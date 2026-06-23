【TAC CFA(R)講座】2026年11月合格目標「学習応援キャンペーン」まもなく終了！
TAC株式会社
CFA(R)試験対策講座を展開しているTAC株式会社は、2026年11月CFA(R)Level1・Level2合格目標のキャンペーンを実施中！
6/30（火）まで、入門＋Level１対策講座・Level1対策講座・Level2対策講座が最大50,000円OFF！まもなく終了です。
▼「学習応援キャンペーン」の詳細はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_cfa/cfa_ouencp.html
資格の学校TAC CFA(R)講座
資格の学校TAC CFA(R)講座は、開講実績24年。米国の大手受験指導校Kaplan Schweser社と提携し、Leve1・Level2・Level3に対応したコースを開講しています。英語が得意でない方やファイナンスや会計の知識がない方にも対応したカリキュラムや、安心のフォロー制度などで効率的な学習・合格をサポートしています。
▼TAC CFA(R)講座の詳細はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_cfa.html
《会社概要》
会社名：TAC株式会社
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/