「世界名作劇場シリーズ」の人気アニメ『ロミオの青い空』のオンラインくじがくじ引き堂から登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『ロミオの青い空』の豪華賞品が手に入る＜ロミオの青い空 オンラインくじ＞を、2026年6月30日(火)12時より販売します。

「世界名作劇場シリーズ」の人気アニメ『ロミオの青い空』の新規描き下ろしイラストなどを含む豪華賞品を取り揃えております。透明感のある繊細な金属の切り絵「ヒカリキリエミラー」や美麗イラストのアクリルスタンドやあたたかみのあるウッドキーホルダーなどファン必携のアイテムが盛りだくさんです。また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「E賞 スクエア缶バッジ全18種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜ロミオの青い空 オンラインくじ 概要＞

販売期間：2026年6月30日(火)12:00～2026年7月21日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/romisora/

■賞品ラインナップ

S賞：ヒカリキリエミラー（全1種）

A賞：選べる！アクリルプレート【Art】（全3種）

B賞：選べる！アクリルプレート【Anime】（全4種）

C賞：アクリルスタンドフィギュア（全3種）

D賞：ウッドキーホルダー（全8種）

E賞：スクエア缶バッジ（全18種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「E賞 スクエア缶バッジ全18種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※期間により絵柄は異なります。

※全7種（前半4種／後半3種）、ランダムでの配布となります。

【対象期間】

■前半【Anime】（全4種）

描き下ろし／木漏れ日／夕焼け／あおぞら

2026年6月30日(火)12:00～7月9日(木)11:59

■後半【Art】（全3種）

ミラノの街並み／ミラノの空の下／ロミオとアルフレド

2026年7月9日(木)12:00～7月21日(火)11:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/