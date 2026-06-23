映画『ハリー・ポッター』シリーズに登場する、魔法界でおなじみの「ダイアゴン横丁」に位置する人気スポットの看板やモチーフをテーマした新商品をハリー・ポッター　マホウドコロにて6月24日(水)より順次発売

ベネリック株式会社※画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもとに運営する、大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter - Mahou Dokoro)」にて、映画『ハリー・ポッター』シリーズに登場する魔法界でおなじみの「ダイアゴン横丁」に位置するスポットの看板やモチーフをテーマした新商品5種が登場いたします。オンラインショップでは2026年6月24日(水)より、ハリー・ポッター マホウドコロ各店では6月26日(金)より順次発売いたします。

■新商品について

2026年6月24日(水)より順次発売する新商品は、映画『ハリー・ポッター』シリーズに登場する魔法界でおなじみの「ダイアゴン横丁」に位置する人気スポットをテーマにしたアイテムです。

悪戯専門店「ウィーズリー・ウィザード・ウィーズ」の看板をモチーフにしたドアフックと、「ウィーズリー・ウィザード・ウィーズ」「オリバンダーの店」「グリンゴッツ魔法銀行」の看板やシンボルをモチーフにしたブローチ3種、通りに並ぶお店やスポットの看板を楽しめる付箋がラインアップ。ドアフックはお部屋にポップな遊び心を、ブローチはお気に入りの看板やモチーフを装いのアクセントに、付箋はデスク周りに店先のにぎわいを添えられます。

魔法界の通りに並ぶ看板を眺めるように、それぞれのお店やスポットの魅力を身近に感じられる新商品です。インテリア、ファッション、ステーショナリーとして、さまざまな形で日常に取り入れてみませんか。

■商品詳細使用イメージ

フレッドとジョージが営む悪戯専門店「ウィーズリー・ウィザード・ウィーズ」の看板をモチーフにしたドアフックです。オレンジとパープルの心躍るカラーリングが特徴的で、ドアの上部に取り付けるとお部屋をポップで遊び心あふれる楽しい雰囲気に演出します。アクリル板がクロスした立体感のある仕様で、フック部分に上着や帽子を掛けられる実用性を兼ね備えています。

商品名 ：ハリー・ポッター ウィーズリー・ウィザード・ウィーズ ドアフック

価 格 ：6,980円(税込)

サイズ ：W180×H204×D104mm

素 材 ：鉄・真鍮・アクリル・EVA

耐荷重 ：3kg

ウィーズリー・ウィザード・ウィーズオリバンダーの店グリンゴッツ魔法銀行

「ウィーズリー・ウィザード・ウィーズ」店頭の巨大人形や「オリバンダーの店」の看板、「グリンゴッツ魔法銀行」のロゴをモチーフにしたブローチです。それぞれの看板やシンボルを半立体で表現し、揺れるパーツや重厚感のある仕上げなど細部までこだわりました。お洋服やバッグに添えるだけで物語の世界観をさりげなく楽しめる、高級感あふれるアクセサリーです。

商品名 ：ハリー・ポッター ブローチ

ウィーズリー・ウィザード・ウィーズ／オリバンダーの店／グリンゴッツ魔法銀行

価 格 ：各2,970円(税込)

サイズ ：ウィーズリー・ウィザード・ウィーズ／W30×H71×D10mm、オリバンダーの店／W63×H56×D10mm、グリンゴッツ魔法銀行／W36×H49×D10mm

素 材 ：ウィーズリー・ウィザード・ウィーズ／亜鉛合金・鉄・エポキシ樹脂、オリバンダーの店・グリンゴッツ魔法銀行／亜鉛合金・鉄

使用イメージ

ダイアゴン横丁に並ぶスポットの看板をモチーフにした付箋です。ホグワーツ魔法魔術学校の生徒になじみ深い「オリバンダーの店」や「フローリッシュ・アンド・ブロッツ書店」など、個性豊かな5種のデザインを収録。各付箋のデザインが端からのぞく姿はまるでダイアゴン横丁の通りのようで、日常使いしやすいステーショナリーでありながら、デスク周りに遊び心を添えてくれるアイテムです。

商品名 ：ハリー・ポッター 看板 付箋

価 格 ：1,200円(税込)

サイズ ：W82×H108×D3mm

素 材 ：紙

発売日と取扱店舗について：オンラインショップでは2026年6月24日(水)、ハリー・ポッター マホウドコロ各店では6月26日(金)より発売いたします。

■「ハリー・ポッター マホウドコロ（Harry Potter - Mahou Dokoro）」について

「Harry Potter - Mahou Dokoro」にようこそ。

ハリー・ポッター マホウドコロは毎日の暮らしに少しだけ魔法を感じられるエッセンスをつめこんだ素敵なアイテムがそろう場所。

どうぞゆっくりしていってくださいね。

ショップコンセプト

作品に触れるたび、心いっぱいに広がる興奮と感動、そして感じた友情と勇気の力。

いつでもあの世界があこがれだった、いつの日も物語に夢中だった、いつか彼らのようになりたかった…。

「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」の商品に、いつでも、どんな時にも触れられる場所を目指しています。

心躍る商品や作品とのつながりを感じられるアイテムを厳選し、日本の四季に合わせた品ぞろえで “ちょっと身近な魔法界”より、あなたのお気に入りをお届けしてまいります。

店舗情報

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ 栄公園店

所在地 ：オアシス21 B1F (愛知県名古屋市東区東桜1-11-1)

営業時間：10：00～21：00 ※施設に準ずる

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ ランドマークプラザ店

所在地 ：ランドマークプラザ 2F (神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1)

営業時間：11：00～20：00 ※施設に準ずる

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ 東京駅店

所在地 ：東京駅一番街 東京キャラクターストリートB1(東京都千代田区丸の内1-9-1)

営業時間：10：00～20：30 ※施設に準ずる

オンラインショップ

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ

URL：https://www.harrypotter-mahou-dokoro-benelic.com/

オンラインショップでは、お好きな寮を選択し、登録することでそれぞれの紋章をモチーフにしたヘッダーなどが楽しめます。

※初回登録時にご自身で選んだ寮を変更することはできません。

店舗のお買い上げ特典について

※画像はイメージです

内 容 ：「ステッカー(全8種・非売品)」をおひとつプレゼント

対 象 ：3,300円(税込)以上お買い上げのお客さま

期 間 ：配布中～ なくなり次第終了

対象店舗：オンラインショップを含む全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」

備 考 ：1会計につきランダムでおひとつのお渡しです。オンラインショップではご購入の商品に同封されます。2026年12月31日(木)までの配布を予定しております。

SNSでの最新商品情報

【「ハリー・ポッター」スタイル公式X】 @hpst_jp

URL：https://x.com/hpst_jp

「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」シリーズのグッズやショップ情報をお届けする公式Xアカウントです。

「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、１つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了します。さらに、フルキャストや単独ナレーターによるオーディオブックが文字で綴られた物語に命を吹き込み、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界6カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、そしてキングス・クロス、ニューヨーク、シカゴ、赤坂と原宿にある「ハリー・ポッター ショップ」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。

https://www.warnerbros.co.jp/harrypotter/

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ（WBDGCP）は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

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