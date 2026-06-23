太陽の位置に合わせて調整可能な広角度スタンド付き！電気を現地調達できるモバイルソーラーチャージャーを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、アウトドアに特化したブランド NESTOUT(ネストアウト)より、太陽の位置に合わせて角度調整可能な広角度スタンドを付属し、現地で電力を確保できる"モバイルソーラーチャージャー SOLAR-2"を6月中旬より新発売いたしました。



充電時に必要なケーブルやバッテリーなどの機器を収納できる、便利で使いやすいポケットを備えているほか、発電効率を最大化する広角度スタンドと、充電状態が一目でわかるデジタル電流計を搭載しています。また、アウトドアシーンでも安心して使用できる、丈夫で汚れに強い生地を採用しています。ソーラーパネル4枚で発電性能最大28Wのモデルと、ソーラーパネル2枚で発電性能最大14Wのモデルの2タイプをご用意しています。

ケーブルやバッテリーをすっきり収納できる、大きなポケット付き

- アウトドアに特化したブランド"NESTOUT(ネストアウト)"のアウトドアバッテリーシリーズの”モバイルソーラーチャージャー SOLAR-2"です。- アウトドア、キャンプに最適。太陽に当てるだけで充電が可能です。- 太陽光からより多くの電力を得ることができる、高変換効率のポリマーセルソーラーパネルを採用しています。- 充電する際に必要なケーブルやバッテリーなどの機器を収納できる、便利で使いやすいポケット付きです。- 発電効率を最大化する広角度スタンドを付属。太陽の位置に合わせて、幅広い角度に調整できます。

安心の充電サポート

- 充電状態が一目でわかるデジタル電流計を搭載しています。※実際の充電電流は、接続機器側の制御により発電状態と異なる場合があります。- USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、最適な出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。※USB-Aポートのみ対応します。

アウトドアで安心して使える耐久性と付属品

- 丈夫で撥水性にすぐれ、汚れに強いリップストップナイロン生地を採用しています。- 吊り下げループが数カ所付いているため、リュックなどさまざまなところに固定できます。- USB Type-C(TM)- USB Type-Cケーブルを付属しています。※USB-Aコネクターを備えたケーブルは付属していません。別途ご用意ください。- USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので、安心・安全に使用できます。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

ラインアップ

[NESTOUT ソーラーチャージャー SOLAR-2(4パネル 28W/合計最大5.6A)]

USB Type-CポートとUSB-Aポートを各1ポート搭載しています。合計最大24W出力で2台同時に充電できます。

※太陽光の強さにより充電効率が変化します。設置方法や天候などの充電環境により必要な出力が得られない場合があります。



[NESTOUT ソーラーチャージャー SOLAR-2(2パネル 14W/合計最大2.8A)]

USB Type-CポートとUSB-Aポートを各1ポート搭載しています。合計最大14W出力で2台同時に充電できます。

※太陽光の強さにより充電効率が変化します。設置方法や天候などの充電環境により必要な出力が得られない場合があります。

▲NESTOUT ソーラーチャージャーSOLAR-2(4パネル 28W/合計最大5.6A)▲NESTOUT ソーラーチャージャーSOLAR-2(2パネル 14W/合計最大2.8A)

アウトドアに特化した"NESTOUT(ネストアウト)"シリーズ

NESTOUT(ネストアウト)：https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00084/

製品詳細

NESTOUT ソーラーチャージャーSOLAR-2(4パネル 28W/合計最大5.6A)

型番：MPA-NESTS024BE

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-NESTS024BE.html

NESTOUT ソーラーチャージャーSOLAR-2(2パネル 14W/合計最大2.8A)

型番：MPA-NESTS022BE

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-NESTS022BE.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260623-01/

ご購入はこちら

NESTOUT ソーラーチャージャー

SOLAR-2(4パネル 28W/合計最大5.6A) 型番：MPA-NESTS024BE

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZX3YFC4?smid=AQP4DXR3IHIEL&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZX3YFC4?smid=AQP4DXR3IHIEL&th=1)

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550412124/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550412124.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550412124.html

NESTOUT ソーラーチャージャー

SOLAR-2(2パネル 14W/合計最大2.8A) 型番：MPA-NESTS022BE

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZWMKQCJ/?smid=AQP4DXR3IHIEL&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZWMKQCJ/?smid=AQP4DXR3IHIEL&th=1)

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エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550412100.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550412100.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一