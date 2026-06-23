「TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP STORE in イトーヨーカドー」の開催が決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカは「TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP STORE in イトーヨーカドー」を開催いたします！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、「TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP STORE in イトーヨーカドー」を開催いたします。

2026年7月3日(金)よりイトーヨーカドー アリオ北砂店、イトーヨーカドーグランツリー 武蔵小杉店にて「TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP STORE in イトーヨーカドー」の開催が決定いたしました。

今回のイベントでは、「カトラリー」をコンセプトにした新規描き下ろしイラストを使用した新商品を多数先行販売する他、イベント購入特典の配布を予定しております。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

「TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP STORE in イトーヨーカドー」

開催期間：2026年7月3日(金)～7月15日(水)

開催場所：イトーヨーカドー アリオ北砂店 3Fトイロパーク、イトーヨーカドー グランツリー武蔵小杉店 4Fトイロパーク

入場料：無料

営業時間：10:00～20:00

▼「TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP STORE in イトーヨーカドー」特設サイト

https://event.amnibus.com/reborn-itoyokado/

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【「TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP STORE in イトーヨーカドー」内へのご案内について】

店内混雑緩和のため、お客様の会場へのご入場を制限させていただく場合がございます。

何卒ご理解、ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

「イトーヨーカドー アリオ北砂店」HP：https://kitasuna.ario.jp/

「イトーヨーカドー グランツリー武蔵小杉店」HP：https://grand-tree.jp/

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【購入特典情報】

期間中、イベント関連商品を2,000円（税込）ご購入ごとに、「イベント購入特典ポストカード（全12種）」をランダムで1枚プレゼント！

※本特典は催事会場のみのお買い上げ特典です。

後日、 ECサイト「AMNIBUS」での販売ではつきませんので、あらかじめご了承ください。

※配布条件は1会計の合計金額となります。複数回のお会計の合算はいたしかねます。

※お買い上げ特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません。

※お買い上げ特典の転売行為は禁止させていただいております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

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【イベント先行販売グッズ情報】

▼描き下ろし カトラリーver. トレーディンググリッター缶バッジ（全10種）

単品：605円（税込）/BOX：6,050円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし カトラリーver. トレーディングホログラム缶バッジ（全10種）

単品：605円（税込）/BOX：6,050円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし カトラリーver. トレーディングブロマイド（全10種）

単品：275円（税込）/BOX：2,750円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし カトラリーver. トレーディングイラストカード（全10種）

単品：275円（税込）/BOX：2,750円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし カトラリーver. トレーディングアクリルカード（全10種）

単品：715円（税込）/BOX：7,150円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし カトラリーver. 75mmオーロラ缶バッジ（全9種）

価格：各770円（税込）

▼描き下ろし カトラリーver. BIGアクリルスタンド（全9種）

価格：各1,980円（税込）

▼描き下ろし カトラリーver. 特大アクリルスタンド（全9種）

価格：各3,300円（税込）

▼トレーディング ちびキャラ カトラリーver. グリッター缶バッジ（全10種）

単品：605円（税込）/BOX：6,050円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ カトラリーver. アクリルスタンド（全10種）

単品：880円（税込）/BOX：8,800円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ カトラリーver. イラストカード（全10種）

単品：275円（税込）/BOX：2,750円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ カトラリーver. クリアダイカットステッカー（全10種）

単品：550円（税込）/BOX：5,500円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。

※後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトにて取り扱い予定となっております。

また、先行して予約を開始する可能性がございます。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご了承いただきますようお願いいたします。

※販売状況等によって、購入制限を設けさせていただく場合がございます。

また、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

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【イベント限定BOX購入特典】

本イベント限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で特典グッズをプレゼントいたします。

後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、別絵柄の特典グッズ付属を予定しております。

■描き下ろし カトラリーver. トレーディンググリッター缶バッジ（全10種）

1BOX購入で「描き下ろし XANXUS（10年後）&スペルビ・スクアーロ（10年後） カトラリーver. グリッター缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

※ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「描き下ろし リボーン&沢田 綱吉 カトラリーver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

■描き下ろし カトラリーver. トレーディングホログラム缶バッジ（全10種）

1BOX購入で「描き下ろし リボーン&沢田 綱吉 カトラリーver. ホログラム缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

※ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「描き下ろし XANXUS（10年後）&スペルビ・スクアーロ（10年後） カトラリーver. ホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

■トレーディング ちびキャラ カトラリーver. グリッター缶バッジ（全10種）

1BOX購入で「リボーン&沢田 綱吉 ちびキャラ カトラリーver. 75mmグリッター缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

※ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「XANXUS（10年後）&スペルビ・スクアーロ（10年後） ちびキャラ カトラリーver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでの予約受け付けを予定しております。

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▼店舗情報

店名：イトーヨーカドー アリオ北砂店

住所：東京都江東区北砂2丁目17-1

営業時間：10:00～22:00

URL：https://kitasuna.ario.jp/

▼店舗情報

店名：イトーヨーカドー グランツリー武蔵小杉店

住所：神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1

営業時間：

1～4F 物販/サービス ………… 10:00～21:00

フードコート/カフェ …………10:00～21:00

1F 食物販………………………10:00～21:00

1F レストラン …………………11:00～23:00（当面の間11：00～22：00）

午前10時～午後9時

URL： https://grand-tree.jp/

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▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

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▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム(https://armabianca.com/contact)よりご連絡をお願いいたします。

電話： 03-4500-8789

担当： 齋藤 直樹

Mail： pr@armabianca.com

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