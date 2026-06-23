アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』新グッズ！天音&伊地知「オタクくんさぁ～」 Tシャツやアクリルスタンドなど二次元コスパからラインナップ【株式会社コスパ】

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【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』商品情報

【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』商品情報

ふたりのセリフが聞こえそう！？


アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』より、天音&伊地知「オタクくんさぁ～」 Tシャツをはじめ、2人があなたのデスクを彩るそれぞれの「アクリルスタンド」や「65mm缶バッジ」が二次元コスパからラインナップいたします。



これらは通販を含む、コスパ　オフィシャルショップほかにてご予約を受付中。


＜2026年9月上旬＞発売予定です。この機会にぜひご覧ください。


【二次元コスパ】 ／アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』商品情報情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02213/mode/series(https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02213/mode/series?utm_id=u1kdxpdi&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260618otagal)



◇アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』商品情報

天音＆伊地知「オタクくんさぁ～」 Tシャツ

天音＆伊地知「オタクくんさぁ～」 Tシャツ

発売日：2026年9月上旬予定


サイズ：S/M/L/XL


カラー：MIX GRAY


価格：3,300円（税込）


丈夫で快適な着心地。


季節を問わず快適に着られる、長く愛用できる一枚。






・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。


　丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず着用できます。


・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。


・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。


　洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。


・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。


・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。


　襟の伸びや型崩れを防ぎます。


・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。


　しっかりとした縫製で、長く愛用いただけます。


【基本予約受付期間】～2026年7月12日（日）


※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。


天音慶 Tシャツ

天音慶 Tシャツ

発売日：2026年9月上旬予定


サイズ：S/M/L/XL


カラー：WHITE/HAZY NAVY


価格：3,300円（税込）


【基本予約受付期間】～2026年7月12日（日）


※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。


伊地知琴子 Tシャツ

伊地知琴子 Tシャツ

発売日：2026年9月上旬予定


サイズ：S/M/L/XL


カラー：WHITE/GRAYISH PURPLE


価格：3,300円（税込）


【基本予約受付期間】～2026年7月12日（日）


※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。


アクリルスタンド [2種／天音慶、伊地知琴子]

アクリルスタンド [2種／天音慶、伊地知琴子]

発売日：2026年9月上旬予定


サイズ：※商品によって異なります


　[本体] 14cm×10cm以内　[台座] 5cm×5cm以内


素材：アクリル製


価格：各1,650円（税込）


天音、伊地知があなたのデスクを彩ります。


・キャラクターの存在感が感じられるアイテム。


・デスクや棚に飾ったり、一緒に持ち歩いて楽しめる。


【基本予約受付期間】～2026年7月12日（日）


※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。


65mm缶バッジ[2種／天音慶、伊地知琴子]

65mm缶バッジ[2種／天音慶、伊地知琴子]

発売日：2026年9月上旬予定


サイズ：直径65mm / アルミニウム製


価格：各605円（税込）


大きめサイズの缶バッジ。


バッグや洋服などお気に入りの場所に付けて楽しめます。


【基本予約受付期間】～2026年7月12日（日）


※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。



◆関連リンク


・【二次元コスパ】 ／アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』商品情報情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02213/mode/series(https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02213/mode/series?utm_id=u1kdxpdi&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260618otagal)



◆権利表記


(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会



発売元：株式会社コスパ


ブランド：二次元コスパ


┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。


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◆「株式会社コスパ」とは



株式会社コスパでは、ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。


《展開ブランド》


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