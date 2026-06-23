『MEMORY』シリーズ最新作！『MEMORY ～JPOP昭和ベスト～』『MEMORY ～JPOP平成ベスト～ 』6月24日同時発売！

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株式会社ハピネット

各タイトルともにCD2枚組、税込3,000円のスペシャルプライス。世代を越えて誰もが知っているアーティストたちの名曲がコンパイルされた本作は、万人受け必至のプレミアムな1枚！（※ノンストップMIXではありません）






『MEMORY ～JPOP昭和ベスト～』


発売日：2026年6月24日(水)
形態：アルバムCD(2CD)
品番：PROT-1409
POS：4988031870181
価格：\3,000(税込)
発売元：ユニバーサルミュージック合同会社
販売元：ハピネット：メディアマーケティング



【収録曲】


DISC1


01.TOKIO／沢田研二


02.燃えろいい女／ツイスト


03.HERO（ヒーローになる時、それは今）／甲斐バンド


04.チャンピオン／アリス


05.ルビーの指環／寺尾聰


06.異邦人／久保田早紀


07.夢の途中（セーラー服と機関銃）／来生たかお


08.時をかける少女／原田知世


09.ハロー・グッバイ／柏原芳恵


10.けんかをやめて／河合奈保子


11.パープルタウン ～You Oughta Know By Now～／八神純子


12.贈る言葉／海援隊


13.19:00の街／野口五郎


14.つぐない／テレサ・テン


15.ドラマティック・レイン／稲垣潤一


16.Yes-No／オフコース


17.卒業写真／ハイ・ファイ・セット


18.青春の影／TULIP



DISC2


01.ウォンテッド（指名手配）／ピンク・レディー


02.学園天国／フィンガー5


03.タイムマシンにおねがい／サディスティック・ミカ・バンド


04.港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ／ダウン・タウン・ブギウギ・バンド


05.雨あがりの夜空に／RCサクセション


06.キッスは目にして！（ぽぉ）／ザ・ヴィーナス


07.ジェニーはご機嫌ななめ／ジューシィ・フルーツ


08.センチメンタル・ジャーニー／松本伊代


09.急いで！初恋／早見優


10.シンデレラ・サマー／石川優子


11.ニュアンスしましょ／香坂みゆき


12.赤道小町ドキッ／山下久美子


13.ふられ気分でRock'n' Roll／TOM★CAT


14.大都会／クリスタルキング


15.Mr.サマータイム／サーカス


16.たそがれマイ・ラブ／大橋純子


17.オリビアを聴きながら／杏里







『MEMORY ～JPOP平成ベスト～』


発売日：2026年6月24日(水)
形態：アルバムCD(2CD)
品番：PROT-1411
POS：4988031870198
価格：\3,000(税込)
発売元：ユニバーサルミュージック合同会社
販売元：ハピネット：メディアマーケティング



【収録曲】


DISC1


01.LOVE 2000／hitomi


02.my sweet darlin'／矢井田瞳


03.さくらんぼ／大塚愛


04.気分上々↑↑／mihimaru GT


05.Around The World／MONKEY MAJIK


06.FUNKASTIC／RIP SLYME


07.come again／m-flo


08.The Perfect Vision／MINMI


09.恋におちたら／Crystal Kay


10.LIFE／キマグレン


11.そばにいるね／青山テルマ feat. SoulJa


12.君のすべてに／Spontania feat. JUJU


13.花／ORANGE RANGE


14.Hey my friend／Tommy heavenly⁶


15.月のしずく／RUI


16.ハナミズキ／一青窈



DISC2


01.White Love／SPEED


02.恋愛レボリューション21／モーニング娘。


03.One Night Carnival／氣志團


04.スリル／布袋寅泰


05.少年／黒夢


06.Winter, again／GLAY


07.奏（かなで）／スキマスイッチ


08.さよなら 大好きな人／花＊花


09.ワダツミの木／元ちとせ


10.眩暈／鬼束ちひろ


11.こいのうた／GO!GO!7188


12.大切なもの／ロードオブメジャー


13.ええねん／ウルフルズ


14.Lifetime Respect／三木道三


15.MOTER MAN（秋葉原～南浦和）／SUPERBELL’’Z




取り扱い店舗一覧(https://happilabo.com/info/memory_showa_heisei_best_20260624/)



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