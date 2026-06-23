北海道の「道民生活応援ポイント」でいつもの日常を少し豊かにー札幌東急ホテルズ「どうみんポイント」取扱店舗として参画

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

札幌東急ホテルズ（北海道札幌市／札幌エクセルホテル東急・札幌東急REIホテル 総支配人：水谷徳之、SAPPORO STREAM HOTEL 総支配人：百瀬毅）は、3ホテル4店舗のレストランにおいて、北海道が実施する「道民生活応援ポイント給付事業」のどうみんポイント取扱店舗として参画いたします。あわせて本事業の趣旨に賛同し、地域の皆さまにホテルレストランをより身近に感じていただける機会を創出するため、札幌東急ホテルズ独自の取り組みとして、対象店舗において「どうみんポイントを2,500ポイント以上ご利用いただいたお客様を対象に10％割引」を実施いたします。

札幌エクセルホテル東急 :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-e/information/143597/index.html札幌東急REIホテル :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-r/information/143606/index.htmlSAPPORO STREAM HOTEL :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporostream/information/143611/index.html

■「道民生活応援ポイント給付事業」について

https://doumin-ouen.pref.hokkaido.lg.jp/

北海道が実施する「道民生活応援ポイント給付事業」は、物価・エネルギー価格の高騰などの影響を受けている道民の皆さまの生活負担を軽減することを目的とした取り組みです。本事業では、食料品をはじめとする日常生活に必要な商品の購入に利用できるどうみんポイントが、北海道内の全世帯主を対象に給付されます。どうみんポイントは道内の取扱店舗で利用可能であり、地域経済の活性化と生活支援の両面を図る施策として実施されています。

この度、札幌東急ホテルズでは、「地域に支えられてきたホテルとして、日頃のご愛顧への感謝を形にしたい」との思いから本事業に参画するとともに、ホテルならではの料理やおもてなしをより気軽にお楽しみいただける機会を提供してまいります。

■札幌東急ホテルズ独自施策について

内容：お会計時にどうみんポイントを2,500ポイント以上ご利用いただくと、ご飲食代金総額から10％割引いたします。

対象期間：2026年6月25日（木）～12月15日（火） ※本事業のどうみんポイント利用期間に準じます。

対象店舗

【札幌エクセルホテル東急】

札幌エクセルホテル東急 1階 レストラン「ラーブル」1階 レストラン「ラーブル」

営業時間：6:30 ～10:00（L.O.9:30）／11:30～14:00（最終入店1時間前）

※土日祝日は11:30～15:00（最終入店1時間前）

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-e/restaurant/larbre/index.html

札幌エクセルホテル東急 2階 和食「からまつ」2階 和食「からまつ」

営業時間：11:30～15:00 （L.O.14:00）／17:30～21:00 （L.O.20:00）

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-e/restaurant/karamatsu/index.html

【札幌東急REIホテル】

札幌東急REIホテル 1階 レストラン「サウスウエスト」1階 レストラン「サウスウエスト」

営業時間：6:30～10:00／11:30～14:30 （L.O.14:00）※土日祝日は11:30～15:00（L.O.14:30）

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-r/restaurant/index.html

【SAPPORO STREAM HOTEL】

SAPPORO STREAM HOTE 7階 「BAR & GRILL Splish」7階 「BAR & GRILL Splish」

営業時間：6:30～10:00 （L.O.9:30）／11:30～14:00 （L.O.13:30）／18:00～22:00 （L.O.21:30）

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporostream/restaurant/splish/index.html

各ホテルでは、それぞれの特色を活かした料理やドリンクをご用意しております。今回の機会を通じて、日常のひとときを少し豊かに彩るホテルレストランの魅力をお楽しみください。

札幌東急ホテルズでは今後も、食やサービスを通じて皆さまに新たな価値をお届けしてまいります。

■総支配人コメント

札幌エクセルホテル東急・札幌東急REIホテル／総支配人 水谷 徳之SAPPORO STREAM HOTEL／総支配人 百瀬 毅

昨今の物価上昇や生活環境の変化により、外食の機会そのものを見直されるご家庭も少なくないと感じています。そのような中で、北海道が実施する「道民生活応援ポイント給付事業」が、地域の皆さまの暮らしを支える一助となることを期待しています。

私たち札幌東急ホテルズも、本事業への参画にあたり、より多くの方にホテルレストランをご利用いただくきっかけをお届けしたいと考え、独自の割引特典をご用意いたしました。

ホテルレストランは、決して特別な日のためだけの場所ではありません。朝食やランチ、ご家族との食事、ご友人との語らいなど、日常のさまざまなシーンで気軽にご利用いただける空間でありたいと考えています。また、季節ごとの食材や地域の魅力を感じていただける料理を通じて、北海道の豊かな食文化を発信する役割も担っていきたいと思っています。

今回の機会が、これまでホテルを利用したことのない方々にも足を運んでいただくきっかけとなり、それぞれのホテルやレストランの魅力を知っていただければ幸いです。札幌東急ホテルズはこれからも、地域に開かれたホテルとして、お客様の日常に寄り添うサービスと心地よい時間を提供してまいります。

札幌エクセルホテル東急・札幌東急REIホテル 総支配人 水谷 徳之

SAPPORO STREAM HOTEL 総支配人 百瀬 毅

■札幌エクセルホテル東急 概要

札幌エクセルホテル東急

札幌中心部に位置し、地下鉄南北線「中島公園駅」から徒歩約3分、すすきのへも徒歩圏内と、観光やビジネスの拠点として便利な立地のホテル。ゆとりある客室と落ち着いた空間で、快適な滞在をご提供します。館内にはレストランや宴会場を備え、観光・ビジネス・各種会合など幅広いシーンでご利用いただけます。

所在地 〒064-8509 北海道札幌市中央区南8条西5丁目420番地

電話：011-533-0109（代表）

公式ウェブサイト :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-e/index.html

■札幌東急REIホテル 概要

札幌東急REIホテル

全575室を有するシティホテル。シンプルで機能的な客室は、観光やビジネス、ファミリーでの滞在など幅広いニーズに対応。レストラン1ヶ所と、多目的に利用できる宴会場7ヶ所を備え、快適で便利なホテルステイを提供します。交通アクセスにも恵まれ、札幌市内の観光スポットやショッピングエリアへもスムーズに移動可能。季節ごとのイベントや宿泊プランを通して、宿泊客に心地よく特別な時間をお届けしています。

所在地 〒064-8509 北海道札幌市中央区南4条西5丁目1番地

電話：011-531-0109（代表）

公式ウェブサイト :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-r/index.html

■SAPPORO STREAM HOTEL 概要

SAPPORO STREAM HOTEL

渋谷と札幌から展開する東急ホテルズの新たなライフスタイルホテルブランド「STREAM HOTEL」の第1号店。新しい「すすきの」のカルチャーに触れる自由な旅のワンシーンにも、日常を離れた心おどるひとときにも、それぞれの用途に合わせて愉しめる「旅の拠点」として、また地域とゲストをつなぐ「HUB（ハブ）」としてご利用いただけます。

所在地：〒064-0804 北海道札幌市中央区南4条西4丁目1番地1

TEL：011-206-1099（代表）

公式ウェブサイト :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporostream/index.html