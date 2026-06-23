日本と世界はこんなに違う！？世界40カ国以上を歩いた著者が明かす驚きとワクワクの「世界のリアル」がこの一冊に！『13歳から知っておきたい　世界の常識・非常識』7月2日発売

株式会社扶桑社知識の羅列じゃない、読めば海外に行きたくなる！驚きとワクワクで導く、世界に羽ばたく入門書

この本を読めば、「日本と世界はこんなに違うんだ！？」ときっと驚くはず。

40カ国以上を旅したイギリス在住・元国連職員が教える、無限の可能性を持った若者たちに贈る

「未来の歩き方」の誕生です。

たとえば、世界の驚きの衣食住や家族観、学校や仕事、さらには気になる海外の政治の仕組みを、

13歳から大人まで一気に読める軽快でわかりやすい語り口で紹介！

学校の教科書やニュースだけでは見えてこない「日本と世界の違い」が理解できるだけでなく、

子どもたちが、広い視野を持って未来を歩むための道標となるグローバル教養入門書となっています。

親子で学びたい新時代の基礎知識がいっぱいにつまった一冊です。

CONTENTS

第三章 世界の人たちの「すごい多様性」第五章 「家族」だって世界でいろいろ第七章 世界の政治はどうなっているの？【著者プロフィール】

谷本真由美（たにもと まゆみ）

著述家。元国連職員。1975年、神奈川県生まれ。シラキュース大学大学院にて国際関係論および情報管理学修士を取得。ITベンチャー、コンサルティングファーム、 国連専門機関、外資系金融会社を経て、現在はロンドン在住。日本、イギリス、アメリカ、イタリアなど世界各国での就労経験がある。X上では、「May_Roma」(めいろま)として舌鋒鋭いツイートで好評を博する。趣味はハードロック/ヘビーメタル鑑賞、漫画、料理。著書に『キャリアポルノは人生の無駄だ』(朝日新聞出版)、『日本人の働き方の9割がヤバい件について』(PHP研究所)、『世界のニュースを日本人は何も知らない』(ワニブックスPLUS新書)、『激安ニッポン』(マガジンハウス新書)、『世界から見た日本の保守』（扶桑社新書）など多数。■X：https://x.com/May_Roma

【書誌情報】

タイトル：『13歳から知っておきたい 世界の常識・非常識』

定価：1,760円（税込み）

発行：扶桑社

発売日：2026年7月2日（木）

ISBN：978-4594103132

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◆本書に関するお問い合わせ

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