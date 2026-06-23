『MEMORY』シリーズ最新作！『MEMORY ～JPOP昭和ベスト～』『MEMORY ～JPOP平成ベスト～ 』6月24日同時発売！

株式会社ハピネット

各タイトルともにCD2枚組、税込3,000円のスペシャルプライス。世代を越えて誰もが知っているアーティストたちの名曲がコンパイルされた本作は、万人受け必至のプレミアムな1枚！（※ノンストップMIXではありません）

『MEMORY ～JPOP昭和ベスト～』

発売日：2026年6月24日(水)

形態：アルバムCD(2CD)

品番：PROT-1409

POS：4988031870181

価格：\3,000(税込)

発売元：ユニバーサルミュージック合同会社

販売元：ハピネット：メディアマーケティング

【収録曲】

DISC1

01.TOKIO／沢田研二

02.燃えろいい女／ツイスト

03.HERO（ヒーローになる時、それは今）／甲斐バンド

04.チャンピオン／アリス

05.ルビーの指環／寺尾聰

06.異邦人／久保田早紀

07.夢の途中（セーラー服と機関銃）／来生たかお

08.時をかける少女／原田知世

09.ハロー・グッバイ／柏原芳恵

10.けんかをやめて／河合奈保子

11.パープルタウン ～You Oughta Know By Now～／八神純子

12.贈る言葉／海援隊

13.19:00の街／野口五郎

14.つぐない／テレサ・テン

15.ドラマティック・レイン／稲垣潤一

16.Yes-No／オフコース

17.卒業写真／ハイ・ファイ・セット

18.青春の影／TULIP

DISC2

01.ウォンテッド（指名手配）／ピンク・レディー

02.学園天国／フィンガー5

03.タイムマシンにおねがい／サディスティック・ミカ・バンド

04.港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ／ダウン・タウン・ブギウギ・バンド

05.雨あがりの夜空に／RCサクセション

06.キッスは目にして！（ぽぉ）／ザ・ヴィーナス

07.ジェニーはご機嫌ななめ／ジューシィ・フルーツ

08.センチメンタル・ジャーニー／松本伊代

09.急いで！初恋／早見優

10.シンデレラ・サマー／石川優子

11.ニュアンスしましょ／香坂みゆき

12.赤道小町ドキッ／山下久美子

13.ふられ気分でRock'n' Roll／TOM★CAT

14.大都会／クリスタルキング

15.Mr.サマータイム／サーカス

16.たそがれマイ・ラブ／大橋純子

17.オリビアを聴きながら／杏里





『MEMORY ～JPOP平成ベスト～』

発売日：2026年6月24日(水)

形態：アルバムCD(2CD)

品番：PROT-1411

POS：4988031870198

価格：\3,000(税込)

発売元：ユニバーサルミュージック合同会社

販売元：ハピネット：メディアマーケティング

【収録曲】

DISC1

01.LOVE 2000／hitomi

02.my sweet darlin'／矢井田瞳

03.さくらんぼ／大塚愛

04.気分上々↑↑／mihimaru GT

05.Around The World／MONKEY MAJIK

06.FUNKASTIC／RIP SLYME

07.come again／m-flo

08.The Perfect Vision／MINMI

09.恋におちたら／Crystal Kay

10.LIFE／キマグレン

11.そばにいるね／青山テルマ feat. SoulJa

12.君のすべてに／Spontania feat. JUJU

13.花／ORANGE RANGE

14.Hey my friend／Tommy heavenly⁶

15.月のしずく／RUI

16.ハナミズキ／一青窈

DISC2

01.White Love／SPEED

02.恋愛レボリューション21／モーニング娘。

03.One Night Carnival／氣志團

04.スリル／布袋寅泰

05.少年／黒夢

06.Winter, again／GLAY

07.奏（かなで）／スキマスイッチ

08.さよなら 大好きな人／花＊花

09.ワダツミの木／元ちとせ

10.眩暈／鬼束ちひろ

11.こいのうた／GO!GO!7188

12.大切なもの／ロードオブメジャー

13.ええねん／ウルフルズ

14.Lifetime Respect／三木道三

15.MOTER MAN（秋葉原～南浦和）／SUPERBELL’’Z

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