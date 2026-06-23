【ニトリ デコホーム】ネコが寝そべるようなかわいさ。120cmの「デコネコ」ロングマットが2000円未満で新登場
株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年6月上旬より、デコホームの人気キャラクター「デコネコ」をモチーフにした「ロングマット」を、デコホーム一部店舗およびニトリネットにて販売開始しました。
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113100030292s/
人気の「デコネコシリーズ」から、ロングマットが登場しました。
まるでネコが寝そべっているようなフォルムで、敷くだけでお部屋に癒しの雰囲気をプラスします。
幅約120cmのサイズで、玄関はもちろん、リビングやベッドサイド、キッチンなど、さまざまなシーンでお使いいただける、見た目のかわいさと使いやすさを兼ね備えたアイテムです。
デコネコならではのゆるかわな表情と存在感が、お部屋のアクセントとしても活躍します。
デコネコは、デコホームの公式キャラクターです。
魅力的な目つきがクセになる。後ろ足の肉球も愛されポイントです。【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deconeco/
おすすめポイント
１.まるでネコが寝そべっているようなかわいさ。SNS映えにも！
２.デコホーム人気キャラクター「デコネコ」デザインで、敷くだけで癒しの空間を演出
３.ロングマットとして日常使いしやすいサイズ感
４.毛足が長めで、ふわふわした手触り
５.すべり止め付きで安心
６.洗濯可(洗濯ネット使用)
商品概要 ※価格はすべて税込み価格です。
【商品名】ロングマット(デコネコブラック rST3)
【価格】1,990円
【サイズ(約)】48×120cm
【素材】
パイル：ポリエステル100％
充填物：ウレタンフォーム
裏生地：ポリエステル100％
すべり止め：塩化ビニル樹脂
「デコネコシリーズ」その他、おすすめ商品 ※価格はすべて税込み価格です。
デコネコシリーズで揃えることで、お部屋全体に統一感を持たせながら、
より楽しく癒される空間づくりをお楽しみいただけます。
デコネコデザインがかわいい円座クッション。
低反発素材で体圧を分散し、快適な座り心地を実現しています。
【商品名】低反発円座クッション（キャット ブラック）
【価格】1,990円
【サイズ（約）】幅40×奥行40×高さ8cm
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300017307s/
イスの背もたれと背中の間に挟んで背筋すっきり♪癒しにもなるアイテム。
【商品名】背当てクッション(デコネコ ブラック)
【価格】1,490円
【サイズ（約）】幅20×奥行16×高さ28cm
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300035035s/
※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。
※画像はイメージです
デコホームとは
ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。
【デコホーム公式ホームページはこちらから】
https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html