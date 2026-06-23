JCBのタッチ決済がスペインのマドリード地下鉄で利用可能に

株式会社ジェーシービー

日本発唯一の国際カードブランド運営会社である株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好) の海外業務を行う子会社、株式会社ジェーシービー・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長：陽川 勝樹）（以下、総称してJCB)は、スペイン・マドリード地下鉄において、JCBのタッチ決済の取り扱いが開始されたことをお知らせします。

本件により、JCBのタッチ決済に対応したカードや、JCBカードが設定されたスマートフォンを改札機にかざすだけで乗車できるようになり、事前に乗車券を購入することなくスムーズに地下鉄をご利用いただけます。

ご利用いただける地下鉄について

マドリード地下鉄は市内および周辺地域を広くカバーする主要な公共交通機関であり、現地の方だけでなく、観光客を含む多くの方に日常的に利用されている交通手段です。今回の取り組みは、マドリード地下鉄における利便性向上およびデジタル化の一環として導入されたもので、全303駅での改札機の機能強化により、JCBを含む各種国際ブランドのカードやモバイル決済が安全かつ簡単に利用できる環境が整いました。これまで券売機ではJCBカードに対応していましたが、事前に乗車券を購入することなく、お手持ちのカードやスマートフォンをかざすだけでそのままご乗車いただける、直感的で快適な移動が可能になりました。

JCBのタッチ決済とは

JCBのタッチ決済（JCBコンタクトレス）は、お持ちのJCBのタッチ決済に対応したカードや、JCBカードを設定したスマートフォンなどをタッチ決済に対応した端末にかざすだけで支払いが完了する非接触決済です。

（一定金額を超えるお支払いでは、カードの挿入と暗証番号入力等が必要です）

▶JCBのタッチ決済詳細についてはこちら(https://www.jcb.jp/variety/contactless/)

▶JCBのタッチ決済が使えるお店はこちら(https://www.jcb.jp/variety/contactless/shop/)

JCB は、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1405-15ed57e340062a6e9ed9a4f775f93d61.pdf