学習図鑑売上No.1の「小学館の図鑑NEO」から最新刊『大むかしの生物』『野菜と果物』2冊同時発売！

株式会社小学館

学習図鑑売上No.1、シリーズ累計1600万部突破（※）の「小学館の図鑑NEO」より、最新刊『新版 大むかしの生物 DVDつき』と『新版 野菜と果物 DVDつき』が2026年6月23日に2冊同時発売。

※販売会社調べ（2025年1月～12月）、2026年3月時点



今回の2冊は、生物進化の歴史をひも解く「古生物」と、毎日の暮らしに身近な「食」という、子どもたちの興味を刺激するテーマをそれぞれ深く掘り下げた内容です。さらにドラえもんと一緒に学べるオリジナルDVDつきで、学びを立体的に楽しめるのも大きな特長。「図鑑を読む＋映像で理解を深める」で、この夏、図鑑NEOシリーズならではのわくわくの図鑑体験をお届け！夏休みの自由研究にもぴったりの2冊です。

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK見たこともない不思議な生物がいっぱい！進化の歴史が視覚的に分かる！

小学館の図鑑NEO『新版 大むかしの生物 DVDつき』

生命誕生から進化、絶滅の危機など約40億年の歴史を豊富なビジュアルとともに紹介。最新の研究成果をもとに内容を大幅にアップデートし約600種類を掲載、同ジャンル図鑑の中では掲載種数No.1！ 新掲載種、新規イラストもたっぷりで、各時代を復元した迫力のパノラマイラストは見ごたえ十分です。

オリジナルDVDでは、巨大生物や博物館、生きている化石、研究の最前線などをテーマに、図鑑の世界をさらに深掘り。興味が広がる＆深まる映像体験をぜひ！

https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo/series/09217302.php

2026年6月23日発売

価格2,860円（税込）

A4判変型／200ページ

知る、育てる、食べるで、野菜と果物がもっと好きになる

小学館の図鑑NEO『新版 野菜と果物 DVDつき』

野菜や果物の名前や特徴を調べるだけでなく、「どう育つのか」「どう食べるのか」「どんな料理になるのか」までを楽しく学べる一冊。食卓で見かける身近な食材が、社会や暮らしとどのようにつながっているかまで理解を広げることができます。小学校学習指導要領にも対応し、家庭での食育はもちろん、学校の授業や中学受験にもぴったり！

オリジナルDVDでは、栽培から流通までの流れや、旬の野菜の選び方などを親しみやすく紹介。毎日の食事や買い物が、興味のきっかけに変わるかも！？

https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo/series/09217320.php

2026年6月23日ごろ発売

価格2,860円（税込）

A4判変型／168ページ

※発売日が異なる地域がございます。

発行／小学館

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

■ぷっくりシールがもらえるノベルティキャンペーン「まわしてNEO」開催中！

「まわしてNEO」は、対象の図鑑NEOシリーズ1冊お買い上げごとにカプセルが入ったマシーンを回せる書店キャンペーン。この夏の限定ノベルティは、ボックス入りぷっくりシールです。最新刊『大むかしの生物』、『野菜と果物』をはじめ、デザインは全5種（1種につきシール5枚入り）。

全国のキャンペーン参加書店にて開催中です。くわしくはこちらをチェック！

https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo/news/260623

※各店舗、なくなり次第終了です。

※店舗によって展開時期が異なる場合がございます。

■TVCM放送中！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3n8GqhmaF1w ]

1956年より刊行を開始した小学館の学習図鑑は、今年で70周年。「図鑑NEO」は歴代シリーズの流れを汲む現在刊行中のシリーズです。

最新刊『大むかしの生物』、『野菜と果物』の発売を記念して制作されたTVCMでは、歴代シリーズが大集合。赤い背表紙が目印の「小学館の学習図鑑」全28巻(1956年刊行開始）、黄色い背表紙が目印の「小学館の学習百科図鑑」全50巻(1971年刊行開始）と、「図鑑NEO」全28巻(現在発売中）が、わくわくいっぱいの図鑑の世界を行進しています。



■小学館の図鑑NEO

美しい標本写真や細密なイラストが特長。シリーズ名はNature(自然と生物 )・Earth(地球と宇宙の)・Origin(起源をたずねて)の頭文字に由来する。シリーズ発行部数は累計1600万部を突破、11年連続で学習図鑑市場売上No.1を獲得中。

https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo(https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo/)