TVアニメ『傷だらけ聖女より報復をこめて Season2』のアニメキービジュアル・放送情報解禁！さらに監督＆キャスト陣からのコメントを一挙公開・アニメ公式サイト開設

株式会社イマジカインフォス

株式会社イマジカインフォス（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：前田起也、以下 イマジカインフォス）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：北島義斉、以下 DNP）との共同事業「Animation ID」作品として2026年10月より放送・配信予定のTVアニメ『傷だらけ聖女より報復をこめて Season2』について、キービジュアルと放送情報を公開したことをお知らせいたします。更に監督＆キャスト陣からのコメントを一挙公開、Season2公式サイトの開設を行いました。

■Season2 キービジュアルを公開！

Season2のキービジュアルはルーアとスウェンの二人がメインの、物語の中でも印象的な一幕を用いたビジュアルとなっております。ぜひアニメ本編にご期待ください。

■放送局は、tvk(テレビ神奈川)とCBCテレビに決定

・tvk(テレビ神奈川)

10月1日(木)より 毎週木曜24時～放送

・CBCテレビ

10月2日(金)より 毎週金曜26時59分～放送

※放送日時は予告なく変更となる場合がございます。

※配信情報につきましては、続報をお待ちください。

■監督＆キャスト陣コメント公開

▽深瀬沙哉監督

▽主人公 ルーア・レストアット役の 瀬戸 麻沙美さん

▽第二王子 スウェン・ジード=クロウン役の 斉藤 壮馬さん

▽ルーアの宿敵 アリアン・トレビアーズ役の 麻倉 ももさん

▽騎士団長 ガロット・バンス役の 浦 和希さん

▽スウェンの側近 シジー・ルビン役の 興津 和幸さん

▽第一王子 サリッド・ジード=クロウン役の 前野 智昭さん

▽サリッドの婚約者 ディアナ・ペリドット役の 津田 美波さん

▽ディアナ付きの使用人 ルイズ・リストン役の 土田 玲央さん

■アニメSeason2公式サイト開設！

本日、アニメSeason2公式サイトを開設いたしました。

最新情報や続報は、順次公式サイトにも掲載していきますのでお楽しみにお待ちください。

Season2公式サイト： https://animationid.com/kizudarakeseijo2/

■原作情報

『傷だらけ聖女より報復をこめて』

原作：編乃肌

漫画：SORAJIMA

作品URL：https://piccoma.com/web/product/148818

コミックス1～3巻、一迅社より好評発売中！

『傷だらけ聖女より報復をこめて』1巻 【ISBN】978-4758018753

■アニメ情報

『傷だらけ聖女より報復をこめて』2巻 【ISBN】978-4758019323『傷だらけ聖女より報復をこめて』3巻 【ISBN】978-4758087476

公式サイト：https://animationid.com/kizudarakeseijo2/

公式X：https://x.com/animekizudarake

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AnimationID.project

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@animationidpr

＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)編乃肌／SORAJIMA／「傷だらけ聖女2」製作委員会