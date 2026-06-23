アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』新グッズ！天音&伊地知「オタクくんさぁ～」 Tシャツやアクリルスタンドなど二次元コスパからラインナップ【株式会社コスパ】
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』商品情報
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ふたりのセリフが聞こえそう！？
アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』より、天音&伊地知「オタクくんさぁ～」 Tシャツをはじめ、2人があなたのデスクを彩るそれぞれの「アクリルスタンド」や「65mm缶バッジ」が二次元コスパからラインナップいたします。
これらは通販を含む、コスパ オフィシャルショップほかにてご予約を受付中。
＜2026年9月上旬＞発売予定です。この機会にぜひご覧ください。
【二次元コスパ】 ／アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』商品情報情報
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◇アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』商品情報天音＆伊地知「オタクくんさぁ～」 Tシャツ
天音＆伊地知「オタクくんさぁ～」 Tシャツ
発売日：2026年9月上旬予定
サイズ：S/M/L/XL
カラー：MIX GRAY
価格：3,300円（税込）
丈夫で快適な着心地。
季節を問わず快適に着られる、長く愛用できる一枚。
・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。
丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず着用できます。
・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。
・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。
洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。
・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。
・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。
襟の伸びや型崩れを防ぎます。
・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。
しっかりとした縫製で、長く愛用いただけます。
【基本予約受付期間】～2026年7月12日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
天音慶 Tシャツ
天音慶 Tシャツ
発売日：2026年9月上旬予定
サイズ：S/M/L/XL
カラー：WHITE/HAZY NAVY
価格：3,300円（税込）
【基本予約受付期間】～2026年7月12日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
伊地知琴子 Tシャツ
伊地知琴子 Tシャツ
発売日：2026年9月上旬予定
サイズ：S/M/L/XL
カラー：WHITE/GRAYISH PURPLE
価格：3,300円（税込）
【基本予約受付期間】～2026年7月12日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
アクリルスタンド [2種／天音慶、伊地知琴子]
アクリルスタンド [2種／天音慶、伊地知琴子]
発売日：2026年9月上旬予定
サイズ：※商品によって異なります
[本体] 14cm×10cm以内 [台座] 5cm×5cm以内
素材：アクリル製
価格：各1,650円（税込）
天音、伊地知があなたのデスクを彩ります。
・キャラクターの存在感が感じられるアイテム。
・デスクや棚に飾ったり、一緒に持ち歩いて楽しめる。
【基本予約受付期間】～2026年7月12日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
65mm缶バッジ[2種／天音慶、伊地知琴子]
65mm缶バッジ[2種／天音慶、伊地知琴子]
発売日：2026年9月上旬予定
サイズ：直径65mm / アルミニウム製
価格：各605円（税込）
大きめサイズの缶バッジ。
バッグや洋服などお気に入りの場所に付けて楽しめます。
【基本予約受付期間】～2026年7月12日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
◆関連リンク
・【二次元コスパ】 ／アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』商品情報情報
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◆権利表記
(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会
発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
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◆「株式会社コスパ」とは
株式会社コスパでは、ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。
《展開ブランド》
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