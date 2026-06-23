『イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋』第3章始動！ウィリアム・レックス（CV：立花 慎之介）＆リアム・エヴァンス（CV：西山 宏太朗）続編を2026年夏配信、新組織“ライブラ”情報解禁

株式会社サイバード

株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之、以下、「サイバード」）が手掛ける、全世界でのシリーズ累計会員数4,500万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の人気作『イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋』（以下、『イケメンヴィラン』）では、現在公開している第2章に続く展開である、第３章のプロローグを公開しました。また、第3章最初の続編ストーリーである「ウィリアム・レックス （CV：立花 慎之介）」「リアム・エヴァンス（CV：西山 宏太朗）」それぞれの続編ストーリーの配信が決定しました。続編の配信は2026年夏の予定です。

また第３章から登場する新組織“ライブラ”に属する新キャラクター3名のビジュアルとキャストが本日情報解禁されました。キャストを務めるのは、河西 健吾さん、伊東 健人さん、前野 智昭さんらの豪華声優陣です。新キャラクター3名は、第３章のプロローグで新たに登場します。

■「ウィリアム・レックス」「リアム・エヴァンス」続編ストーリー配信決定！

立花 慎之介さん・西山 宏太朗さんがCVを務める、「ウィリアム・レックス」と「リアム・エヴァンス」それぞれの続編ストーリーの配信が決定しました。続編ストーリーは、第3章のプロローグから繋がるストーリーです。

続編ダイジェストPVが絶賛公開中です。

続編ダイジェストPV：https://youtu.be/aVoe_SLc4FI

また、アプリ内では続編に関する情報をまとめた「ウィリアム続編・リアム続編特設ページ」を公開しました。続編配信前に「恋を覗く」もページ内で公開を予定していますのでお見逃しなく。

さらに、『イケメンヴィラン』公式X（https://x.com/Ikemen_Villains）では、「続編配信決定記念X企画 ウィリアム・リアムのオールナイトクラウン」の実施が決定しました。

今後も続編配信開始まで様々なキャンペーンを予定していますので、どうぞお楽しみに。

■第３章に登場する3名の新キャラクターのビジュアル、キャストを公開！

第３章から登場する新組織“ライブラ”の3名「ユーレン（CV：河西 健吾）」、「ゼイン・レグルス（CV：伊東 健人）」、「ルシアン・モルサンドル（CV：前野 智昭）」を公開しました。

“ライブラ”3名のサンプルボイスや詳細なプロフィール情報については、随時『イケメンヴィラン』公式サイト（https://ikemen.cybird.ne.jp/title/villains/original/）、公式X（https://x.com/Ikemen_Villains）、アプリ内お知らせにて公開予定です。

＜第３章あらすじ＞

「成すべきことをなしにきた、それだけだ」

英国に突如現れたのは呪いつきによる国際組織”ライブラ”。彼らとの出会いが、英国の、そして私の世界の均衡を崩す引き金となる――

＜ライブラとは？＞

特定の国に属さない国際的な組織。トップはルシアン。

呪いつきが互いの利益のため協力する共同体とされるが、その活動は謎に包まれている。

本拠地が仏国（フランス）にある他、世界各地に拠点を持つ。

■新組織“ライブラ”の特設ページがアプリ内で公開

アプリ内では彼等に関する情報をまとめた「国際組織“ライブラ”特設ページ」を公開しました。

現在、「ユーレン（CV：河西 健吾）」、「ゼイン・レグルス（CV：伊東 健人）」、「ルシアン・モルサンドル（CV：前野 智昭）」のプロフィールを公開中です。

また、『イケメンヴィラン』公式LINE（https://lin.ee/eKFGwVy）に新組織“ライブラ”3人のボイスを追加しました。

気になるヴィランの名前を『イケメンヴィラン』公式LINEに送信すると、オリジナルボイスを聴くことができます。

今後もアプリへの“ライブラ”追加までに様々なキャンペーンを予定していますので、お見逃しなく！

■『イケメンヴィラン闇夜にひらく悪の恋』概要

『イケメンヴィラン闇夜にひらく悪の恋』はイケメンシリーズが贈る「最もダークでセクシーな中毒ラブストーリー」をコンセプトに、19世紀英国を舞台に暗躍するヴィランたちとの恋愛を描いた物語となっています。夏目レモンさんが手掛けるキャラクターデザインとともに、ドラマティックなストーリーをお楽しみください。

・登場キャラクター＆声優陣

ウィリアム・レックス（CV:立花慎之介）、ハリソン・グレイ（CV:杉山紀彰）、リアム・エヴァンス（CV:西山宏太朗）、エルバート・グリーティア（CV:大塚剛央）、アルフォンス・シルベチカ（CV:斉藤壮馬）、ロジャー・バレル（CV:江口拓也）、ジュード・ジャザ（CV:竹田海渡）、エリス・トワイライト（CV:佐藤元）、ヴィクトル（CV:高橋広樹）、ダリウス・フォーゲル（CV:重松千晴）、ニカ・シュワルツ（CV:柿原徹也）、リン・シュワルツ（CV:田邊幸輔）、ユーレン（CV: 河西健吾）、ゼイン・レグルス（CV:伊東健人）、ルシアン・モルサンドル（CV: 前野智昭）

■配信概要

名称 イケメンヴィラン闇夜にひらく悪の恋

提供 株式会社サイバード

公式サイト https://ikemen.cybird.ne.jp/title/villains/original/index.html

公式X https://x.com/Ikemen_Villains

公式LINE https://lin.ee/eKFGwVy

公式TikTok https://www.tiktok.com/@ikemen_villains

公式Instagram https://www.instagram.com/ikemen_villains/

コピーライト (C)CYBIRD

■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会社名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代表者：代表取締役社長兼CEO長嶋貴之

設立：1998年9月29日

＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。