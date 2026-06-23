『春夏秋冬代行者』スオウ氏のイラストを使用した新商品が受注開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、「電撃文庫」の大人気ライトノベル『春夏秋冬代行者』（著：暁 佳奈）の、原作イラストレーター・スオウ氏による美麗イラストを使用した新グッズが登場。

2026年6月25日（水曜日）より順次予約販売を開始いたします。

受注ページ :https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ern00346/

■カドスト限定特典

対象商品を1点ご予約につき、【クリアカード（全4種）】を1点ランダムでプレゼント！



■商品仕様

サイズ：約 幅63mm×高さ88mm

素材：PP

生産国：日本

(C)暁佳奈・スオウ／ストレートエッジ・KADOKAWA／春夏秋冬代行社 イラスト／スオウ

■関連サイト

・電撃文庫『春夏秋冬代行者』公式サイト

https://dengekibunko.jp/special/syunkasyuutou/

・TVアニメ『春夏秋冬代行者』公式サイト

https://4seasons-anime.com/

・春夏秋冬代行者【公式】

https://x.com/syunkasyuutou04

・TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式

https://x.com/4seasons_anime

■書籍情報

春夏秋冬代行者 春の舞 上

著者 ：暁 佳奈 イラスト：スオウ

発売日：2021年4月9日発売

定価：858円（本体780円+税）

判型：文庫判 ページ数：424ページ

『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の暁 佳奈が贈る、四季の物語。

「春は――無事、此処に、います」

世界には冬しか季節がなく、冬は孤独に耐えかねて生命を削り春を創った。やがて大地の願いにより夏と秋も誕生し、四季が完成した。この季節の巡り変わりを人の子が担うことになり、役目を果たす者は“四季の代行者”と呼ばれた――。

いま一人の少女神が胸に使命感を抱き、立ち上がろうとしている。四季の神より賜った季節は『春』。母より授かりし名は「雛菊」。十年前消えたこの国の春だ。雛菊は苦難を乗り越え現人神として復帰した。我が身を拐かし長きに亘り屈辱を与えた者達と戦うべく従者の少女と共に歩き出す。彼女の心の奥底には、神話の如く、冬への恋慕が存在していた。

暁 佳奈が贈る、季節を世に顕現する役割を持つ現人神達の物語。此処に開幕。