株式会社主婦と生活社

注目の俳優・佐藤友祐の写真集が、2026年9月17日(木)に主婦と生活社より発売決定！

撮影地はベトナム。

異国の熱気に包まれながら、30歳という人生の節目を迎える佐藤友祐をオール撮り下ろしで収録。

飾らない素顔、研ぎ澄まされた色気。

まだ誰も知らない、"大人の佐藤友祐"に出会う一冊にぜひご期待ください！

佐藤友祐（さとう・ゆうすけ）／1996年6月11日生まれ、北海道出身。2014年からダンスボーカルグループ「lol-エルオーエル-」のメンバーとして活躍。2025年のグループ解散以降は、俳優としてソロ活動に専念。現在、W主演を務めているドラマ『フェイクファクトリップス』で話題沸騰中。

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定価：3500円（本体3182円＋税10％）

発売日：2026年9月17日(木)

撮影：SASU TEI

判型：A4

ページ数：112P

発行：主婦と生活社

内容：いま注目を集める俳優・佐藤友祐。30歳という節目を迎えた現在地を、全編ベトナムロケで撮り下ろした記念写真集。

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写真集の発売にともない、スペシャルな特典やイベントを多数ご用意！

お知らせ１.

「事前予約どりオンラインサイン会」開催決定！

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開催サイト：win2win https://win2win-shop.com/

開催日程：2026年8月9日(日)&2026年8月10日(月)

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写真集を当該サイト内で予約購入いただいた方を対象としたオンラインサイン会を開催します！

特典の詳細とチケット発券等のスケジュールは追って解禁しますのでお待ちください。

お知らせ２.

「写真集発売記念お渡し会イベント」開催決定！

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開催場所：浅草橋ヒューリックホール

開催日程：2026年9月19日(土)

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写真集のお渡し会イベントを開催します！

＜お渡し会内容＞

1冊券：サインなし写真集を1冊お渡し

3冊券：写真集1冊にその場でサインを入れてお渡し＋サインなし写真集2冊

5冊券：お客様とスマホで２ショット写真撮影 ＋ 事前サイン本写真集1冊お渡し ＋ サインなし写真集4冊

上記のお渡し会のほか、イベント会場限定物販などもご用意！

チケット発券等のスケジュールは追って解禁しますのでお待ちください。

お知らせ３.

楽天ブックス、セブンネットショッピングにて写真集をご購入された方限定でもらえる特典も！

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楽天ブックス オリジナルポストカード1種つき写真集(https://books.rakuten.co.jp/rb/18669581/)

セブンネットショッピング オリジナルポストカード1種つき写真集(https://7net.omni7.jp/detail/1107718426)

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絵柄は決まり次第、お知らせいたします。それぞれの書店で絵柄は異なります。

[問い合わせ窓口]

株式会社主婦と生活社

佐藤友祐写真集窓口 digvii-contact@mb.shufu.co.jp

※本イベントに関する販売サイト・開催施設へのお問い合わせはご遠慮ください。