラットフォーム）は主幹機関の九州大学、九州工業大学を含めた九州・沖縄の18の大学と、ベンチャーキャピタルである株式会社FFG ベンチャービジネスパートナーズで設立されたプラットフォーム

※2：ビジネスプラン構築やマーケティング調査など、主にビジネス面の検証を推進・サポートする人材

取り組みの成果／九州大学「担持金ナノ粒子を用いた酒類の品質保持・改善技術」事業化支援の概要

九州大学 徳永 信教授の大学院理学研究院 化学部門 触媒有機化学研究室（徳永研究室）で取り組む本研究は、日本酒の老香（ひねか）と呼ばれる劣化臭や、焼酎や泡盛の飲みづらさの原因となる硫黄臭の原因物質を、独自に開発した担持金ナノ粒子により吸着除去する技術です。

従来の方法と比較して、お酒本来の香りをよみがえらせることが可能であり、酒類のフードロス削減や、新しいタイプの日本酒の創成（老香がなく熟成香のみの熟成酒）への応用が期待されています。

また本技術は、酒造会社向けのフロー式の脱硫装置をはじめ、小売・輸出時に使用するキャップ式の脱硫器具、飲食店向けのドリップ式器具、焼酎の蒸留装置で用いる脱硫の器具など、複数用途での展開を想定しています。

本取り組みに参加したプレCxOは、フードビジネスコンサルタントとして、地域の特産食材の活用や地域振興に関わった経験があり、日本酒の酒蔵とも連携実績をもつ人材です。2024年度PARKSスタートアップ創出プログラムStep1※3採択後のマッチングから約９カ月にわたり、事業計画の精緻化や実証実験に伴う渉外活動などを支援しました。特に、酒造会社へのヒアリング先の拡張や、技術の用途整理を通じて、事業化に向けた具体化を推進しました。

その結果、2025年度にはStep2-1※3にも採択され、酒造会社にて実証実験を実施する運びとなりました。本実証実験は、酒造会社向けの機器のプロトタイプをもとに、その有効性と技術検証を行います。今後、2026年度内の創業に向けて実証先を増やしてデータ採取を推進します。

※3：PARKSスタートアップ創出プログラムを参照

【本研究および支援の概要】

研 究 機 関：九州大学 理学研究院 化学部門（徳永・村山研究室）

研究テーマ：担持金ナノ粒子を用いた酒類の品質保持・改善技術（日本酒の老香、焼酎等の硫黄臭の原因物質を吸着除去）

プ レ C x O：福山 薫氏（ビジネスコンサルタント／事業開発・地域連携領域）

主な支援内容：

・酒造会社へのヒアリング先の開拓・拡張

・技術の用途整理（産業用機器／一般用途）

・事業計画の精緻化

・実証実験に向けた調整・渉外活動

成 果：

・酒造会社向け機器としてプロトタイプが完成

・複数酒造会社での実証実験を開始

・今後、2026年度内の創業に向けて、実証データの取得および事業化検証を推進

本プロジェクトにおける「HiPro Direct」の取り組み

「HiPro Direct」は、パーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）と連携し、2024年8月より大学発のベンチャー企業設立を支援する副業・フリーランス人材（プレCxO）の募集を支援しています。マッチング後はパーソルテンプスタッフがプロジェクトチームを組成し、大学研究者と「プレCxO」の活動の支援を通じて事業化に取り組んできました。

大学発ベンチャー設立支援スキーム

１．要件定義

各大学から選出された案件に必要なCxO人材の経験・スキルを定義。

２．人材募集

パーソルキャリアの副業・フリーランス人材マッチングプラットフォーム「HiPro Direct」にて案件を掲載し、全国から人材を募集。

３．マッチング

パーソルテンプスタッフが、応募者の中から適した人材を選出。

＊選出された方には「福岡県CXOバンク」へのご登録を行っていただきます。

４．プロジェクトチームの組成

マッチングしたプレCxOが研究者と共にプロジェクトチームを組成。

５．プロジェクト推進支援

PARKS（九大OIP）のサポートチーム、およびパーソルテンプスタッフがプレCxOの活動を支援し、事業化を推進。

参考：PARKSスタートアップ創出プログラム（https://www.parks-startup.jp/program-old/）

九州大学 理学研究院 教授 徳永 信氏 コメント

福山氏のご参加により、本プロジェクトは大きく前進しました。酒造業界は数千社の酒蔵会社や関係会社が関わる市場分散型業界で、キーパーソンを見つけて技術を売り込んだり、ご意見を頂いたりするのに、多忙な大学教員の立場では限界がありました。業界に詳しいCxO人材をご紹介頂いたお蔭で実用化が現実のものとなりました。

支援したCxO人材 福山 薫氏 コメント

「日本酒」は非常に繊細なお酒です。わずかな環境変化で発生する“ひね香”は、酒造業界にとって、長きにわたる宿命的な課題とも言うべき、品質劣化物質として問題となっていました。九州大学大学院徳永先生の「担持金化ナノ粒子」は、酒類の“ひね香”のみを選択的に取り除くという、これまでの常識を覆す、画期的かつ革新的な技術・発明です。現在、実用化に向けたテスト段階にありますが、ごく近い将来に社会実装されることで、ワイン並みの常温流通の可能性が広がり、世界中で高品質な日本のお酒が飲まれる日が訪れ、縮小化が進む日本の酒造文化の国際化へと貢献していくものと確信しています。

■九大OIP株式会社について ＜ https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/oip/ (https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/oip/)＞

九州大学の100％子会社として、2024年4月1日に設立となる福岡市にある企業です。九州大学の産学官連携の実務を担う役割として、PARKS運営に取り組み、九州・沖縄圏18大学の支援を行っています。大学の学術領域からもたらされる研究成果とそれを通じた困難な課題への解決策を示していくことが、今後ますます求められる中、今回のプロジェクトにおいては、PARKSの18大学における研究成果を社会実装していく際に伴走いただく「人材」を募集しております。

■パーソルテンプスタッフ株式会社(https://www.tempstaff.co.jp/)について＜ https://www.tempstaff.co.jp(https://www.tempstaff.co.jp/) ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

■プロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」について＜ https://hipro-job.jp/(https://hipro-job.jp/) ＞

「HiPro（ハイプロ）」は、「スキルを解放し、社会を多様にする。」をパーパスに、課題に向き合う企業と、副業・フリーランス人材をつなぐ、プロフェッショナル人材の総合活用支援サービスです。企業の人材獲得の難易度が高まり、個人のはたらき方が大きく変わる中、「HiPro」は企業が必要とする人材と出会い、個人は自分のスキルに合ったプロジェクトを見つける機会を「HiPro Biz」「HiPro Tech」「HiPro Direct」の3つのサービスを通じ提供します。これまでの経験とスキルを活かしながら自身の可能性を広げたい個人と、複雑化する課題に対応したい企業に選択肢を増やし、社会を多様にしていきます。

プロフェッショナル人材による経営支援サービス「HiPro Biz」＜ https://hipro-job.jp/corp/service/biz/(https://hipro-job.jp/corp/service/biz/) ＞

経営課題解決に取り組む企業向けに、経営層・CxO ・エキスパートクラス等、高度な課題を解決できる個人と共に、課題解決に導く経営支援サービスです。

IT・テクノロジー領域特化型エージェントサービス「HiPro Tech」＜ https://tech.hipro-job.jp/(https://tech.hipro-job.jp/) ＞

IT・テクノロジー領域の課題解決に取り組む企業向けに、エンジニア・ ITコンサルタント・技術顧問・ PM/PMO 等、 IT 分野に精通した個人を紹介するエージェントサービスです。

副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」

＜ https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/ (https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/)＞

課題を解決できる副業・フリーランス人材と企業がプラットフォーム上で直接つながり、最短即日で業務の受発注ができるマッチングプラットフォームサービスです。

■パーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)について＜ https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/) ＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて：https://www.persol-career.co.jp/mission_value/