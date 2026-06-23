口コミコム、Google Local Feeds Partner Program の Trusted Partner に認定 小売向けフィード管理5年超の実績でローカルインベントリマーケティングを支援

株式会社mov

店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」および業界最大級のインバウンド業界メディア「訪日ラボ」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、 Google が提供する Google Local Feeds Partner Program（以下、 Google LFPプログラム）において、定められた技術・運用要件を満たしたTrusted Partnerとして認定されたことをお知らせします。

これにより、口コミコムを通じて Google 検索(TM)、Google マップ(TM)、Google ショッピング(TM) に店舗在庫を掲載する小売事業者様は、掲載に必要なデータ連携・登録作業の負担が軽減され、よりスムーズに「ローカルインベントリマーケティング」を実現できるようになります。

■ 「ローカルインベントリマーケティング」とは

「ローカルインベントリマーケティング」は、movが小売業界向けに提唱するマーケティング手法です。ユーザーが商品を検索した際に、近くの店舗での在庫情報や店舗情報、さらには自社ECサイトへの購入導線を Google などの検索プラットフォーム上に表示させます。

実店舗への来店促進とECサイトへの誘導を強化し、オンラインとオフラインの双方でスムーズな購買体験を実現します。





■ Google LFPプログラム認定について

Google Local Feeds Partnership Program(https://support.google.com/merchants/answer/7676652?hl=ja&ref_topic=15145850&sjid=3565232913296484666-NC) は、 Google が提供する公式パートナープログラムです。通常、実店舗の在庫情報を Google 検索、Google マップ、Google ショッピングなどに掲載するためには、小売事業者自身が Google Merchant Center 上で在庫データのフィードを作成・登録する必要があります。しかし、 Google LFPプログラムに認定されたパートナーがこれらのデータ連携を代行することで、事業者は簡便に在庫情報を Google の各検索プラットフォームへ掲載できるようになり、来店や購買のチャンス拡大が期待されます。movは、 Google LFPプログラム のTrusted Partnerとして認定されています。

movは2025年に株式会社Patheeと経営統合し、小売領域におけるマーケティングの専門性と実行力を統合しました。Patheeは5年以上にわたり、トップブランドを含む多くの小売事業者に特化したフィード管理支援を継続し、 Google Merchant Centerをはじめとするフィード活用の知見を蓄積してきました。口コミコムではこれらの技術と知見を発展させ、小売事業者向けの支援体制をさらに強化しています。

サービス詳細はこちら(https://kutikomi.com/forretail?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=google_lfp)

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む32サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogleマップを含む国内外32サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞



口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞



インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/forretail?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_google_lfp

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」などの多岐にわたる記事を配信しています。



さらに、会員限定コンテンツも充実。より実践的に学べるセミナーの参加や動画配信・資料ダウンロード・教科書コンテンツなど、幅広い業種の方に役立つ内容をラインアップしています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_google_lfp

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_google_lfp)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/forretail?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_google_lfp)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_google_lfp)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_google_lfp)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am

※ Google 検索、Google マップ、Google ショッピング、および Google ビジネスプロフィールは、 Google LLC の登録商標または商標です。