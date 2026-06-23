タクシーアプリ「S.RIDE(R)」、京都府でサービス提供を開始　京都MKタクシー600台への導入を皮切りに、配車ネットワークを拡充

S.RIDE株式会社

タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」を提供するS.RIDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 洋平、以下「S.RIDE」）は、2026年6月23日（火）より、京都府において「S.RIDE」のサービス提供を開始します。京都市域交通圏における最初の提携事業者として、エムケイ株式会社が運行する京都MKタクシーの車両600台に「S.RIDE」を導入し、法人契約プラン「S.RIDE Biz」にも対応します。今回の京都MKタクシーへの導入は、株式会社電脳交通が提供するクラウド型タクシー配車システム「DS」と「S.RIDE」の配車システムとの連携により実現したものです。

今回の京都府への進出により、S.RIDEのサービス提供エリアは2026年6月23日時点で12都府県に拡大します。

京都市域交通圏は、京都市を中心に、国内外から多くの来訪者が訪れる観光都市としての側面と、商業・ビジネス機能が集積する都市圏としての側面を併せ持つエリアです。京都駅や市内各所の観光地、宿泊施設、商業施設、ビジネス拠点などを結ぶ移動需要があり、インバウンドを含む観光、ビジネス、日常利用など、多様なタクシー利用ニーズが見込まれます。

S.RIDEは、京都MKタクシーへの導入を皮切りに、今後は京都エリアにおける提携事業者の拡大を進めていく予定です。今後も、地方中核都市をはじめとする全国の主要都市でサービス提供エリアを拡大し、地域の移動を支える配車ネットワークの拡充と、お客様のさらなる利便性向上を目指してまいります。

■タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」とは

タクシーアプリ「S.RIDE」 https://www.sride.jp/jp/

ソニーグループのAIとIT技術を活用して開発したタクシーアプリ



対応エリア：https://www.sride.jp/jp/area/

宮城県/茨城県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/静岡県/愛知県/石川県/京都府/大阪府/熊本県

主なアプリ機能：

・個人向けおよび法人向けのタクシーの配車（いますぐ呼ぶ/予約(空港定額含む)/事前確定運賃）

・クレジットカードの事前登録によりアプリからの配車でスムーズなネット決済

・流しからの乗車でも車載タブレットからネット決済が可能なS.RIDE WALLET（エスライドウォレット）

・経費精算プログラムとの連携 / メールでの電子領収書発行

対応決済：S.RIDE Biz / Visa / Mastercard / JCB / American Express /Diners Club / Apple Pay /

CAB CARDモバイル決済

アプリDL：

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id1458325928

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sride.userapp

■S.RIDE株式会社

会社名 ：S.RIDE株式会社

住所 ：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5階

設立 ：2018 年 5 月 31 日

代表者 ：橋本 洋平

事業内容 ：タクシーアプリ「S.RIDE」の提供およびタクシー事業者等に向けた配車ソフトウェア・システム他の企画・開発・サービス提供

サイトURL：https://www.sride.jp/jp/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UC7Pwhc_HOfiqZzmbAAi5WpA

Facebook ：https://www.facebook.com/S.RIDE.TAXI

X(Twitter)：https://x.com/SRIDE_TAXI

Instagram：https://www.instagram.com/s.ride_official_/

※“S.RIDE”(エスライド)はS.RIDE株式会社の登録商標です。