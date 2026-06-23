ソフマップ×りーさるぷらん　2026年オフィシャルパートナー決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島秀介）が運営する格ゲーVTuberグループ"りーさるぷらん"の2026年度のスポンサーに、ビックカメラグループの株式会社ソフマップ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中阿地 信介）が就任したことをお知らせいたします。

今後は、りーさるぷらんを活用したオリジナルイラストの展開やイベントをはじめとする様々なタイアップ活動を通じ、多くの皆様に「ゲーミングと言えばソフマップ」と連想していただけるよう、同社のゲーミングブランドにおける認知向上とイメージ定着に尽力してまいります。

株式会社ソフマップについて

ソフマップは、「お客様第一主義を実践し、最高のサービスをお客様に提供することで社会に貢献する」という経営理念のもと、パソコン関連を中心とするデジタルグッズを中心とした店舗事業をはじめ、リユース事業、サポート事業を軸に、人々の快適なITライフをサポートしています。また「ソフマップゲーミング」ブランドのもと、最新のBTO PCや人気デバイスの販売に注力するとともに、XやYouTubeでの積極的な情報発信を通じてeスポーツの発展に寄与してまいります。

◆株式会社ソフマップ公式サイト：https://www.sofmap.com/?srsltid=AfmBOooNZxiAmXqGhH_i0xeHZguEZYUb2JN30JVxbfQvtiofm7SrbaTl

◆X（Twitter）：https://x.com/sofmap_official?lang=ja

2018年4月に開設した「eSports Studio AKIBA」を大幅にアップデートし、2023年4月AKIBAパソコンデジタル館8階に新生「eSports Studio AKIBA」としてリニューアルオープンしました。

新たにオープンした「eSports Studio AKIBA」は、eSportsのイベント・配信スタジオとしてご利用いただけ、プレイヤー視点でゲーミングデバイスからプレイ環境や控室までこだわったスタジオです

◆eSports Studio AKIBA公式サイト：https://www.sofmap.com/pages/?id=esports_studio_akiba&sid=0&srsltid=AfmBOoogx_tX07hfHt_Bpjr0cm1tVwyyYPK76mBj54AqUqmNgvaMBiUH(https://www.sofmap.com/pages/?id=esports_studio_akiba&sid=0&srsltid=AfmBOoogx_tX07hfHt_Bpjr0cm1tVwyyYPK76mBj54AqUqmNgvaMBiUH)

◆X（Twitter）：https://x.com/sofmap_gaming

◆公式YouTube：https://www.youtube.com/c/eSportsAKIBA

りーさるぷらんについて

りーさるぷらんは、「格闘ゲームを全力で楽しみ、その魅力を伝える」をコンセプトに活動する格ゲーVTuberグループです。

配信者として自由に楽しく、そして格闘ゲームに真剣に取り組みながら格闘ゲームシーンをはじめ、ゲーム業界全体を盛り上げていきます。

◆オフィシャルHP：https://dengekionline.com/special/content/lethalplan/

◆オフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@lethalplan

◆りーさるぷらん公式X（Twitter）：https://x.com/lethalplan

◆りーさるぷらん公式グッズ：https://lethalplan.booth.pm/

【1期生】

■星鳳（ほしとり）ともり / Hoshitori Tomori

YouTube：https://www.youtube.com/@hoshitoritomori

X（Twitter）：https://x.com/hoshitoritomori

■天宿（あまやどり）なげき / Amayadori Nageki

YouTube：https://www.youtube.com/@amayadorinageki

X（Twitter）：https://x.com/amayadorinageki

■蒼輪（そうりん）ちなみ / Sourin Chinami

YouTube：https://www.youtube.com/@sourinchinami

X（Twitter）：https://x.com/sourinchinami

【２期生】

■珍珠花（ゆきやなぎ）こまり／Yukiyanagi Komari

YouTube：https://www.youtube.com/@yukiyanagikomari

X（Twitter）：https://x.com/komari_yuki

■御夜眠（おやすみ）ねるね／Oyasumi Nerune

YouTube：https://www.youtube.com/@oyasuminerune

X（Twitter）：https://x.com/nerune_oya

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。

公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp