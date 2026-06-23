″KADOKAWA FAV gaming（カドカワファブゲーミング）″、新体制で″ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2026″に参戦決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、同社が運営するプロゲーミングチーム"KADOKAWA FAV gaming（カドカワファブゲーミング）"が、2026年に開幕される『ストリートファイター６』のカプコン公式チームリーグ戦"ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2026"に参戦することをお知らせします。

KADOKAWA FAV gamingは、昨シーズン在籍したsako、りゅうきち、藤村、もけの4選手が残留し、新体制で"ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2026"に挑みます。

まずチーム監督を新設し、長らくチームを支えてきた とよまんが就任。ゲームメディアのライターとして多くの選手を取材してきた経験や知識をチームに還元することで、活性化を図ります。

またリーダーを、長らくチームを率いたベテランのsako選手からりゅうきち選手に変更。近年各大会で実績を残したノウハウをチーム内で共有および徹底することで、チーム力の底上げを図ります。

2026シーズンはKADOKAWA、JBL、ソフマップ、Victrixの4社のスポンサードを受け、新体制で2023年シーズン以来のリーグ優勝とワールドチャンピオンシップの出場を目指します。

■KADOKAWA FAV gaming選手紹介

とよまん（監督）

FAV gaming設立の2018年からチームを支え、プレイヤー、メディア、運営といった多方面から格闘ゲームシーンに関わってきた古参格ゲーマー。格ゲーVTuber「りーさるぷらん」のプロデューサー。

＜X（Twitter）＞https://x.com/toyo3kyoudai

りゅうきち（リーダー）

世界的プロゲーマーのウメハラ選手が主催した招待制トーナメント「俺を獲れ」にて優勝し、一躍人気選手の仲間入りを果たした。「EVO Japan 2025」で準優勝、「Esports World Cup」に2年連続出場、「CAPCOM CUP 12」に出場と着実に実績を積み上げる。

＜おもな戦績＞

・俺を獲れ 優勝

・名古屋OJA BODY STAR SFL 2024トライアウト大会 優勝

・Red Bull Kumite 2024 日本予選 優勝

・EVO Japan 2024 4位

・Esports World CUP 2024 5位

・EVO Japan 2025 準優勝

＜X（Twitter）＞https://x.com/ryukichi1214

＜配信＞https://www.twitch.tv/ryukichi_

＜動画＞https://www.youtube.com/@Ryukichi1214

sako

世界有数のテクニックを持つ技巧派プロプレイヤー。国内外の数々の大会で好成績をおさめ、公式世界大会「CAPCOM CUP」優勝で、初代世界王者となる。

＜おもな戦績＞

・CAPCOM CUP 2013 優勝

・TWFighter Major 2018 優勝

・EVO Japan 2020 3位

・ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2020, 2021 優勝

・ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023 優勝

・ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2023準優勝、他

＜X（Twitter）＞https://x.com/sakonoko

＜配信＞https://www.twitch.tv/sakonoko_game

＜動画＞https://www.youtube.com/c/sakonoko_game

藤村

古くは「伊勢スト」、「ゆかどん」などのプレイヤーネームでプロ格闘ゲーム界の黎明期からの活躍してきたベテラン選手。テクニカルなキャラをやり込む職人タイプで、相手を倒しきれる状況でのコンボ判断（リーサル）の素晴らしさから「リーサルの匠」とも呼ばれる。

＜おもな戦績＞

・Red Bull Kumite 2018 優勝

・FV × SEA Major 2019 優勝

・Taipei Major 2019 優勝

・Fighters Spirit 2019 優勝

・CEO 2019 準優勝

・Red Bull Kumite 2019 優勝

＜X（Twitter）＞https://x.com/fujimura333

＜配信＞https://www.twitch.tv/fujimura333

＜動画＞https://www.youtube.com/@FujimuraOfficial

もけ

『ストリートファイター』シリーズだけでなく、『P4U』、『DRAGON BALL FighterZ』など、複数タイトルで活躍。「EVO Japan 2024」にて5位入賞、「Esports World Cup」に2年連続出場と、グローバルに好成績をおさめる。

＜おもな戦績＞

・KEIO CUP 準優勝

・EVO Japan 2024 5位

・King of the World 4位

・Asian Champions League 2025 3位

＜X（Twitter）＞https://x.com/lllmokelll

＜配信＞https://www.twitch.tv/lllmokelll

＜動画＞https://www.youtube.com/@mokeasobi

■公式スポンサー紹介

KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長：夏野 剛）は、出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業。世界中から才能を発掘して多彩なIPを創出しさまざまなメディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げIP価値の最大化を推進しています。

公式サイト：https://group.kadokawa.co.jp/

JBL

eスポーツプレイヤーにとってゲームプレイ中における「音」は重要な要素のひとつであり、サウンド環境次第で試合の勝敗が大きく左右されることもあります。ゲーミング専用に独自開発されたオーディオデバイス「JBL Quantum」シリーズを活用することで、音響面からプレイ環境を向上させ、これまで以上により精度の高いパフォーマンスを実現させます。

公式サイト：https://jp.jbl.com/quantum-series.html

公式X（Twitter）：https://x.com/JBLQuantumJP

ソフマップ

ビックカメラグループのソフマップは、「お客様第一主義を実践し、最高のサービスをお客様に提供することで社会に貢献する」という経営理念のもと、パソコン関連を中心とするデジタルグッズを中心とした店舗事業をはじめ、リユース事業、サポート事業を軸に、人々の快適な IT ライフをサポートしています。また「ソフマップゲーミング」ブランドのもと、最新のBTO PCや人気デバイスの販売に注力するとともに、XやYouTubeでの積極的な情報発信を通じてeスポーツの発展に寄与。イベント・配信スタジオ「eSports Studio AKIBA」を拠点に、KADOKAWA FAV gaming、そしてeスポーツ全体を盛り上げるサポートをしていきます。

ソフマップ：https://www.sofmap.co.jp/

eSports Studio AKIBA：https://www.sofmap.com/pages/?id=esports_studio_akiba

公式 YouTube：https://www.youtube.com/@sofmap_gaming/videos

公式 X（Twitter）：https://x.com/sofmap_gaming

Victrix

Victrixは、カリフォルニアで生まれた世界初のeスポーツ専用ブランドで、高品質なゲーミングアクセサリーをデザイン＆制作をしています。現在はTurtle Beach社のブランドとして展開されており、チーム内ではsako選手、もけ選手が同社のコントローラーを使用し、

活動をサポートしています。

公式X（Twitter）：https://x.com/Victrix_Japan

公式サイト：https://jp.turtlebeach.com/

■「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2026」について

大ヒット対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』シリーズを使用した、日本最高峰のカプコン公式チームリーグ戦です。2018年より始まり、9シーズン目を迎える2026年シーズンは、シリーズ最新作『ストリートファイター6』で開催。

2026年シーズンも引き続き、12チームを6チームずつに分けてリーグ戦を行う「2 Division（ディビジョン）制」で実施いたします。どのような展開が繰り広げられるのか予測不可能な本大会の結末を、皆さん一緒に見届けましょう。

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2026」は、「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて、全節オンラインライブ中継を配信いたします。

公式サイト： https://sf.esports.capcom.com/sfl/

■ストリートファイター６について

『ストリートファイター6』は、前作から約7年ぶりに発売された、新世代の対戦格闘ゲームです。複雑なコマンド入力をせずに必殺技を出せる新たな操作モード「モダンタイプ」や、視覚情報を用いないゲーム体験を補助する「サウンドアクセシビリティ」の強化等により、幅広いユーザーの皆様に楽しまれています。また、発売当初よりキャラクター等の追加コンテンツを投入してきました。加えて、同作が公式タイトルとして活用されているeスポーツとの連携では、活況を呈した前大会に続き、「CAPCOM CUP 13」でも両国国技館での開催を予定しています。全世界で販売本数700万本（2026年5月末時点）を達成し、シリーズ発売から38周年を迎えた現在まで、シリーズ累計販売本数は 5,900万本（2026年5月末時点）を超え世界中でロングセラーを記録しています。

公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp

(c)CAPCOM

■KADOKAWA FAV gaming（カドカワファブゲーミング）について

KADOKAWA FAV gamingは、KADOKAWA Game Linkageがプロデュースするゲーミングチームです。現在「格闘ゲーム部門」をはじめ、全3部門を設置しています。名称は、チームスローガンであるFun and Victory（楽しんで勝つ）の頭文字から採用しました。プレイ、行動を通じて、すべての世代に愛され、ファンを幸せにするチームを目標にしています。

公式サイト：https://www.favgaming.com

公式X（Twitter）：https://x.com/fav_gaming

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCT6uPY-VtXHKpYesif3iNlA/

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp