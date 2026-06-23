【ニトリ デコホーム】ネコが寝そべるようなかわいさ。120cmの「デコネコ」ロングマットが2000円未満で新登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年6月上旬より、デコホームの人気キャラクター「デコネコ」をモチーフにした「ロングマット」を、デコホーム一部店舗およびニトリネットにて販売開始しました。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113100030292s/

人気の「デコネコシリーズ」から、ロングマットが登場しました。

まるでネコが寝そべっているようなフォルムで、敷くだけでお部屋に癒しの雰囲気をプラスします。

幅約120cmのサイズで、玄関はもちろん、リビングやベッドサイド、キッチンなど、さまざまなシーンでお使いいただける、見た目のかわいさと使いやすさを兼ね備えたアイテムです。

デコネコならではのゆるかわな表情と存在感が、お部屋のアクセントとしても活躍します。

デコネコは、デコホームの公式キャラクターです。

魅力的な目つきがクセになる。後ろ足の肉球も愛されポイントです。【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deconeco/

おすすめポイント

１.まるでネコが寝そべっているようなかわいさ。SNS映えにも！

２.デコホーム人気キャラクター「デコネコ」デザインで、敷くだけで癒しの空間を演出

３.ロングマットとして日常使いしやすいサイズ感

４.毛足が長めで、ふわふわした手触り

５.すべり止め付きで安心

６.洗濯可(洗濯ネット使用)

商品概要 ※価格はすべて税込み価格です。

【商品名】ロングマット(デコネコブラック rST3)

【価格】1,990円

【サイズ(約)】48×120cm

【素材】

パイル：ポリエステル100％

充填物：ウレタンフォーム

裏生地：ポリエステル100％

すべり止め：塩化ビニル樹脂

「デコネコシリーズ」その他、おすすめ商品 ※価格はすべて税込み価格です。

デコネコシリーズで揃えることで、お部屋全体に統一感を持たせながら、

より楽しく癒される空間づくりをお楽しみいただけます。

デコネコデザインがかわいい円座クッション。

低反発素材で体圧を分散し、快適な座り心地を実現しています。

【商品名】低反発円座クッション（キャット ブラック）

【価格】1,990円

【サイズ（約）】幅40×奥行40×高さ8cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300017307s/

イスの背もたれと背中の間に挟んで背筋すっきり♪癒しにもなるアイテム。

【商品名】背当てクッション(デコネコ ブラック)

【価格】1,490円

【サイズ（約）】幅20×奥行16×高さ28cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300035035s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

※画像はイメージです

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html