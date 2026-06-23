新規事業の命運を分けるリソース配分の正解とは。レディクルが「外注×内製」の最適解を探るウェビナーを開催

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋政裕、以下「当社」）は、2026年6月24日（水）、株式会社みらいワークスと『何を外注して何を内製化するべき？ 新規事業を最小リスクで成功させる勝ちパターン』を開催いたします。本ウェビナーでは、「プロ人材活用」と「ビジネスマッチング」のスペシャリスト2社が登壇し、事業成長を加速させる最適な意思決定の基準を明かします。

開催背景

新規事業の成否を分けるのは、決してアイデアの良し悪しだけではありません。変化の激しい現代において、限られた時間と予算をどこに集中させるべきか。「何を自社で持ち（内製）、何を外部に頼るか（外注・活用）」というリソース配分の意思決定こそが、事業の命運を握ります。 しかし、多くの企業がその明確な判断基準や、最適な切り出し方に頭を悩ませているのが現状です。

本ウェビナーでは、数多くの事業立ち上げを支援してきたスペシャリストの視点から、新規事業を「最小リスク」で成功へと導く勝ちパターンに迫ります。

パートナー選びに伴走するレディクルが、今このテーマを語る理由

日々多くの企業の「外注先・パートナー選び」に寄り添い、ビジネスマッチングを支援してきたレディクルだからこそ、リソース配分に悩む企業のリアルな葛藤を誰よりも実感しています。 私たちは一貫して、「AI時代だからこそ、人の感情が人を動かす」「最後は人で決めたい」というスタンスを大切にしてまいりました。AIによる自動化やドライな効率化が進む現代だからこそ、単なるコストカットではない、人と人のつながりをどう築くかが事業成功の鍵となります。 スペックやデータだけでは測れない「人と組織のシナジー」とその最適解について、今この時代にレディクルが向き合うべきテーマとして、当日は当社ならではの視点で詳しく提言いたします。

開催概要

・イベント名：何を外注して何を内製化するべき？ 新規事業を最小リスクで成功させる勝ちパターン

・会期 ：2026年6月24日（水）11:00-12:00

・主催 ：フロンティア株式会社

・公式サイト：https://readycrew.jp/seminar/seminar/20260624-2/

・入場料 ：無料（事前登録制）

【登壇者プロフィール】



株式会社みらいワークス / ソーシャル・デザイン部 部長

佐竹 謙一

2001年に求人広告会社へ新卒入社。以降、20年以上にわたり「人と組織の成長支援」に携わる。プレイングマネージャーとして大手・中小企業の採用支援・拠点運営を経験後、IT人材領域での人材紹介・フリーランス仲介事業に転身。営業統括責任者・経営企画本部長を歴任。

その後、DXコンサルティング企業での営業組織・メディア・コミュニティ立ち上げを経て、2021年11月より株式会社みらいワークスに参画。

現在は大手企業の事業推進・DX支援に加え、地域課題解決や人材育成支援など、企業・人・地域をつなぐ共創型ソリューションの企画・実行に取り組んでいる。

フロンティア株式会社 マーケティング部 部長

岩田 貴幸

早稲田大学卒業後、リクルートホールディングスの通信事業がスピンアウトしたネクスウェイにてマーケティング、事業企画などに従事。

セキュリティSaaSのデジタルアーツにてマーケティングプロモーション部門統括を経て、チャットボット市場売上No.1のモビルスにてPR・マーケティング・デザイン部門を管掌しグロース市場上場を経験。HRTechカオナビでのマーケティングマネージャーを経て、2025年よりフロンティア株式会社に参画。同社マーケティング部門を管掌。

Ready Crew（レディクル）とは

「レディクル」は、年間取扱予算総額1,100億円、累計マッチング件数14万件の案件を取り扱う無料のビジネスマッチングコミュニティです。上場企業の約70%に導入され、企業の成長を加速させる「最適なマッチング」を実現しています。

最大の特徴は、対話を通じて潜在課題を顕在化させる「コンテキスト営業」です。「明確な悩みがない状態でも、巧みに課題を引き出す」ビジネスコンシェルジュによる深いヒアリングにより、お客様自身も気づいていなかった真のニーズを浮き彫りにします。

レディクルご活用事例

https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー17階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

LinkedIn ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

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