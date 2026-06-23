『MEMORY』シリーズ最新作！『MEMORY ～JPOP昭和ベスト～』『MEMORY ～JPOP平成ベスト～ 』6月24日同時発売！
各タイトルともにCD2枚組、税込3,000円のスペシャルプライス。世代を越えて誰もが知っているアーティストたちの名曲がコンパイルされた本作は、万人受け必至のプレミアムな1枚！（※ノンストップMIXではありません）
『MEMORY ～JPOP昭和ベスト～』
発売日：2026年6月24日(水)
形態：アルバムCD(2CD)
品番：PROT-1409
POS：4988031870181
価格：\3,000(税込)
発売元：ユニバーサルミュージック合同会社
販売元：ハピネット：メディアマーケティング
【収録曲】
DISC1
01.TOKIO／沢田研二
02.燃えろいい女／ツイスト
03.HERO（ヒーローになる時、それは今）／甲斐バンド
04.チャンピオン／アリス
05.ルビーの指環／寺尾聰
06.異邦人／久保田早紀
07.夢の途中（セーラー服と機関銃）／来生たかお
08.時をかける少女／原田知世
09.ハロー・グッバイ／柏原芳恵
10.けんかをやめて／河合奈保子
11.パープルタウン ～You Oughta Know By Now～／八神純子
12.贈る言葉／海援隊
13.19:00の街／野口五郎
14.つぐない／テレサ・テン
15.ドラマティック・レイン／稲垣潤一
16.Yes-No／オフコース
17.卒業写真／ハイ・ファイ・セット
18.青春の影／TULIP
DISC2
01.ウォンテッド（指名手配）／ピンク・レディー
02.学園天国／フィンガー5
03.タイムマシンにおねがい／サディスティック・ミカ・バンド
04.港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ／ダウン・タウン・ブギウギ・バンド
05.雨あがりの夜空に／RCサクセション
06.キッスは目にして！（ぽぉ）／ザ・ヴィーナス
07.ジェニーはご機嫌ななめ／ジューシィ・フルーツ
08.センチメンタル・ジャーニー／松本伊代
09.急いで！初恋／早見優
10.シンデレラ・サマー／石川優子
11.ニュアンスしましょ／香坂みゆき
12.赤道小町ドキッ／山下久美子
13.ふられ気分でRock'n' Roll／TOM★CAT
14.大都会／クリスタルキング
15.Mr.サマータイム／サーカス
16.たそがれマイ・ラブ／大橋純子
17.オリビアを聴きながら／杏里
『MEMORY ～JPOP平成ベスト～』
発売日：2026年6月24日(水)
形態：アルバムCD(2CD)
品番：PROT-1411
POS：4988031870198
価格：\3,000(税込)
発売元：ユニバーサルミュージック合同会社
販売元：ハピネット：メディアマーケティング
【収録曲】
DISC1
01.LOVE 2000／hitomi
02.my sweet darlin'／矢井田瞳
03.さくらんぼ／大塚愛
04.気分上々↑↑／mihimaru GT
05.Around The World／MONKEY MAJIK
06.FUNKASTIC／RIP SLYME
07.come again／m-flo
08.The Perfect Vision／MINMI
09.恋におちたら／Crystal Kay
10.LIFE／キマグレン
11.そばにいるね／青山テルマ feat. SoulJa
12.君のすべてに／Spontania feat. JUJU
13.花／ORANGE RANGE
14.Hey my friend／Tommy heavenly⁶
15.月のしずく／RUI
16.ハナミズキ／一青窈
DISC2
01.White Love／SPEED
02.恋愛レボリューション21／モーニング娘。
03.One Night Carnival／氣志團
04.スリル／布袋寅泰
05.少年／黒夢
06.Winter, again／GLAY
07.奏（かなで）／スキマスイッチ
08.さよなら 大好きな人／花＊花
09.ワダツミの木／元ちとせ
10.眩暈／鬼束ちひろ
11.こいのうた／GO!GO!7188
12.大切なもの／ロードオブメジャー
13.ええねん／ウルフルズ
14.Lifetime Respect／三木道三
15.MOTER MAN（秋葉原～南浦和）／SUPERBELL’’Z
取り扱い店舗一覧(https://happilabo.com/info/memory_showa_heisei_best_20260624/)
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