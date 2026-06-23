プロロジス｜7月16・17日「プロロジスパーク千葉ニュータウン」内覧会を開催

株式会社プロロジス

プロロジスは、2026年7月16日（木）、17日（金）の2日間、千葉県印西市の物流施設・大型物流倉庫「プロロジスパーク千葉ニュータウン」の内覧会を開催します。

「プロロジスパーク千葉ニュータウン」

物流施設・大型物流倉庫「プロロジスパーク千葉ニュータウン」が立地する千葉県印西市は、都心から40km地点にある、首都圏消費地への配送利便性に優れた生産年齢人口も多い職住近接の街で、入居企業様の雇用確保にも有利です。この度募集する区画は、年々厳しさを増す盛夏の時期でも働きやすい空調付きで、従業員の皆様に快適な職場環境を提供しながら、物流オペレーション効率の向上にも寄与します。

【「プロロジスパーク千葉ニュータウン」倉庫エリア・共用部イメージ】

倉庫エリアカフェテリア喫煙室化粧室

内覧会では、物流施設における外国人採用に実績のある専門家の特別セミナーを同時開催。2027年の「特定技能制度」改正を見込んだ外国人採用戦略のポイントを解説します。

この機会にぜひ「プロロジスパーク千葉ニュータウン」に足をお運びください。

「プロロジスパーク千葉ニュータウン」内覧会 開催概要

内覧会日時：

2026年7月16日（木）～17日（金） １.11:00 ２.13:30 ３.15:30

（約90分、各日3回／計6回開催）

対象：

荷主企業様／物流会社様

募集区画：

4階A区画-約4,800平方メートル （約1,380坪）｜事務所 約226平方メートル （約68坪）を含む

同時開催イベント：

「物流分野における『特定技能』活用セミナー」～2027年の制度改正に今から備える～

〔ライクスタッフィング株式会社 事業推進部 特定技能課長 高橋 雅也 氏〕

ー自社物流施設で外国人採用を始めるためのポイントとは

ー外国人採用の最新動向と事例

ー千葉エリアの求人状況・人材動向や時給相場について

お申込方法：

下記お申し込みフォームに必要事項をご入力の上、お申し込みをお願いいたします。

「プロロジスパーク千葉ニュータウン」内覧会 お申込みフォーム

https://prologis.form.kintoneapp.com/public/event26

ーお申し込みの段階では、まだ参加日時が確定しておりません。締め切り後、担当者より確定日時をご連絡差し上げます。

ー本内覧会は、荷主企業／物流会社様専用です。所属企業様のメールアドレスでお申し込みをお願いします。

ーGmail等を含む個人のメールアドレスでのお申し込みはお断りさせていただきます。

お申込締切：

2026年7月10日（金）17時必着

備考：

ー事前にお申込みいただいた企業様限定にてご案内いたします。

ー体調・ご気分のすぐれない方はご来場をお控えくださいますようお願いいたします。

お問い合わせ：

プロロジス 営業部 担当：永谷 Tel. 03-6860-9090 E-mail: pldnews@prologis.co.jp

「プロロジスパーク千葉ニュータウン」物流施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95695/table/181_1_2e52e44a37f175d02e699ada05478417.jpg?v=202606231151 ]