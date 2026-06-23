MyJCBアプリの着せ替え機能に期間限定ディズニーデザインが登場！

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』公開を記念したタイアッププロモーションの一環として、MyJCBアプリの着せ替え機能に期間限定デザインを追加しました。今回を皮切りに、今後もディズニー作品の魅力を詰め込んだデザインを順次追加していく予定です。

※本機能をご利用いただくには、最新版のMyJCBアプリのダウンロードが必要です。

▶MyJCBアプリの詳細・アプリダウンロードはこちら(https://www.jcb.co.jp/myjcb/app/index.html)

映画『トイ・ストーリー５』デザインについて

１.概要

ディズニー★JCBカード、JCBオリジナルシリーズ会員様を対象に、映画『トイ・ストーリー５』の世界観をご自身のスマートフォンでいつでも身近に感じられる期間限定デザインを用意しました。

MyJCBアプリにログインする期間に応じて、ホーム画面に表示されるデザインが変わります。

表情を変えるデザインを通じて、トイ・ストーリーの魅力溢れる世界観をお楽しみください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1407_1_4f7a80acf208cd02ddad1ab57dc42301.jpg?v=202606241251 ]

２.設定方法

ホーム＞マイページ＞アプリ設定＞着せ替え設定の「ディズニータブ」から「映画『トイ・ストーリー５』」＞「今すぐ着せ替え」より設定できます。

映画『トイ・ストーリー５』について

(C)2026 Disney/Pixar.

ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。

想像力豊かで内気な少女・ボニーの成長を、そばで見守ってきたカウガール人形のジェシー。

しかし、タブレット〈リリーパッド〉の登場で日常は大きく変わる。

「みんなの時間がタブレットに支配されている」―他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求める。

再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻せるのか？

時が流れても、おもちゃにできること――冒険の果てにたどり着く究極の答えとは？

今後の展開について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1407_2_72d037af2a1c680dcaf51d7a3756859e.jpg?v=202606241251 ]

映画『トイ・ストーリー５』の期間限定デザインの終了後には、継続してディズニーデザインをテーマに「ミッキー＆フレンズ・デザイン」を追加予定です。

今回の映画『トイ・ストーリー５』でのタイアップにとどまることなく、今後も様々なディズニーデザインとのプロモーション連動を展開予定です。期間中だけでなく、日常的に楽しめるデザインから、最新映画と連動した期間限定デザインまで、お楽しみいただけるコンテンツを順次追加してまいりますので、ぜひご期待ください。

MyJCBアプリについて

＜ミッキー＆フレンズ・デザインイメージ＞

「MyJCB」は、ご利用金額やポイント残高の確認、安全・安心をサポートするメール配信など、JCBカード会員専用のWEBサービスです。

お持ちのスマートフォンで使えるMyJCBアプリもご用意しています。

ID・パスワード入力の要らない簡単ログイン、直近のカードご利用状況をグラフで表示、もしもの時に安心な不正使用検知に関するPUSH通知など、MyJCBアプリならではの機能があり、さらに便利に利用できます。

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PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1407-467c614da2fc98fc033e6e160e8e9282.pdf