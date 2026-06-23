【三代目 J SOUL BROTHERS・岩田剛典】がカリフォルニアの多彩な魅力を紹介！ フォトガイドブック6/26発売

株式会社 宝島社

本誌は、旅好きとしても知られるアーティストで俳優の岩田剛典さんとファッション誌『otona

MUSE（オトナミューズ）』がカリフォルニア州の魅力を紹介するフォトガイドブックです。

日本旅行業協会（JATA）の海外旅行アンバサダーも務める岩田さんと巡ったのは、アメリカ・カリフォルニア州にあるロサンゼルス、アナハイム、サンディエゴ、パームスプリングスの4都市。ロードムービーのように撮り下ろしたハイクオリティな写真を通じて、現地のグルメからスポーツ、カルチャー、大自然までを案内しています。誌面は、すべて岩田さんのオール私服で、ご自身でスタイリングをしています。また、今回の旅で岩田さんが感じたことや自身にとっての旅についてインタビューも収録。カリフォルニアの多面的な魅力と、自然体で旅を楽しむ岩田さんの魅力が凝縮された１冊です。

TJ MOOK『otona MUSE特別編集 カリフォルニアに恋して starring 岩田剛典』

https://tkj.jp/book/?cd=TD079206

発売日：2026年6月26日／定価：1500円（税込）

グルメ、自然、スポーツ、ショッピング…岩田さんが恋した４都市の魅力が満載！

■ロサンゼルス

▲恋するポイント

ドジャースタジアムでの野球観戦、グリフィス・パークの大自然と夕景、アートに触れられるホテルなど、都市・自然・文化が融合したエネルギッシュな街を堪能。

■アナハイム

▲恋するポイント

レトロモダンな最旬フードマーケットや洗練されたリゾートが揃うアナハイムで、世界中を魅了するディズニーランド・リゾートをたっぷり満喫！

■サンディエゴ

▲恋するポイント

メキシコ文化が息づくオールド・タウンや太平洋を望む美しい海岸線が魅力。

クラフトビールの聖地としても知られ、ビールとメキシカン料理を楽しむ。

▲恋するポイント

かつてハリウッドスターたちが愛した大人のリゾート地。砂漠の荒野をダイナミックに駆け抜けるジープツアーなど、非日常の体験に心が躍る。



■パームスプリングス

岩田剛典さんコメント（本文中より抜粋）

訪れた4つの都市は、それぞれが全く違うキャラクターを持っていて、どこも最高でした。ロサンゼルス自体はこれまでに5回ほど訪れていますが、今回巡ったパームスプリングスやサンディエゴは自分にとって全く未知の場所だったので、カリフォルニアの新しい側面に出会えることが、出発前からとても楽しみでした。旅の素晴らしいところは、普段の生活では交わることのない、全く異なる業種の方々と出会える点。今回も彼らと対話を重ねる中で、自分にはなかった新しい視点や、ハッとするような発想をもらう瞬間が何度もありました。そうしたインスピレーションを得ることこそが、自分が旅に出る最大の理由かもしれません。

【岩田剛典（いわた たかのり）プロフィール】

1989年3月6日生まれ、愛知県出身。三代目J SOUL BROTHERSのパフォーマー。俳優としても数々の話題作に出演するほか、ソロアーティストとしても精力的に活動。さらに日本旅行業協会（JATA）の海外旅行アンバサダーにも就任。2025年から2026年にかけて初のアジアツアーを開催するなど、表現者として国内外で多彩な輝きを放ち続けている。